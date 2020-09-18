Минсельхоз пришелся не ко двору

«Деловая Россия» предложила изменить правила предоставления сельской ипотеки

Застройщики попросили Минстрой пересмотреть программу сельской ипотеки. Среди предложений — отстранить автора программы Минсельхоз от согласования заявок на ипотеку и уточнить требования к возводимому жилью

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Компании-застройщики малоэтажного жилья, входящие в организацию «Деловая Россия», направили на этой неделе в Минстрой письмо (адресовано директору департамента жилищной политики министерства Ольге Корниенко, РБК ознакомился с документом) со своими предложениями по развитию рынка индивидуального жилищного строительства.

Речь, в частности, идет о программе «Сельская ипотека», которая, как считают авторы, «включает в себя ряд ограничений и нормативно-правовых пробелов, которые являются тормозящими факторами для развития отрасли». Среди подписавших письмо — владельцы и руководители группы «Удача», компаний «Главстрой», Gatchina Gardens и «Стройиндустрия». Подлинность документа подтвердили в «Деловой России».

В Минстрой письмо пока не поступило, сообщил представитель министерства.

Что такое сельская ипотека Программа сельской ипотеки начала действовать в 2020 году. В ее рамках можно по ставке от 0,1 до 3% купить готовый дом или построить жилье в селе во всех регионах, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это один из механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом. Кредиты по сельской ипотеке можно взять в девяти банках, в том числе в Россельхозбанке, Сбербанке и банке «Дом.РФ». На субсидирование ставок по сельской ипотеке из федерального бюджета был выделен 1 млрд руб., что позволяет выдать кредиты почти на 28 млрд руб. Предполагается, что площадь жилья, которое будет куплено и построено по программе, достигнет 1 млн кв. м, а более 10 тыс. семей смогут улучшить свои жилищные условия. К июлю 2020 года по программе было выдано кредитов на 18,5 млрд руб. В правительстве предложили выделить на сельскую ипотеку еще 2 млрд руб.

Претензии к Минсельхозу

Пользу программы «Сельская ипотека» нивелируют бюрократические препоны, связанные с участием Минсельхоза в согласовании заявок на получение ипотечного продукта, констатируют застройщики. Министерство может принимать решения в течение 20 дней, а покупатель с учетом всех процедур на получение ипотеки может ожидать решения банка до 30 календарных дней, указали авторы письма.

«Для девелоперов, которые строят частные дома за собственные средства, подобные сроки согласования повышают риск-ориентированность вложений и становятся откровенно неприемлемыми», — отмечено в письме. В связи с этим «Деловая Россия» предлагает исключить участие Минсельхоза из процедур согласования заявок либо ограничить срок принятия решения одним-тремя днями.

Банки уполномочены принимать решения об одобрении ипотеки самостоятельно, пояснил РБК автор инициативы, владелец группы «Удача» Владимир Прохоров. Он отмечает: если человек берет ипотечный кредит даже по программе субсидирования, банки не отправляют документы на согласование в Минстрой. Это излишняя бюрократическая процедура, резюмирует Прохоров.

Фактическое рассмотрение заявок министерством сейчас занимает от одного до трех дней, заявил представитель Минсельхоза. В министерстве напоминают, что на необходимости согласовывать реестры заемщиков с Минсельхозом настояло само банковское сообщество и это нужно, чтобы нивелировать риски несоответствия потенциального заемщика требованиям программы. Как раз Минсельхоз проверит, будет ли в рамках программы дом куплен или построен непосредственно на сельской территории и не одобряли ли ранее потенциальному заемщику сельскую ипотеку.

Претензии к банкам

Застройщики недовольны и тем, что заемщик не может одновременно одобрить сельскую ипотеку в нескольких банках. В письме приводится такой пример: если заявку согласовал Россельхозбанк, а затем покупатель хочет также подать заявку в Сбербанк, то для этого нужно отозвать первую заявку, что может затянуть процесс получения ипотеки на несколько месяцев.

Компании из «Деловой России» просят Минстрой «поручить соответствующим службам провести мониторинг фактов монополизации рынка кредитных продуктов с наличием бюджетных субсидий отдельными кредитно-финансовыми организациями». РБК направил запросы в Сбербанк и Россельхозбанк.

Эти действия не свидетельствуют о монополизации рынка кредитных продуктов, они необходимы, чтобы исключить поддержку одного и того же заемщика разными банками, считает представитель Минсельхоза. По факту клиента лишают выбора наиболее оптимального для него банка и выбора условий кредитования, не согласен Прохоров. Продуктом действительно можно воспользоваться только один раз, но получение положительного решения не является фактом получения кредита, покупателя должны ограничить только после выдачи кредита, настаивает девелопер.

Федеральная антимонопольная служба не принимала участия в разработке и принятии нормативных актов, устанавливающих правила работы программы сельской ипотеки, и не получала обращений от «Деловой России» или других лиц с указанием на необоснованные требования, предъявляемые банками к заемщикам, сообщил представитель ведомства.

Нечеткие требования к жилым домам

Еще один блок предложений «Деловой России» касается нечеткости требований, которые предъявляются к жилым домам для участия в программе. Для того чтобы строительные компании могли участвовать в сельской ипотеке, они должны строить жилые дома, пригодные для постоянного проживания, а также обеспеченными инженерными системами, площадь жилья должна быть не меньше норматива, установленного в расчете на одного члена семьи.

В Минсельхозе считают этот перечень требований исчерпывающим, но в «Деловой России» указывают, что требования, какие дома пригодны для постоянно проживания, сейчас не установлены. Пока эти правила не установлены, государственные жилищные инспекции самостоятельно решают, какие требования включать в список, чтобы считать помещение пригодным для проживания.

Предложения застройщиков В письме предлагается установить перечень требований к домам, пригодным для проживания. Среди них, например, следующие: дома должны находиться преимущественно в жилой зоне согласно градостроительным документам;

несущие конструкции дома должны быть работоспособны и не приходить в негодность во время эксплуатации;

в жилье можно безопасно входить и выходить, передвигаться внутри и пользоваться инженерным оборудованием;

теплоизоляция жилья должна обеспечивать влажность в холодный период не более 60% и температуру в отапливаемых помещениях не менее +20°C;

в помещение не должен проникать холодный воздух с улицы, а также дождь, талая и грунтовая вода;

жилое помещение нельзя размещать в подвале и на цокольном этаже.

На практике этот законодательный пробел приводит к вольным трактовкам, которые в ряде случаев существенно усложняют процесс возведения и сдачи объекта, жалуются авторы письма. Одним из требований может быть установка санузлов, раковин, радиаторов, разводка электричества и пр. «Таким образом, застройщиков фактически обязывают сдавать частный дом с отделкой. Это не только приводит к росту себестоимости жилья, но и лишает покупателя права выбора планировки и отдельных ее составляющих», — резюмировали застройщики.