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Правительство втрое увеличит финансирование «сельской ипотеки»

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Программа льготного ипотечного кредитования «Сельская ипотека» получит дополнительно 2 млрд руб. из бюджета. Об этом РБК сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

«Сельская ипотека» начала действовать с начала 2020 года. Она предусматривает выделение льготных кредитов с максимальной ставкой в 3% годовых на покупку домов или строительство собственного жилья в селе. Программа реализуется Минсельхозом, на нее был выделен 1 млрд руб. федеральных средств. Это позволяет выдать кредитов почти на 28 млрд руб. Предполагается, что благодаря этой программе более 10 тыс. семей смогут улучшить свои жилищные условия. Площадь приобретаемого и возводимого жилья, по оценкам властей, достигнет 1 млн кв. м.

По словам Абрамченко, первые месяцы работы программы «Сельская ипотека» показали ее востребованность — спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов.

«Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое — на «Сельскую ипотеку» будет выделено еще 2 млрд руб. Это позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей», — сообщила Абрамченко.

Сбербанк за 8 часов исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки
Финансы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Вице-премьер отметила, что после увеличения финансирования программы из казны общий объем льготного кредитования составит 12 млрд руб., а площадь жилья, которое смогут получить участники проекта, достигнет 4 млн кв. м.

По мнению Абрамченко, «Сельская ипотека» особенно важна в условиях пандемии коронавируса. «Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе», — пояснила зампред правительства.

В мае Сбербанк сообщал, что лимит субсидий по «Сельской ипотеке» на 2020 год был выбран клиентами за восемь часов. Государство установило для банка лимит в 97 млн руб. субсидий. За восемь часов Сбербанк принял 1100 заявок на льготные кредиты на общую сумму в 3 млрд руб.

Теги: ипотека, село, кредит
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