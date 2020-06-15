Правительство втрое увеличит финансирование «сельской ипотеки»

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Программа льготного ипотечного кредитования «Сельская ипотека» получит дополнительно 2 млрд руб. из бюджета. Об этом РБК сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

«Сельская ипотека» начала действовать с начала 2020 года. Она предусматривает выделение льготных кредитов с максимальной ставкой в 3% годовых на покупку домов или строительство собственного жилья в селе. Программа реализуется Минсельхозом, на нее был выделен 1 млрд руб. федеральных средств. Это позволяет выдать кредитов почти на 28 млрд руб. Предполагается, что благодаря этой программе более 10 тыс. семей смогут улучшить свои жилищные условия. Площадь приобретаемого и возводимого жилья, по оценкам властей, достигнет 1 млн кв. м.

По словам Абрамченко, первые месяцы работы программы «Сельская ипотека» показали ее востребованность — спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов.

«Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое — на «Сельскую ипотеку» будет выделено еще 2 млрд руб. Это позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей», — сообщила Абрамченко.