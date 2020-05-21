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Сбербанк за 8 часов исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки

Сбербанк SBER ₽193,61 -0,19% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

На то, чтобы выбрать выделенный государством на 2020 год лимит субсидий на выдачу льготных кредитов под 3% годовых в рамках программы «Сельская ипотека», клиентам Сбербанка потребовалось восемь часов.

Как говорится в сообщении банка, поступившем в РБК, установленный для Сбербанка лимит составляет 97 млн руб., при этом за восемь часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 100 млн руб.

«Программа «Сельская ипотека» пользуется огромным спросом. Мы надеемся, что в ближайшее время процессы по программе «Сельской ипотеки» будут существенно упрощены так, чтобы сроки оформления ипотечных кредитов по ней могли сократиться с 25–30 дней до 2–3 дней», — прокомментировал ситуацию директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2020 году на финансирование программы «Сельская ипотека» в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб. Основной целью сельской ипотеки является улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях, а потому купить жилье можно только в населенном пункте, где проживают не более 30 тыс. человек. К примеру, купить дом в частном секторе в каком-нибудь городе нельзя.

Льготная ставка может варьироваться, но не должна превышать 3%. Недополученные расходы, равные ключевой ставке, банкам компенсирует государство.

Согласно планам программы, к 2025 году свои жилищные условия могут улучшить более 200 тыс. семей. Первым участником программы стал Россельхозбанк, в конце апреля он сообщил, что получил более 48 тыс. заявок на кредиты.
 

Теги: ипотека, Сбербанк
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