Пенсионный фонд урезает аппетиты

ПФР подготовил проект своего бюджета на ближайшие три года

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году возрастет до максимума за пять лет, но будет покрыт его накоплениями, следует из проекта бюджета до 2023 года. Это позволит сэкономить 335 млрд руб. на трансферте фонду из госбюджета

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России в 2021 году составит 3,53 трлн руб. и сформирует 38% всех доходов фонда, следует из проекта бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (документ есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Проект будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а уже 16 сентября — вынесен на заседание правительства.

Сокращение федеральной поддержки

В июне, когда составлялись бюджетные проектировки на следующий год, потребность Пенсионного фонда в межбюджетном трансферте оценивалась значительно выше — 4,12 трлн руб., или 42,6% общих доходов. Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года. Второй фактор, который позволит сократить трансферт относительно июньских проектировок, — улучшение прогноза собственных доходов ПФР от социальных взносов с зарплат работников (+171 млрд руб.).

Снижение прогнозируемого размера межбюджетного трансферта заложено и на 2022 год (до 3,86 трлн руб.), и на 2023 год (до 4 трлн руб.), следует из проекта бюджета ПФР. Таким образом, доля трансферта из федерального бюджета в общих доходах фонда в 2022–2023 годах будет держаться на уровне 38%. Ранее предполагалось, что в 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР составит 4,3 трлн руб. ежегодно.

Уменьшение трансферта из федерального бюджета связано с увеличением суммы переходящих остатков, а также с изменением прогнозных макроэкономических показателей, уточнили РБК в пресс-службе ПФР. Превышение расходов над доходами, как и в предыдущие годы, носит технический характер, а именно объясняется наличием остатка средств бюджета ПФР по итогам года, добавили в фонде. Иными словами, если бы у Пенсионного фонда не было остатков на счетах, федеральный бюджет автоматически увеличил бы сумму трансферта. «Пересмотр межбюджетного трансферта Пенсионному фонду связан с уточнением макропрогноза Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на ближайшую трехлетку, а также с уточнением прогнозов по остаткам средств бюджета ПФР на 1 января 2021 года», — подтвердили в пресс-службе Минфина России.

Сколько составит трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета в текущем году, пока неизвестно (поправки в бюджет ПФР 2020 года еще не представлены). Действующим законом о бюджете ПФР трансферт установлен на уровне 3,2 трлн руб., но, вероятно, эта сумма увеличится в связи с антикризисными решениями правительства. По состоянию на 4 сентября федеральный бюджет уже перечислил Пенсионному фонду 2,86 трлн руб.

Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе повысило ожидания насчет величины фонда зарплат в стране — в среднем на 1 трлн руб. ежегодно по сравнению с июньским прогнозом. Согласно последним оценкам министерства, зарплатный фонд в 2021 году составит 27,87 трлн руб. (рост на 7% по сравнению с 2020 годом), в 2022-м — 29,77 трлн руб. и в 2023 году — 31,85 трлн руб. Это дало Пенсионному фонду основание пересмотреть в сторону увеличения оценку поступлений страховых взносов от работодателей и, соответственно, запросить меньше средств из федерального бюджета.

В составе трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду около 45% приходится на ту часть средств, которые госбюджет передает ПФР на исполнение обязательств федерального правительства (то есть федеральный центр назначил ПФР администратором различных социальных программ, таких как материнский капитал или меры социальной поддержки, и передал ему на это средства). Остальная часть, примерно 1,9 трлн руб. в 2021 году, это, по сути, софинансирование обязательств ПФР по выплате страховых пенсий.

Улучшение макропрогноза Новый официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что падение ВВП России из-за пандемии COVID-19 и весеннего обвала цен на нефть составит 3,9% вместо ожидавшихся 4,8%. В 2021 году восстановительный рост ВВП достигнет 3,3%, в 2022-м — 3,4%, в 2023 году — 3%. Инфляция на конец 2020 года ожидается на уровне 3,8%, в 2021 году цены вырастут на 3,7%, а в 2022–2023 годах инфляция вернется к целевому значению Центробанка (4%). Реальные зарплаты россиян, по прогнозу министерства, сохранят положительные темпы роста — 1,5% в 2020 году и 2,2% в 2021 году. Уровень безработицы по итогам текущего года подскочит до 5,7% от рабочей силы после 4,6% в 2019 году и опустится ниже 5% в 2022 году. Реальные располагаемые денежные доходы населения упадут на 3% в 2020 году и на столько же возрастут в 2021 году.

Крупнейший дефицит с 2015 года

Вместе с сокращением объема передаваемых средств федерального бюджета существенно вырос ожидаемый дефицит бюджета ПФР в 2021 году — до 295 млрд руб. Это будет крупнейший показатель с 2015 года, когда дефицит достиг 543,7 млрд руб. Дефицит в 2021 году будет покрыт за счет использования остатков Пенсионного фонда на счетах Казначейства (335 млрд руб.).

В 2019 году бюджет ПФР был профицитным (+153,9 млрд руб.), благодаря чему остатки на его счетах на 1 января 2020 года выросли до 343 млрд руб. В 2020 году действующим законом о бюджете ПФР запланирован дефицит в 209,2 млрд руб.

В 2022 году дефицит бюджета ПФР составит 94,8 млрд руб., в 2023 году ожидается профицит бюджета ПФР на уровне 52,5 млрд руб., следует из документа. Общие доходы Пенсионного фонда в 2021 году ожидаются на уровне 9,28 трлн руб., в 2022 году они возрастут до 9,97 трлн руб., в 2023 году — до 10,524 трлн руб.

На параметры бюджета Пенсионного фонда повлияли антикризисные меры правительства по поддержке бизнеса во время пандемического кризиса, которые было решено закрепить бессрочно. Речь идет о снижении общего тарифа страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса (ставка взносов в Пенсионный фонд сократилась с 22 до 10% от зарплаты), а также о понижении ставки пенсионных взносов для ИT-компаний, которые будут платить 6% c зарплат сотрудников в ПФР. В итоге выпадающие доходы ПФР от пониженных ставок взносов оцениваются в 477,7 млрд руб. в 2021 году с последующим ростом до 510,3 млрд руб. в 2022 году и до 545,85 млрд руб. в 2023 году (эти выпадающие доходы компенсирует федеральный бюджет).

Несбалансированность российской пенсионной системы означает, что она всегда будет нуждаться во внешней подпитке, отмечает заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. «Сейчас пенсионная система не сможет выполнить все свои обязательства без финансирования из федерального бюджета. Это означает, что существует внутренний «пенсионный долг», который нигде ничем не закреплен», — заметил он. Выпадающие доходы ПФР возникли из-за снижения ставок страховых взносов, политика правительства направлена на ослабление нагрузки на ФОТ ради стимулирования экономики и ускорения темпов экономического роста, однако эти ожидания из-за регулярных кризисов не подтверждаются, а дефицит ПФР остается, отметил он.