Новые риски развернули нерезидентов

Иностранные инвесторы возобновили сброс российских акций

В августе нерезиденты вновь вернулись к продаже российских акций, хотя в июле впервые с февраля иностранцы покупали эти ценные бумаги. Возобновившиеся продажи могут говорить о возвращении санкционных рисков, считают эксперты

Фото: Drew Angerer / Getty Images

В августе иностранные инвесторы продали акции российских компаний на 34,2 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

В этом месяце на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности относительно июля 2020 года и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций. Согласно данным ЦБ, нерезиденты и банки с иностранным участием начали продавать российские бумаги в феврале (чистые продажи превысили 60 млрд руб.) и увеличили продажи на фоне волатильности на финансовых рынках в марте (продали более чем на 90 млрд руб.). Такая же динамика, но в меньших объемах наблюдалась и в мае, и в июне. Чистые покупки российских акций в незначительном объеме иностранцы совершали только в июле.

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».

Старший аналитик АТОН Михаил Ганелин считает, что небольшой объем нетто-продаж в августе носил скорее технический характер. «Хотя новости про Белоруссию и Навального, наверное, немного тревожат рынок, пока нельзя говорить, что были панические продажи. Думаю, что это обычные рыночные движения», — отметил он. По его словам, хотя сейчас и существуют геополитические риски, Россия не находится в ситуации 2014 года. Тогда западные санкции были введены против российских граждан и компаний после присоединения Крыма.

Поддержали фондовый рынок в августе системно значимые банки, которые купили акции на 30,1 млрд руб., и другие кредитные организации. С февраля вместе с некредитными финансовыми организациями российские банки были крупнейшими покупателями акций на вторичном биржевом рынке.

В пресс-службе ЦБ РБК сообщили, что выход международных инвесторов из российских акций в августе согласуется с общей ситуацией для развивающихся рынков. По данным Emerging Portfolio Fund Research, чистый отток капитала из акций развивающихся рынков за месяц составил $2 млрд. На продажи иностранных инвесторов «оказали влияние риски замедления мировой экономики на фоне опасений второй волны коронавируса», указали в Банке России. В целом, как считают в ЦБ, это не несет существенных рисков, «учитывая рост большинства отраслевых индексов на российском фондовом рынке и стабильный спрос на акции со стороны локальных участников».

Что было с валютой

Параллельно наблюдался и рост волатильности на валютном рынке, чему ЦБ дает несколько объяснений: во-первых, инвесторы конвертировали в иностранную валюту дивидендные доходы в июле — начале августа. «Во-вторых, опасения усиления геополитических рисков привели к формированию дополнительного спроса на валюту со стороны иностранных участников в рамках хеджирования валютного риска при продаже российских активов», — отмечается в обзоре. Всего за месяц нерезиденты купили валюту на 127,1 млрд руб., причем существенная часть этой суммы пришлась на период с 17 по 21 августа. Но в августе 2018 и 2019 годов покупка валюты иностранцами производилась в большем объеме — 158,2 млрд и 211,4 млрд руб. соответственно.

В конце месяца рубль укрепился, этому способствовали улучшение конъюнктуры на рынке нефти, снижение объемов покупки валюты иностранными участниками на валютном спотовом рынке, а также конвертация валютной выручки отдельными компаниями для выплаты сентябрьских дивидендов.

Сильнее геополитические риски проявились уже в сентябре: опрошенные РБК аналитики сошлись во мнении, что без новостей об отравлении Навального и угрозе новых санкций курс российской валюты был бы крепче на 3–5 руб. Обеспокоенность инвесторов может сохраняться, пока не наступит определенность в вопросах геополитики, считают эксперты.

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий отметил, что распродажа российских активов в августе, с одной стороны, носила локальный характер из-за резко возросшей геополитической риск-премии — вероятности введения санкций сразу по двум несвязанным событиям. «Данный негативный факт ударил по отдельным российским акциям, но в большей степени по ОФЗ [облигациям федерального займа]и курсу рубля. В то же время локальные индексы акций падали не только в России, схожую распродажу во второй половине августа мы видели в Бразилии, Мексике, ЮАР», — перечислил он. Вполне возможен быстрый разворот тренда в четвертом квартале этого года, считает Русецкий.

РБК направил запрос в ЦБ.