Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,84 75,88 EUR Нал. 90,40 89,43 USD Бирж. 76,36 +0,08 EUR Бирж. 89,86 +0,05 USD ЦБ. 75,96 +0,37 EUR ЦБ. 89,74 +0,26 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 10141,01 -0,38 IMOEX 2881,62 -0,25% RTSI 1188,54 -0,08% Brent 39,53 +0,00% DJIA 27500,89 -2,25% Nasdaq 10847,69 -4,11%
РСПП запросил квоту в госкомпаниях
Лента новостей
Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж 10:00, Фотогалерея  Два фигуранта дела о торговле детьми дали признательные показания 09:56, Общество Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка 09:48, Общество Стали известны детали возможного ухода Кокорина из «Спартака» 09:44, Спорт В Минске соратники заявили об исчезновении оппозиционера Максима Знака 09:33, Политика Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе 09:29, РБК и Jeep Минобороны создало новую структуру для управления недвижимостью 09:24, Общество Тихановская обратилась к россиянам фразой «не поддавайтесь влиянию лжи» 09:17, Политика Чемезов сообщил о появлении антител после вакцинации от коронавируса 09:16, Общество Песков оценил перспективы заключения Москвой и Токио мирного договора 09:05, Политика Почему в Бразилии не стоит обсуждать карнавал, девушек и фавелы 09:00, РБК Стиль и glo Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 сентября 08:51, Общество В Абу-Даби заявили о желании принять реванш Нурмагомедова с Макгрегором 08:50, Спорт Россияне оценили возможность объединения с Белоруссией 08:45, Общество В «Открытой России» и «МБХ Медиа» сообщили об обысках 08:39, Общество В Сети опубликовано видео пожара в «Главкино» 08:23, Общество Роналду первым из европейцев забил более 100 голов за сборную 08:23, Спорт РБК Pro: зачем компании нанимают корпоративных психологов 08:22, PRO Расходы россиян на развлечения в последний месяц лета выросли в три раза 08:00, Бизнес Песков оценил возможность вакцинации Путина от коронавируса 08:00, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:58, Общество В главных ролях: почему инвесторы вдруг обратили внимание на киностудии 07:51, PRO Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР 07:50, Политика Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар» 07:44, Технологии и медиа В Японии экстренно посадили самолет из-за пассажира без маски 07:42, Общество «Роскосмос» опроверг данные об отказе NASA от мест на «Союзе» 07:32, Технологии и медиа Общественники предложили Минтрансу ужесточить контроль за каршерингом 07:30, Общество Десантники России испытают на марше инновационные носки 07:19, Общество
Газета
РСПП запросил квоту в госкомпаниях
Газета № 045 (3212) (0909) Бизнес,
0

РСПП запросил квоту в госкомпаниях

Александр Шохин предложил включать бизнесменов в руководство контролируемых правительством АО
Глава РСПП Александр Шохин предложил правительству выдвигать бизнесменов в советы директоров крупнейших компаний с госучастием. Госкомпании по-разному отнеслись к этой идее
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову выдвигать в советы директоров крупнейших компаний с госучастием бизнесменов из состава правления союза. Инициатива обсуждалась на встрече членов РСПП с Белоусовым 3 сентября, рассказали РБК два источника, близких к ее участникам. По словам собеседников РБК, первый вице-премьер пообещал рассмотреть это предложение и поручить Минфину его проработку.

Представитель РСПП подтвердил РБК, что на встрече обсуждалось это предложение. Представитель первого вице-премьера отказался от комментариев.

РБК направил запрос в Минфин.

Зачем выдвигать бизнесменов в советы госкомпаний

С идеей привлекать бизнесменов из бюро правления РСПП, членов правления союза председателей комитетов и комиссий в советы директоров (наблюдательные советы) госкомпаний выступал владелец группы ЕСН и глава комитета по ведению Национального реестра независимых директоров при РСПП Григорий Березкин. Об этом говорится в протоколе заочного заседания бюро РСПП от 30 июля (есть в распоряжении РБК). За инициативу тогда голосовали 23 члена бюро, против двое — глава РЖД Олег Белозеров и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Один — акционер «Норникеля» Владимир Потанин — воздержался.

Речь идет о крупнейших госкомпаниях из специального перечня, утвержденного распоряжением правительства № 91-р от 23 января 2003 года, в который входят 50 акционерных обществ, включая «Роснефтегаз», «Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», АЛРОСА и РЖД. Еще 30 июля бюро РСПП приняло решение направить эту инициативу в правительство, следует из письма Шохина членам правления (документ был направлен 10 августа, его содержание подтвердил представитель союза).

Шохин попросил членов бюро правления и председателей комитетов и комиссий при РСПП до 1 сентября представить информацию о том, в советы директоров каких компаний целесообразно предложить кандидатуру бизнесмена с учетом «курируемого в РСПП направления, опыта профессиональной и предпринимательской деятельности, а также исключения возможного конфликта интересов» на 2021/22 корпоративный год. Глава РСПП рекомендовал членам союза, заинтересованным в выдвижении своих кандидатур, оформить членство в национальном реестре независимых директоров, созданном в 2006 году. Состав этого реестра формируется «из числа профессионалов, имеющих высокую деловую репутацию и опыт работы в органах управления ведущих компаний России», говорится на сайте организации. Сейчас в него входят 175 человек. Сбор предложений продлен и будет завершен до конца недели, уточнил представитель РСПП.

При этом, как отмечает Шохин в письме, до рассмотрения правительством конкретных кандидатур их предварительное обсуждение проводится на заседаниях отборочных комиссий при Росимуществе. В агентстве, в свою очередь, РБК сообщили, что «привлечение профессиональных управленцев, не являющихся госслужащими», ведется на постоянной основе. Формирование советов директоров осуществляется в соответствии с установленными Минэкономразвития критериями: по наличию образования, компетенций, профессиональных навыков и опыта работы. «Также одним из важных моментов для отбора и выдвижения кандидатов является необходимость исключения в их деятельности конфликта интересов при избрании в советы директоров», — добавляет представитель агентства, отмечая, что «Росимущество позитивно относится к инициативе РСПП».

Экономика
В РСПП заявили о риске не уложиться по срокам с «регуляторной гильотиной» Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Бизнесмены в советах директоров госкомпаний

Бизнесмены уже участвуют в управлении госкомпаний из специального перечня. Например, членами наблюдательного совета АЛРОСА являются предправления «Сибура» Дмитрий Конов (независимый директор) и Владимир Рашевский, совладелец СУЭКа и глава «Еврохима». Гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев входит в советы директоров «РусГидро» и ФСК «ЕЭС» в качестве независимого директора. Григорий Березкин ранее более десяти лет — с 2010 по 2020 год — входил в совет директоров РЖД, в новый состав совета он не вошел.

Как госкомпании относятся к идее

Госкомпании, чьи руководители входят в бюро правления союза, по-разному отнеслись к идее выдвижения бизнесменов в их советы директоров.

  • Против выступил член бюро правления Олег Белозеров, следует из его отзыва на инициативу, направленного Шохину. Он указал, что включение в советы директоров госкомпаний бизнесменов может привести к возникновению конфликта интересов. Например, если эти бизнесмены владеют частными компаниями, которые являются контрагентами или партнерами госкомпании, в совет директоров которой они номинируются. Несмотря на то что Шохин указал на необходимость учитывать возможный конфликт интересов при выдвижении кандидатуры в своем обращении к членам РСПП, Белозеров указал на этот риск на встрече с Белоусовым, рассказали РБК два источника. Представитель РЖД отказался от комментариев.

Бизнес
Экс-глава МЧС не войдет в новый совет директоров РЖД Владимир Пучков

  • Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уверен, что есть и очевидные плюсы, когда члены РСПП входят в совет директоров госкомпаний. «Представляется, что при выдвижении кандидатов акционеры руководствуются в первую очередь интересами компании, учитывая опыт и экспертизу каждого номинанта. Уверен в квалификации и широкой экспертизе членов бюро правления РСПП, которые могут быть полезны компаниям самых разных отраслей», — считает Осеевский, подчеркивая, что выдвижение кандидатов в совет директоров — это исключительное право акционеров компании.
  • Представитель «Почты России» Софья Ваняткина отметила, что, по сути, речь идет о практике включения в советы независимых директоров: «У нас она уже существует, мы ее приветствуем. В случае с бюро РСПП мы понимаем также, что люди там доказали свою предпринимательскую эффективность, а значит, подходят на места независимых директоров в составах советов».

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов в целом согласен, что в случае включения членов правления РСПП в советы директоров госкомпаний возможны риски конфликта интересов при наличии в их советах директоров бизнесменов, владеющих потребителями услуг энергоснабжения или грузоперевозок. Риск конфликта интересов есть, но, с другой стороны, существует понятие сделки с заинтересованностью, когда в случае риска конфликта интересов член совета директоров не участвует в голосовании, замечает эксперт.

В случае включения членов правления РСПП в советы директоров госкомпаний есть риск их постоянной занятости и отсутствия реальной возможности погружаться в детали, замечает представитель Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ), ссылаясь на опыт работы с несколькими компаниями. К тому же они зачастую не готовы принципиально противостоять мнению менеджмента или представителей основного акционера (государства) в случае необходимости, добавляет он.

С учетом этого, как правило, крупные бизнесмены не могут быть независимыми директорами, в которых нуждаются госкомпании, но в то же время они могут «дать дельный совет» менеджменту, сказал представитель АПИ. «Если выбирать между неисполнительным директором — представителем основного акционера (например, чиновником), то лучше крупный бизнесмен, при условии исключения конфликта интересов», — резюмировал он.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова.
Теги: РСПП , Александр Шохин , Олег Белозеров , Григорий Березкин
Материалы по теме
Экс-глава МЧС не войдет в новый совет директоров РЖД Бизнес
СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter