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Экс-глава МЧС не войдет в новый совет директоров РЖД

В новый совет директоров естественной монополии не войдут экс-глава МЧС Владимир Пучков, бывший вице-премьер Максим Акимов и владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Совет может возглавить новый первый вице-премьер Андрей Белоусов
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 102,41 +0,5% Купить
Владимир Пучков (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

После смены правительства в совете директоров РЖД пройдут значительные перестановки, рассказали РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил собеседник, близкий к госмонополии.

В новый состав совета директоров не войдет бывший вице-премьер по транспорту Максим Акимов, который возглавлял совет с лета 2018 года, а в феврале 2020 года после ухода из правительства был назначен гендиректором «Почты России». В совет также не войдут экс-глава МЧС Владимир Пучков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, который до весны 2018 года был вице-премьером, курирующим транспорт, и в 2015–2018 годах возглавлял совет директоров РЖД, замминистра экономического развития Михаил Расстригин и владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, сообщили РБК оба собеседника.

По данным источников РБК, полномочия членов совета директоров, назначенных в июне 2019 года, будут прекращены досрочно.

Березкин вошел в совет директоров РЖД в 2010 году при прежнем главе компании Владимире Якунине, а Патрушев и Расстригин — в 2018 году. Пучков вошел в совет директоров РЖД в июле 2019 года, будучи советником президента Объединенной авиастроительной корпорации.

По словам источников РБК, в новый состав совета войдут первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко (все трое стали членами правительства в конце января 2020 года), заместитель министра финансов Алексей Сазанов, замминистра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также председатель совета директоров государственной судоходной компании «Совкомфлот» Сергей Франк. По данным газеты «Коммерсантъ», Белоусов возглавит совет директоров РЖД.

Автор: Мария Кокорева
Теги: РЖД, совет директоров
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