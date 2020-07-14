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В РСПП заявили о риске не уложиться по срокам с «регуляторной гильотиной»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Реализация реформы контрольно-надзорной деятельности, или так называемой регуляторной гильотины, может не уложиться в срок до конца 2020 года. Об этом в ходе форума «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее» заявил глава комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Валерий Казикаев. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале РСПП.

«Сейчас мы видим риск неисполнения поручения президента завершить реализацию «гильотины» до конца года. Поэтому с учетом ограниченных ресурсов и времени особое внимание в этой работе стоит обратить на наиболее значимые для бизнеса виды госконтроля», — заявил Казикаев. 

Материал дополняется.

Теги: РСПП
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