Просрочка с цементным основанием

Самым проблемным заемщиком Сбербанка оказалась группа Филарета Гальчева

Заемщиком Сбербанка, обеспечившим в июле резкий рост просроченных долгов российских банков, оказался «Евроцемент» Филарета Гальчева, выяснил РБК. Тогда Сбербанк отнес к проблемным обязательства на ₽92,6 млрд и почти $2 млрд

Фото: eurocement.ru

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.

На прошлой неделе РБК писал, что в июле объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками, увеличился на 271,5 млрд руб. и превысил 3 трлн руб. Это максимальный прирост за месяц с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9. Рост проблемных долгов затронул и рублевые, и валютные обязательства: по кредитам в национальной валюте просрочка выросла на 98,4 млрд руб., а по валютным — на $2,1 млрд.

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали. «За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем», — сообщил тогда представитель банка. 3 сентября он отказался прокомментировать сведения, что этот заемщик — «Евроцемент», сославшись на конфиденциальную клиентскую информацию. РБК направил запрос в пресс-службу «Евроцемента».

«Евроцемент груп» объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также производства бетона и железобетонных изделий, а также карьеры по добыче нерудных материалов. По итогам 2019 года группа увеличила объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн т. Но заводы недозагружены: их производственные мощности превышают 60 млн т цемента и 11 млн куб. м бетона в год.

Как Сбербанк консолидировал долги «Евроцемента»

Сбербанк — крупнейший кредитор группы. По данным за 2016 год общий долг компании составлял 100 млрд руб., из которых 65 млрд компания должна была Сбербанку. Долгосрочные обязательства «Евроцемента» в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд (данные СПАРК).

В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед Сбербанком увеличился, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ (размер не раскрывался), отдав в обмен ВТБ почти 50 млрд руб. долга «Мечела». По итогам сделки крупнейший госбанк стал основным кредитором компании Гальчева. «Сбербанк является крупнейшим, но не единственным кредитором «Евроцемента». В состав кредиторов также входит ряд российских и зарубежных банков», — заявил РБК топ-менеджер Сбербанка, не уточнив деталей.

Вскоре после сделки с ВТБ Сбербанк решил не продлевать «Евроцементу» отсрочку на нарушение ковенант по кредитам: в отчетности за 2019 год компания сообщила, что приостановка требования о досрочном погашении в случае неисполнения обязательств прекратила действовать 1 февраля 2020 года. Через две недели, 14 февраля, главой «Евроцемента» был назначен Ашот Хачатурянц, который незадолго до этого ушел в отставку с поста руководителя «Сбербанк Капитала» (занимается проблемными заемщиками). Тогда в компании сообщили, что первоочередными задачами нового топ-менеджера будет подготовка новой стратегии развития, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей «Евроцемента».

«Менеджмент компании проводит стресс-тесты и вырабатывает дальнейшую стратегию работы с кредиторами с учетом текущих реалий. Компания готовит ряд предложений по антикризисным мерам, которые в ближайшее время будут представлены банку», — заявил топ-менеджер Сбербанка в начале апреля. С тех пор в пресс-службе банка не отвечали на запросы РБК о получении антикризисных предложений от «Евроцемента».

Почему банк решил судиться с компанией Гальчева

Предприятия «Евроцемента» в январе—июле 2020 года увеличили поставки цемента на экспорт на 67%, до 329 тыс. т, сообщила пресс-служба компании. Но уже в апреле топ-менеджер Сбербанка указал на то, что макроэкономическая и эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса сказывается на экономике компании. А в конце лета банк решил через суды взыскать с нее часть задолженности и активы, заложенные по кредитам.

4 августа Сбербанк подал два иска к «дочке» «Евроцемента» «Петербургцементу» на общую сумму 33,44 млрд руб., следует из базы арбитражных судов Москвы и Петербурга. А затем банк подал иск к самому «Евроцементу» об обращении взыскания на заложенное имущество. Третьими лицами по этим искам выступают еще одна структура компании, «Мальцовский портландцемент», и банк ВТБ, переуступивший Сбербанку часть долга компании Гальчева.

Другой кредитор «Евроцемента», ВЭБ, еще в июле выставил на продажу права требования на 7,2 млрд руб. к двум другим компаниям группы, «Мордовцементу» и «Невьянскому цементнику». «В связи с ненадлежащим исполнением «Мордовцементом» и «Невьянским цементником» кредитных обязательств перед ВЭБ.РФ принято решение об объявлении всей задолженности по кредитным договорам срочной к платежу и ее взыскании», — сообщил тогда старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБа Сергей Фролов.

Судя по доступным финансовым показателям, долг компании Гальчева превышает показатель EBITDA более чем в десять раз, а пандемия только ухудшила ее состояние, указывает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В такой ситуации взыскание части активов для дальнейшей продажи — более логичное решение, чем ожидание реструктуризации и улучшения финансовых показателей «Евроцемента», считает он. Снижение долговой нагрузки под контролем кредиторов уже показало свою эффективность на примере «Мечела», которому в апреле 2020 года пришлось продать Эльгинский проект почти за 100 млрд руб.