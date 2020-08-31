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«Искусственный интеллект» потянул на 37 миллиардов
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Газета
«Искусственный интеллект» потянул на 37 миллиардов
Газета Спецвыпуск №831 (0000) (3108) Технологии и медиа,
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«Искусственный интеллект» потянул на 37 миллиардов

Утвержден паспорт ориентированного на развитие высоких технологий федерального проекта
Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила федеральный проект «Искусственный интеллект». Не все ведомства поддержали этот документ из-за отсутствия финансирования некоторых задач из него
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК. Редакция ознакомилась с пакетом документов, представленных к заседанию комиссии (их подлинность подтвердил источник, близкий к разработчику, и федеральный чиновник).

Согласно пояснительной записке всего на реализацию федерального проекта планируется выделить 36,3 млрд руб., из них 22,5 млрд потратят из средств нацпрограммы «Цифровая экономика», 6,91 млрд — из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а еще 6,9 млрд руб. привлекут из внебюджетных источников.

Но общая стоимость проекта может быть больше — в утвержденном правительством документе фигурируют мероприятия, расходы на которые, как и источники, не указаны. Именно из-за этого часть ведомств, которые указаны в документе как ответственные за внедрение искусственного интеллекта в своих отраслях, отказались согласовывать проект, в частности Минздрав, Минсельхоз и Россельхознадзор. Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК информацию, что часть ведомств не согласовали проект, поскольку в нем не заложено бюджетное финансирование их мероприятий. По его словам, речь идет о поиске средств из других источников финансирования. РБК направил запросы в министерства.

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В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В числе проектов, финансирование которых пока не утверждено:

  • внедрение искусственного интеллекта в медицинские организации для прогноза состояния пациента на основе имеющихся данных, обеспечения ранней диагностики заболеваний, оптимизации индивидуального плана лечения, голосового заполнения медицинской документации и т.д.;
  • внедрение искусственного интеллекта для контроля целевого использования земель и прогнозирования урожайности;
  • Россельхознадзору предложено дешифрировать с помощью искусственного интеллекта снимки из космоса для сокращения количества нарушений земельного законодательства (зарастание и загрязнение территорий, незаконная разработка карьеров и т.д.).

Еще несколько ведомств высказывали аналогичные замечания, но проект все же согласовали при условии выделения финансирования. Среди таких — Минприроды, Минтранс, Минэнерго и Росгидромет, следует из документов.

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Счетная палата объяснила плохое выполнение бюджета «Цифровой экономики» Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В сообщении министерства приводятся слова замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко, что разработчики федерального проекта «сосредоточились на тех нишах, куда труднее всего идут рыночные игроки, — это кадры и образование, исследования и разработки, поддержка стартапов на ранних стадиях». «Значительную долю проекта составляют мероприятия по поддержке компаний — разработчиков программного обеспечения и развитию экосистемы разработчиков. В частности, предусмотрена грантовая поддержка малых предприятий, создание открытых библиотек и проведение серии хакатонов при участии ведущих игроков рынка», — объяснила она.

Основные статьи расходов проекта:

  • поддержка фондом «Сколково» пилотных проектов по использованию искусственного интеллекта в приоритетных отраслях (5,3 млрд руб. из федерального бюджета и 5 млрд руб. из внебюджетных источников);
  • поддержка исследовательских центров искусственного интеллекта (5,7 млрд руб. из федерального бюджета, 1,6 млрд руб. из внебюджетных источников);
  • грантовая поддержка малых предприятий «по разработке, применению и коммерциализации» проектов с применением искусственного интеллекта, акселераторов (7,08 млрд руб. из федерального бюджета);
  • разработка конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для искусственного интеллекта (6 млрд руб. из федерального бюджета);
  • проведение АНО «Университет 20.35» мероприятия по разработке школьниками и студентами проектов с применением искусственного интеллекта, получение гражданами дополнительного образования в этой сфере, создание системы для учета и развития участников сообществ (1,24 млрд руб. из федерального бюджета) и др.
Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова.
Теги: искусственный интеллект , цифровая экономика , Минэкономразвития
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