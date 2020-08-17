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Газета
Экзамен на фондовую зрелость
Газета Спецвыпуск №817 (0000) (1708) Финансы,
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Экзамен на фондовую зрелость

ЦБ представил варианты тестов для неквалифицированных инвесторов
Физические лица перед проведением сложных сделок на фондовом рынке будут проходить тесты на знание рисков. Не сдавшие такой экзамен клиенты брокеров в дальнейшем задумаются, стоит ли проводить подобные сделки, надеются в ЦБ
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке. Задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Тестирование инвесторов — новый механизм на российском финансовом рынке, призванный защитить неквалифицированных участников торгов от рисков. Проходить тесты физические лица начнут с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов.

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Как будет устроено тестирование

В стандартном тесте два блока вопросов: первый посвящен оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента. «[Второй блок] это что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, который состоит из трех-пяти вопросов, где ты выбираешь один правильный вариант ответа», — сообщил Мамута на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Вопросы готовили НАУФОР вместе с Национальной финансовой ассоциацией (НФА).

В тесте на проведение маржинальных сделок, например, будет блок «Самооценка», который содержит вопросы, откуда инвестор получил знания о таких сделках и сколько их лично провел. Второй блок вопросов связан непосредственно с финансовым инструментом, в демонстрационном варианте содержались следующие вопросы:

  • Маржинальная торговля — это... (правильный ответ: торговля с использованием заемных средств брокеров).
  • Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером? (Может, если это предусмотрено договором с брокером.).
  • Если вы при инвестировании используете маржинальные сделки, размер возможных убытков, как правило... (больше, чем при торговле только на собственные средства).
  • Может ли брокер принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных необеспеченных сделок? (Да, если обеспечения по маржинальной позиции недостаточно.).

«Отвечая на эти вопросы, человек, по сути, проверяет сам себя. Он начинает, наверное, осознавать, о чем идет речь, он начинает осознавать уровень своего понимания особенностей маржинальной торговли», — пояснил Мамута. Если желающий совершить такую сделку не сдаст тест, то начнет задумываться, действительно ли хочет совершить ее, добавил он.

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Тестирование будет необходимо, только чтобы получить доступ к наиболее сложным финансовым инструментам — иностранным бумагам за пределами наиболее популярных индексов, производным финансовым и структурным инструментам. Если инвестор сдаст тест по определенному финансовому инструменту, проходить его больше не придется. Если нет — у него будет право «последнего слова», позволяющее вложить до 100 тыс. руб. в сложный инструмент. Без тестов будут доступны российские акции из котировальных списков бирж (наиболее ликвидные), простые облигации российских эмитентов, ОФЗ, паи открытых и интервальных биржевых ПИФов, иностранные акции из индексов NASDAQ-100, S&P 500 и Dow, британский FTSE и другие.

Чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно либо владеть активами более чем на 6 млн руб., либо иметь экономическое образование, либо совершить в течение года сделки с ценными бумагами более чем на 6 млн руб. Инвесторы, которые уже считаются квалифицированными, сохранят свой статус.

Мамута также отметил, что это не финальные тесты: ЦБ предложил НАУФОР, НФА и Мосбирже провести их предварительное обсуждение с фокус-группами, «чтобы понять, как люди будут относиться к вопросам».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центральный банк , инвесторы , экзамены
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