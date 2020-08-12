ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Банк России предложит правительству и администрации президента перенести перевод банков с иностранного ПО и оборудования на отечественные аналоги. Ранее банки жаловались ЦБ на невозможность сделать это в срок

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина в ответ на обращение Ассоциации банков «Россия» с соответствующими предложениями.

ЦБ также попросит правительство и АП уточнить порядок перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования, отмечается в документе.

В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру, с 1 января 2021 года использовать преимущественно российское ПО, а с 1 января 2022 года — российское оборудование. Для этого министерство разработало проекты указа президента и постановления правительства.