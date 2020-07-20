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Чаевые попали под гильотину
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Газета
Чаевые попали под гильотину
Газета Спецвыпуск №720 (0000) (2007) Бизнес,
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Чаевые попали под гильотину

Роспотребнадзор разработал новые правила работы кафе и ресторанов
Новые правила для общепита заменят попавшие под «регуляторную гильотину» требования, принятые более 20 лет назад. В документе прописано, что клиенты могут заказывать блюда онлайн до прихода в ресторан и не обязаны оставлять чаевые
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эти правила, как следует из документа, регулируют отношения между потребителем и предприятием, оказывающим услуги общественного питания, — ресторанами, кафе, кофейнями, барами, буфетами, столовыми и т.п. Они, как следует из пояснительной записки к документу, разработаны в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года. Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года.

В разработанном Роспотребнадзором документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм, исходя из изменившегося законодательства», пояснил РБК представитель ведомства. Документ дополнен актуальными требованиями, разработанными, в частности, с учетом современного уровня технологического развития сферы общепита, указано в пояснительной записке. Например, в проекте новых правил учтен «широко используемый» в сфере услуг общественного питания прием заказов дистанционным способом: в документе прописано, что клиент может оформить предварительный заказ «через интернет, по телефону и иные средства связи».

Кроме того, в правила включен пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату и включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню, — например, чаевые, комиссии, доплаты и т.д. Но даже если такие расходы были оплачены, клиент может потребовать вернуть уплаченную сумму.

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Новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом, уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его мнению, разработанный документ дублирует положения действующего законодательства, в частности закон о правах потребителей. Посетители кафе и ресторанов и сейчас не обязаны оставлять чаевые, напоминает эксперт. При этом дополнительные правила, по его мнению, лишь создают основания для внеплановых проверок проверяющими органами и наказания предприятий общепита.

В пресс-службе сети кофеен «Шоколадница» уточнили, что практики включения чаевых в счет у них в заведениях нет, но гости могут добровольно оставить чаевые — сейчас это предлагают делать электронным способом, чтобы минимизировать контакт с наличными деньгами. Представитель «Шоколадницы» также добавил, что недавно в мобильном приложении кофеен появилась возможность предзаказа, но, насколько она востребована у посетителей, не уточнил.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: рестораны , Роспотребнадзор
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