Вирус догнал по ущербу санацию

Отечественные банки во втором квартале показали худшую прибыль за три года

В апреле—июне, на которые пришлись основные карантинные ограничения, российские банки показали прибыль в размере 102,56 млрд руб. За тот же период ВВП страны упал, по оценке ЦБ, на 9,5–10%

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В июне чистая прибыль российских банков составила 70 млрд руб., следует из обзора Банка России. После провала в мае финансовый результат сектора улучшился и достиг по итогам второго квартала 102,56 млрд руб. По сравнению с докризисным первым кварталом чистая прибыль кредитных организаций сократилась более чем в пять раз.

Падение квартальной прибыли до подобных уровней сектор переживал в 2017 году на фоне санации крупных частных банков, следует из статистики ЦБ. Тогда третий квартал стал убыточным для сектора (совокупный убыток — 95 млрд руб.), а в четвертом квартале банки показали прибыль на уровне чуть выше, чем в карантинном квартале, — 115 млрд руб.

По оценке Центрального банка, в апреле—июне 2020 года ВВП России на фоне кризисных явлений в экономике, вызванных влиянием изоляции и падением цен на нефть, сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,5–10%.

Как пандемия COVID-19 повлияла на доходы банков

За первые три месяца 2020 года российские банки получили 528 млрд руб. чистой прибыли. Март, на который пришлись усиление волатильности на финансовых рынках и значительное ослабление рубля, позволил игрокам нарастить прибыль за счет длинной валютной позиции.

Во втором квартале рубль стал укрепляться и банки потеряли значительную часть полученного ранее дохода, пояснил на онлайн-конференции директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Как следует из презентации эксперта, в первом квартале банки получили 432 млрд руб. от операций с производными финансовыми инструментами и валютой, но уже во втором квартале их чистые потери по этой статье составили 209 млрд руб. Остальные факторы формирования прибыли, по словам Данилова, находятся на нормальном уровне.

«Сокращения чистого процентного дохода не произошло, чистый комиссионный доход сократился на 9%. С чем это может быть связано? Сократились выдачи кредитов, часто комиссионный доход возникает в момент выдачи кредита», — отметил глава департамента.

По данным Банка России, в июне количество прибыльных банков в секторе выросло до 245, или до 63% от числа действующих игроков. Однако доля прибыльных банков за месяц упала на 9 п.п., на них теперь приходится 67% активов сектора.

«Некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый плюс, однако несколько крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне», — говорится в обзоре ЦБ.

Что будет дальше с прибылью

В третьем и четвертом кварталах 2020 года показатели банковского сектора заметно не ухудшатся, считают в Банке России. Ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также от решения регулятора, продлить или завершить регуляторные послабления для игроков рынка, пояснил Данилов. Пока льготный период для банков по оценке активов и резервированию действует до 30 сентября.

По части кредитов, очевидно, надо будет досоздавать резервы (после отмены послаблений), признал глава департамента банковского надзора ЦБ. Однако оценок, какими они могут быть, при этом не привел.

«Надо дать банкам необходимую передышку, чтобы они могли самостоятельно с этой ситуацией справиться и чтобы не было критической ситуации в банковской системе. Какого-то резкого провала я бы не ждал по прибыли в третьем-четвертом кварталах», — спрогнозировал Данилов. Он обещал, что ЦБ будет следить за развитием ситуации и подстраивать регулятивные меры.

Во втором полугодии прибыль банковского сектора будет восстанавливаться при соблюдении некоторых условий, считают опрошенные РБК аналитики.

«Рост будет во многом обусловлен постепенным восстановлением отдельных отраслей и ростом потребительской активности, что уже сегодня выражается в увеличении спроса на кредиты. Вместе с тем уровень одобрения пока остается ниже прошлогодних значений, а уровень доходов населения заметно упал, что будет несколько сдерживать кредитную экспансию банков», — поясняет директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он не ожидает, что финансовый результат сектора в третьем-четвертом кварталах будет сопоставим со значениями прошлого года. По данным ЦБ, во второй половине 2019 года чистая прибыль банков составила 695 млрд руб.

«Прибыль сектора вряд ли вернется к объему 2019-го и первого квартала 2020 года на горизонте полутора лет как в связи с ростом проблемных долгов, так и на фоне сжатия маржинальности бизнеса», — соглашается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Важное условие для восстановления сектора — отсутствие второй волны пандемии, замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Этот же фактор, по словам аналитика, может быть решающим для решения ЦБ о продлении или отмене послаблений для банков.

Результаты второго квартала в банковском секторе эксперты считают «сглаженными» из-за масштабных программ поддержки заемщиков и реструктуризации кредитов. Пока значительная часть проблемных активов не оказывает давления на прибыль и капитал, говорит Доронкин. «Сохраняются риски того, что после окончания «кредитных каникул» далеко не все заемщики смогут вернуться в полноценный график платежей», — добавляет он.

Как следует из статистики ЦБ, на начало июля под реструктуризацию попали 7% кредитов в корпоративном портфеле банков, 13% портфеля ссуд малому и среднему бизнесу (МСБ) и 3,9% кредитов, выданных физлицам.

Самая проблемная группа — кредиты МСБ, считает Доронкин: «В зоне особого риска в сегменте МСБ сегодня операции с недвижимым имуществом. На данный сегмент приходится половина всего объема реструктуризаций кредитов малому и среднему бизнесу, и, по нашим оценкам, заметной части данных заемщиков может потребоваться дополнительная отсрочка платежей в третьем-четвертом квартале».

Что произошло с другими показателями банков

По итогам июня активы банковского сектора достигли 95 трлн руб. За месяц они увеличились на 1,6% — в основном за счет ценных бумаг и средств банков на корсчетах в ЦБ. Кредитный портфель сектора в июне вырос примерно на 400 млрд руб. Корпоративный портфель увеличился на 0,5%, хотя в июне банки в основном давали в долг финансовым организациям. ЦБ считает, что конечными получателями средств были заемщики из реального сектора, поскольку значительную часть прироста кредитов обеспечили сделки обратного РЕПО с финансовыми посредниками.

Розничный кредитный портфель банков в июне увеличился на 1% после символического роста в мае (на 0,2%) и спада в апреле (на 0,7%). Основным драйвером розницы стала ипотека, в частности выдача льготных кредитов по новой госпрограмме (под 6,5% на новостройки).

Ситуация с фондированием в банковском секторе нормализовалась после месяцев повышенной волатильности, констатирует ЦБ. Объем депозитов организаций вырос на 468 млрд руб., или на 1,6%, а средства населения — на 585 млрд руб., или на 1,9%. Приток на счета физлиц объясняется социальными выплатами, которые могли получить семьи с детьми. По оценкам ЦБ, в июне финансовая помощь составила около 290 млрд руб., то есть больше половины от прироста средств населения в банках. Статистика регулятора подтверждает, что клиенты-физлица наращивали остатки на текущих счетах, а не на срочных вкладах.