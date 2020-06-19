Минэкономразвития добавило ВВП оптимизма

Правительство может пересмотреть макропрогноз на 2020 год

Минэкономразвития изменило прогноз развития экономики: падение ВВП в 2020 году составит 4,8 вместо 5% по предыдущей оценке. Среднегодовая цена на нефть в 2020 году приблизится к $40 за баррель, а в 2021-м достигнет $43,3

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минэкономразвития пересмотрело оценку падения ВВП России в 2020 году с 5 до 4,8%. Восстановительный рост экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2 вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022 году экономика России, по новой оценке ведомства, вырастет на 2,9%, в 2023-м — на 3,1%.

Данные по показателям, входящим в базовый вариант основных параметров обновленного прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, опубликовал Telegram-канал «Майский указ», их подлинность подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, правительство рассмотрит параметры макропрогноза, разработанные Минэкономразвития, на заседании в четверг, 18 июня. Дату рассмотрения подтвердил РБК и источник, близкий к министерству.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. В Минэкономразвития отказались от комментариев.

В четверг, 18 июня, стало известно, что правительство не рассматривало на заседании основные параметры прогноза социально-экономического развития России с учетом пандемического кризиса. Вопрос снова отложен, пояснил собеседник РБК, близкий к Минэкономразвития, уточнив, что это уже второй раз, когда рассмотрение правительством макропрогноза переносится.

Минэкономразвития представило основные параметры базового прогноза развития российской экономики 21 мая, он не учитывал действие общенационального плана восстановления экономики. Глава ведомства Максим Решетников предупреждал, что прогноз еще будет корректироваться, однако, по его словам, это должно было произойти в августе-сентябре.

Прогноз по росту экономики в 2021 году на 3,2% выглядит излишне оптимистичным, и остается непонятным, за счет чего такой восстановительный рост может быть обеспечен, замечает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. В базовом варианте макропрогноза, очевидно, не закладывается вторая волна пандемического кризиса, риски которой сохраняются, а также не в полной мере учтен масштаб банкротств и ухода экономики в тень, считает она.

Пересмотр прогноза по нефти и рублю

Прогноз среднегодовой цены российской нефти Urals повышен с $31,1 до $39,9 за баррель в нынешнем году, следует из обновленных параметров макропрогноза. В 2021 году среднегодовая цена Urals достигнет уровня $43,3 за баррель, тогда как, по предыдущему прогнозу министерства, ожидалось, что она составит $35,4 за баррель. В 2022 году цена на нефть возрастет до $45,6 за баррель (против $42,2 за баррель по предыдущей оценке), в 2023 году — до $46,5 за баррель (против $45,6 за баррель).

Изменение прогноза можно назвать переходом от крайне консервативных предпосылок к умеренно консервативным — кажется, самый тяжелый период на рынке нефти, который пришелся на апрель, миновал, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. С начала года цена Urals в среднем составила $39 за баррель, сейчас она держится на уровне около $40 за баррель — если удастся избежать второй волны пандемии и массового ужесточения карантинных мер, довольно вероятно, что среднегодовые цены окажутся примерно на текущем уровне, считает он. Разумно ожидать, что в следующем году цены продолжат восстановление благодаря сделке ОПЕК+, временному падению добычи сланцевой нефти и постепенному восстановлению спроса, на рынке, вероятно, будет дефицит, который позволит постепенно «переварить» накопленные товарные запасы, заключил Маринченко.

Восстановление цен на нефть поддерживается восстановлением глобального роста и действием договоренностей ОПЕК+, согласна экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. В качестве базового прогноза инвесткомпания ожидает нефть на уровне в среднем около $40 за баррель Urals в 2020 году и $50 за баррель в 2021 году.

С учетом нового прогноза по цене нефти на 2020 год, близкого к цене отсечения в бюджете, чистое использование резервов Минфина в целом по году будет приближено к нулю. В первом квартале при относительно высоких ценах на нефть Минфин успел купить на рынке примерно $10 млрд для Фонда национального благосостояния (ФНБ), но переведет их туда только в 2021 году. При средней цене нефти Urals около $40 за баррель этих $10 млрд хватит, чтобы покрыть недополученные нефтегазовые доходы бюджета в 2020 году, а ФНБ, вероятно, даже не придется использовать.

При обновленном прогнозе цен на нефть среднегодовой курс рубля пересмотрен в 2020 году с 72,6 руб. за доллар до 69,8 руб. за доллар. В 2021 году он прогнозируется на уровне 70,8 руб. за доллар (вместо 74,7 руб. за доллар), в 2022 году — 71,1 руб. за доллар (вместо 73,3 руб. за доллар), в 2023 году — 72,4 руб. за доллар (вместо 72,1 руб. за доллар).

Пересмотру подверглась и прогнозная оценка инфляции на конец 2020 года: вместо 4% она понижена до 3,5%. За январь—май 2020 года, по данным Росстата, рост потребительских цен составил 2,7% в годовом выражении. Согласно обновленным параметрам в дальнейшем годовая инфляция в 4% сохранится на этом уровне в течение всего прогнозного периода (вплоть до 2023 года).

Минэкономразвития улучшило еще сразу несколько показателей на 2020 год — менее сильным будет падение инвестиций (10,4 вместо 12%), реальных располагаемых доходов людей (3,5 вместо 3,8%), а также зарплат (на 3,6% вместо прогнозируемых ранее 3,9%). Затем в 2021–2023 годах ожидается рост доходов и инвестиций — на 2–3 и 5,5% соответственно, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию прогноза, подлинность которой подтвердили изданию два федеральных чиновника. По данным издания, обновленный макропрогноз не меняет оценку по развитию ситуации на рынке труда: ведомство ждет среднегодового роста безработицы с 4,6% в 2019 году до 5,7% в 2020 году.

Экономисты института «Центр развития» ВШЭ отмечали, что оценка Минэкономразвития возможного падения реальных располагаемых доходов населения в 2020 году скромнее, чем была глубина их снижения в 2016 году (минус 4,5%), когда не было ни эпидемии коронавируса, ни ограничительных мер, включающих остановку части производств, ни такого падения цен на нефть, ни роста безработицы. По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.