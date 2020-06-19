Чем плох реестр социально ориентированных организаций

Минэкономразвития отнесло к социально ориентированным НКО профсоюзы, частные вузы и участников рынка госзакупок — фундаментальная проблема российского некоммерческого сектора так и осталась нерешенной

5 июня для некоммерческого сектора в России произошло очень важное событие. Минэкономразвития опубликовало список социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Реестр был нужен давно как минимум для отсева действительно социальных НКО от симулякров, созданных только ради получения грантов (в год до 4 тыс. НКО получают президентские гранты на сумму около 9 млрд руб.). Проблему порождало само устройство российского некоммерческого сектора.

Сектор без границ

Закон о некоммерческих организациях был принят еще в 1996 году. С тех пор он не раз менялся, и с 2008 года регистрация и ведение реестра НКО были возложены на Минюст, он же отвечал за прием и публикацию отчетов этих организаций. Фактически роль Минюста свелась к выборочному контролю и надзору за некоммерческим сектором. Параллельно с этим поддержка НКО в форме распределения субсидий по регионам оказалась в ведении Минэкономразвития.

Сам некоммерческий сектор всегда был очень неоднородным. К нему в России относятся не только классические НКО, например благотворительные фонды, но и многочисленные организации, попавшие в этот сектор просто потому, что больше их поместить некуда.

Возможно, поэтому к некоммерческому сектору относятся адвокатские палаты, бюро и коллегии, хотя адвокатов трудно заподозрить в некоммерческой деятельности, как и членов нотариальных палат, которые тоже причислены к НКО.

Другой пример: по российскому закону об образовании образовательная организация может существовать лишь в двух формах — некоммерческая или государственная. На самом деле это одна форма, в обоих случаях организация является некоммерческой, разница лишь в собственнике. Поэтому все частные университеты являются некоммерческими, даже если зарабатывают миллиарды рублей в год.

Как НКО зарегистрированы все госкорпорации, многочисленные профессиональные спортивные клубы и еще многие организации, деятельность которых никак нельзя назвать некоммерческой.

Благотворительные фонды и иные «классические НКО» неоднократно поднимали вопрос о том, как должна быть устроена классификация некоммерческого сектора и господдержка тех, кто действительно выполняет общественно значимые задачи. Дискуссия оживилась, когда в 2017 году изменились правила финансирования НКО и были введены конкурсы с четкими условиями принятия заявок. Критерии отсева НКО установил Фонд президентских грантов. Гранты не могут получить:

государственные организации;

потребительские кооперативы;

политические партии;

саморегулируемые организации;

объединения работодателей;

объединения кооперативов;

торгово-промышленные палаты;

товарищества собственников недвижимости;

адвокатские палаты;

адвокатские образования;

нотариальные палаты;

государственно-общественные и общественно-государственные организации;

микрофинансовые организации.

Я не буду утверждать, что эти критерии идеальны, но все же из действующих 335 тыс. НКО фильтр фонда оставляет около 202 тыс. Однако фильтр отсеивает лишь организационно-правовые формы, но не касается видов деятельности. Он не фильтрует научные организации, университеты, крупнейших поставщиков по госзаказу, негосударственные учреждения при РЖД или «Газпроме» (да, они тоже НКО) и, с другой стороны, не содержит исчерпывающего перечня видов социальной деятельности организации.

Выполнить эту задачу как раз и должен был ожидаемый много лет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

И вот он появился. И в предложенном виде не выдерживает никакой критики.

Кто попал в реестр

Первая редакция реестра была опубликована 5 июня. Выложенный файл содержал сведения о чуть менее чем 24 тыс. организаций, среди которых присутствовали, например, ОАО «РЖД», ОКБ «Сухой», 13 ведущих банков, включая Сбербанк. Это не говоря о тысячах ошибок форматирования, неверно указанных реквизитах и т.д. К 11 июня появилось обновление реестра, в котором часть наиболее очевидных проблем была исправлена, но самая главная — смысл существования такого реестра — решена не была.

Получилась компиляция базы Фонда президентских грантов, реестров НКО, представленных федеральными органами власти и властями регионов. Ответ на вопрос «Кому давать государственную помощь?» получился такой: давайте тем, кому давали раньше и кому давали другие. Фактически подобный подход блокирует господдержку тех, кто раньше не получал гранты.

Можно привести несколько очевидных примеров организаций, которые включены в реестр необоснованно, а также тех, кто по непонятным причинам не попал туда.

Русская православная церковь

Среди российских НКО есть несколько больших сетевых структур, но крупнейшей является Русская православная церковь (Московский патриархат). В нее входит около 18 тыс. организаций — приходов, благотворительных фондов, мастерских. Все они существуют в форме НКО, но в реестре присутствуют лишь 736, менее чем 4% от общего числа. Они ничем не отличаются от остальных 17 тыс. Получается, что одни приходы признаны социально ориентированными, а другие нет.

Образовательные учреждения

Всего в России 17 914 негосударственных образовательных учреждений, из них 1115 вузов. Из этого числа 2126 организаций попали в реестр СО НКО, в том числе 90 вузов. Например, там оказались Российский новый университет (годовая выручка за 2019 год 965 млн руб.) или университет «Синергия» (годовая выручка на конец 2019 года — 4 млрд руб.).

Вопрос в том, можно ли вообще относить вузы, тем более крупные коммерческие, к социально ориентированным НКО. Конечно, они выполняют ключевую социальную функцию, но у них есть и вполне понятная бизнес-модель.

Другие образовательные организации в реестре СО НКО — это в основном школы. Например, школы РЖД, которых в реестре оказалось 60 штук, а всего их у компании 275. Хочется понять, почему включили эти, а не остальные?

Профессиональные союзы

Профсоюзы — это один из наиболее спорных типов НКО. В России насчитывается 16 417 профсоюзных организаций разного уровня. Они существуют на членские взносы, а их деятельность не предполагает проектной работы, для чего и нужны гранты. Тем не менее гранты профсоюзы получают, хотя и редко. В последние годы они составляли не более 0,5% от общего числа получателей президентских грантов. Тем более странно, что в реестр СО НКО попали 173 профсоюзные организации.

Органы власти

Вот уже много лет наша команда тренируется в выявлении тех НКО, которые были учреждены органами власти и другими госучреждениями. Я писал об этом не так давно и могу лишь добавить, что идентификация таких организаций позволяет выявить и уход из-под регулирования госзакупок, и контрактацию органов власти со своими НКО, и множество других нюансов.

В реестре СО НКО, вполне ожидаемо, оказалось немало на 100% государственных организаций. Например, в него попал Фонд кино, учрежденный российским правительством, или АНО «Парламентская газета» (учредители — Госдума и Совет Федерации), а также еще 136 организаций, созданных федеральными бюджетными учреждениями и органами власти. Сюда же можно отнести АНО «Платформа национальной технологической инициативы» и АНО «Университет НТИ 2035», созданные Агентством стратегических инициатив, в свою очередь, учрежденным правительством.

Получатели средств бюджета

Как минимум три организации в реестре СО НКО являются крупными подрядчиками для госсектора. Это отделения Всероссийского общества слепых в Краснодаре и Омске, а также Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана. К июню 2020 года у каждой из них было контрактов с государством по 44-ФЗ более чем на 1 млрд руб.

Если взглянуть на контракты с госкомпаниями, то более 1 млрд руб. через корпоративные контракты по 223-ФЗ получили Федерация хоккея России, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и футбольный клуб «Оренбург».

Должен ли критерий получения крупных контрактов использоваться для отсечения организаций, претендующих на государственные гранты? Я бы такой критерий не исключал.

Благотворители и общественники

Организации по смыслу и характеру своего существования, наиболее близкие к пониманию социально ориентированных НКО, — это благотворительные фонды и общественные объединения. Однако мы видим, что из 9150 действующих в России благотворительных фондов лишь 1017, то есть около 11%, оказались в реестре СО НКО, а из 58 634 действующих общественных организаций — лишь 10 635, или около 18%.

Неверный указатель

Получается, что Минэкономразвития провело огромную, но бессмысленную работу. В реестр СО НКО были включены государственные организации, крупнейшие частные университеты и поставщики для государственных нужд, но не попали десятки тысяч структур, куда больше подходящих под критерии социальной ориентированности.

Реестр СО НКО так и не стал классификатором, определяющим виды деятельности организаций и дающим четкие критерии оказания господдержки. Очень хочется надеяться, что ошибки в реестре вызваны именно непрофессионализмом, а не более банальными и приземленными причинами.

В качестве послесловия стоит сказать об опубликованном на сайте правительства постановлении от 11 июня 2020 года № 847 о реестре некоммерческих организаций, больше всего пострадавших из-за пандемии. Возможно, этот реестр будет лучше, чем реестр СО НКО, но методическое обеспечение подготовки реестра возлагается на Минэкономразвития. Ну а какой из этого министерства методист, уже понятно.