Москва и Нижний Новгород выдержали дистанцию

ЦИК определила регионы, где пройдет электронный плебисцит по Конституции

Из пяти заявленных ранее регионов только два — Москва и Нижегородская область — получили право проводить электронное дистанционное голосование. Остальные регионы ЦИК сочла недостаточно подготовленными

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В четверг, 4 июня, Центризбирком в ходе заседания утвердил список субъектов, жители которых смогут принять участие в электронном дистанционном голосовании. В список попали Москва и Нижегородская область. Кроме них в предварительном списке были Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев ранее заявил, что по каждому из регионов члены комиссии будут голосовать отдельно, разрешение решили дать тем регионам, которые соберут более половины голосов членов ЦИК (всего их 13).

За Москву проголосовали 12 членов ЦИК, против — один, за Нижегородскую область — десять, один против и двое воздержались. Против Санкт-Петербурга высказались пятеро членов ЦИК, шестеро воздержались, против Красноярского края — трое, шестеро воздержались. По поводу Карелии мнения разделились, так как шестеро членов ЦИК проголосовали «за», один — «против», шестеро воздержались. В итоге комиссия приняла решение не включать ее в список.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно. Ранее петербургские власти заявляли, что не видят препятствий для внедрения в городе системы электронного голосования. Также о такой возможности сообщали и в Екатеринбурге.

При этом Памфилова заявляла, что ЦИК не позволит голосовать по почте в ходе общероссийского голосования. «Мы на общероссийском голосовании забраковали для себя голосование по почте, — говорила она. — Для нас это анахронизм, вчерашний день, учитывая нашу технологию «мобильного избирателя».

В понедельник, 1 июня, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование должно состояться 1 июля. После этого ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что поучаствовать в общероссийском голосовании готовы 67% россиян, из них 61% собирается поддержать изменения в Конституции.