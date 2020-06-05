Заполярная утечка федерального масштаба

Три вопроса об экологической катастрофе в Красноярском крае

Спустя пять дней после разлива и попадания в реки дизеля в Норильске президент Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального уровня. РБК разбирался в причинах и возможных последствиях происшествия

Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Что случилось

29 мая в Норильске из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. т дизеля. Электростанция принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля», крупнейшими акционерами которого выступают «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, еще 15 тыс. т — в воду.

Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. При этом, по данным «Норникеля» и WWF, нефтепродукты пока не попали в озеро Пясино, откуда вытекает река Пясина протяженностью 818 км, впадающая в Карское море. Но по данным Генпрокуратуры, нефтепродукты все же попали в реку.

Размер дизельного пятна в водных ресурсах — 1 км на 150 м, рассказал «Известиям» начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев. По его данным, в реки попало около 18 тыс. т дизеля.

Генпрокуратура уже сообщила о возбуждении трех уголовных дел — из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Задержан подозреваемый — начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК (его имя не раскрывается). Гендиректору компании Сергею Липину объявлено предостережение.

В среду, 3 июня, президент Владимир Путин провел совещание по поводу аварии, раскритиковав губернатора Красноярского края Александра Усса и главу НТЭК. Президент объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального масштаба.

Накануне экологи Greenpeace назвали происшествие первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая произошла в марте 1989 года у берегов Аляски, когда из-за крушения танкера Exxon Valdez разлилось 37 тыс. т нефтепродуктов. Тогда Exxon пришлось выплатить более $6 млрд — такова была стоимость нанесенного ущерба и работ по ликвидации последствий аварии.

Кто виноват

По версии «Норникеля» и властей Красноярского края, авария произошла из-за погодных условий. 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем на территории ТЭЦ-3, и у него «оторвалось днище». «Опоры служили более 30 лет без нареканий», — отметила пресс-служба «Норникеля». Компания использовала резервуары бережно, а опоры могли просесть из-за таяния мерзлого грунта в результате аномально мягких температур, заявил первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

При этом краевые власти и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев обвинили «Норникель» в замалчивании информации. МЧС якобы узнало обо всем только спустя два дня, доложил глава МЧС Путину. «Норникель» это опроверг. В первой половине дня 29 мая, через 15 минут после того, как об инциденте стало известно диспетчеру самой ТЭЦ, НТЭК передала информацию в единую дежурную диспетчерскую службу управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска. Затем в течение часа сведения были направлены в ситуационно-аналитические центры Минэнерго и «Системного оператора» (единый диспетчер энергосистемы России), утверждают в компании.

«Информация о возгорании поступила утром 29 мая (из-за вытекшего на дорогу дизеля вблизи ТЭЦ-3 загорелся автомобиль. — РБК), и, по имеющимся у нас сведениям, последствий для электроснабжения потребителей не было», — сказал РБК представитель «Системного оператора».

РБК направил запрос в Минэнерго.

Как устраняют последствия аварии

Во вторник, 2 июня, зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, осмотрев место аварии, заявил, что «Норникель» сможет ликвидировать последствия самостоятельно: «У компании есть все необходимые для этого ресурсы». Липин сообщил, что ситуация «находится под контролем».

«Норникель» вызвал спасателей ФГБУ «Морская спасательная служба» («Морспасслужба») и развернул лагерь спасателей, на месте работали 90 человек. «Очень грамотные специалисты, привезли специализированное оборудование, установили боны — заграждения в реке Амбарная, которые локализовали облако дизельного топлива. Главная задача — не пустить его дальше в озеро Пясино», — передал РБК через представителя Дяченко.

Но руководитель программы WWF по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников сказал РБК, что «Морспасслужбу» в ночь с 31 мая на 1 июня вызвали сотрудники WWF. По его словам, боны — правильная технология. Спасатели перекрыли реку Амбарную заграждениями в 5 км от места впадения в озеро Пясино. Это значит, что худшее позади и нефтепродукты не попадут в море, утверждает эколог.

Сейчас под влиянием течения пятно дизеля смещается к одному из берегов, с берега можно с помощью насосов-скиннеров откачать топливо в емкости, говорит Книжников. «Спасатели привезли три специализированные системы по сбору нефти и девять резервуаров временного хранения. На данный момент все резервуары наполнены нефтепродуктом, их сепарируют с целью разделения воды и топлива и далее сжигают», — рассказывал Горлаев. Очаг разлива можно будет убрать за 8–10 дней, а очистить берега — за 30 дней, добавил он.

Но на совещании у Путина губернатор Усс сказал, что вытекшее топливо будет сжигаться, это единственный способ утилизации. Такое утверждение вызвало негодование министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина: «Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива <...>. Такой костер на такой площади, такое количество [топлива] — это будет большая проблема».

На ликвидацию аварии направят и федеральные силы МЧС. Зиничев намерен приехать на место происшествия, чтобы лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов. Спецборт МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Новосибирск, где заберет группу из 100 человек Сибирского спасательного центра и доставит в Норильск, сообщила пресс-служба ведомства.

А министр энергетики Александр Новак обещал «переговорить» с нефтяными компаниями, которые ранее могли сталкиваться с подобными ситуациями, чтобы они оказали содействие и поддержку в реализации мероприятий, связанных с ликвидацией последствий аварии. На следующий день, 4 июня, пресс-служба «Газпром нефти» заявила, что ее аварийно-спасательный отряд из 70 профессиональных спасателей вылетел в Норильск для участия в ликвидации ЧС. Компания перебрасывает транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения — в общей сложности более 85 т грузов.

Чем авария грозит экологии и «Норникелю»

Полностью дизель откачать не получится, сходятся во мнении эксперты. Боны не очень хорошо задерживают нефтепродукты на поверхности воды, считает глава программ Greenpeace Иван Блоков, дизтопливо токсичнее, чем нефть, и содержит химические соединения, которые не улавливаются бонами. По его словам, нужно откачивать топливо вместе с водой, но сейчас в Норильске для этого нет емкостей.

«Небольшой остаток дизеля растворится в воде и будет находиться там годы, — добавляет Книжников. — Это токсичные вещества, и они будут оказывать негативное воздействие на рыб и другие водные организмы. Еще часть топлива испарится с поверхности за несколько недель». Последствия аварии будут еще долго наблюдаться, особенно в условиях северной природы, это может поменять жизнь коренных народов и повлиять на здоровье людей, считают в Greenpeace.

Менеджеры НТЭК смогут избежать уголовной ответственности, если подтвердится, что причиной аварии стали климатические причины, а не действия сотрудников компании, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

На стоимости «Норникеля» авария и даже публичная критика со стороны Путина почти не отразились. «Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — возмутился президент, обращаясь к главе НТЭК Липину. После этих слов акции «Норникеля», головной компании НТЭК, упали на Московской бирже лишь на 1%, к концу дня снижение замедлилось до 0,7%. Капитализация компании составила около 3,5 трлн руб.

При этом, когда Путин в 2008 году интересовался здоровьем основного владельца «Мечела» Игоря Зюзина, указав ему на уход от уплаты налогов посредством трансфертного ценообразования, капитализация компании потеряла 30%, или около $5 млрд.

Однако на следующий день, в четверг, «Норникель» подешевел значительнее — его капитализация потеряла около 280 млрд руб. (упав до 3,2 трлн руб.), акции снижались на 7,3% утром, днем падение замедлилось до 6,5%.

Эксперты расходятся во мнении, во сколько «Норникелю» могут обойтись штрафы и расходы на ликвидацию последствий аварии. Цыкалов оценил ущерб в «миллиарды». Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ликвидация может стоить «не один десяток, а может быть, и сотни миллиардов рублей».

По расчетам Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам может превышать 6 млрд руб., и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

«Норникель» может потратить на ликвидацию около 1 млрд руб. и выплатить в качестве штрафа несколько десятков миллионов рублей, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.