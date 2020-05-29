Изоляция прогулочного типа
Газета Спецвыпуск (0000) (2905) 27 мая, 20:45
0
Изоляция прогулочного типа
Московские власти с 1 июня смягчают ограничения для горожан и бизнеса
С 1 июня в Москве начнется второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Разрешат прогулки, но ужесточат правила ношения масок. Подробнее — в материале РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Прогулки и занятия спортом
- С 1 июня все жители города, в том числе старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом.
- Специальный пропуск для прогулок получать не нужно, но гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.
- График прогулок будет установлен для жителей каждого дома и опубликован на mos.ru, в «Яндексе» и мобильных приложениях.
- Рекомендовано ограничить радиус прогулки — 2 км от места проживания.
- Выходить на улицу для занятий спортом можно ежедневно, но строго до 9:00.
- Откроются городские парки (кроме «Зарядья»). Доступ туда может быть ограничен по решению администрации парка при большом скоплении людей.
- Начнет работу городской велопрокат.
- Можно выходить из дома только в маске. Перчатки необходимо использовать на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте.
- Соблюдение социальной дистанции обязательно. Запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, аттракционами.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Запрещено использование общественного транспорта и автомобилей во время прогулок и занятий спортом на открытом воздухе (за исключением поездки к месту прогулки).
- Запрещено выходить из дома тем, кто болеет COVID-19, имеет признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними, а также гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например вернувшимся из-за границы.
- При прогулке необходимо иметь с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.) или их копии. Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться полицией.
Расширение возможностей торговли
С 1 июня будут открыты:
- магазины непродовольственных товаров;
- автосалоны;
- химчистки и прачечные;
- мастерские по ремонту обуви и одежды и предприятия для оказания других бытовых услуг;
- ярмарки выходного дня.
В автосалонах, магазинах, сервисах и т.д. должны быть соблюдены правила социального дистанцирования, обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
Оказание плановой медицинской помощи
- В ближайшие недели около 5 тыс. коек в больницах, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.
- Пациенты будут размещаться в отдельных палатах и сдавать обязательные анализы на наличие коронавируса.
Другое
- В офисы разрешено вернуться работникам архитектурных и проектных бюро, «без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли». Однако рекомендовано сохранить удаленный режим работы, если это возможно.
- Чемпионат РПЛ (Российская премьер-лига) будет возобновлен 21 июня. С 1 июня для тренировок спортсменов будут открыты стадионы и иные спортивные объекты.