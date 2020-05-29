Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,52 70,03 EUR Нал. 79,12 77,64 USD Бирж. 70,49 -0,53 EUR Бирж. 78,10 -0,05 USD ЦБ. 71,10 +0,04 EUR ЦБ. 78,26 +0,35 EUR/USD 1,11 +0,01 BTC/USD Бирж. 9540,10 -36,90 IMOEX 2779,98 +1,42% RTSI 1241,77 +2,44% Brent 34,72 +0,78% DJIA 25400,64 -0,58% Nasdaq 9368,99 -0,46%
Изоляция прогулочного типа
Лента новостей
Синоптики предупредили о рекордном количество осадков в Москве 09:15, Общество НХЛ объявила Овечкина обладателем «Морис Ришар Трофи» 09:13, Спорт Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% 09:03, РБК и Сколково СМИ узнали об аварии вратаря ПСЖ Булки за рулем Lamborghini 09:02, Спорт Парки неприятных развлечений: как Universal и Disney готовятся к открытию 08:59, PRO В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов 08:59, Общество Детский омбудсмен предложила создать реестр вышедших на свободу педофилов 08:49, Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве 08:33, Общество Широков сравнил возобновление РПЛ со зрителями с репетицией парада Победы 08:33, Спорт СМИ узнали о риске утечки данных Сил самообороны Японии из-за хакеров 08:23, Технологии и медиа Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche 08:15, РБК и Porsche Чемпионат Австрии наказал футбольный клуб за досрочное начало тренировок 08:12, Спорт Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:08, Общество Мясников заявил о «выдохшемся» коронавирусе 08:04, Общество РБК Pro: какие приемы астронавтов и альпинистов помогут компании выжить 08:00, PRO «Люди охотно покупают странные вещи»: создатель Dyson — о природе спроса 07:55, PRO Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая 07:40, Общество Ozon зафиксировал рост спроса на пледы и подушки 07:30, Общество Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать 07:15, РБК и Авито Авто В Якутии завели дело из-за вспышки COVID в частном пансионате для пожилых 06:48, Общество Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание 06:10, Общество Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции 06:00, Финансы Отец в декрете: зачем мужчине нужен отпуск по уходу за ребенком 05:52, РБК и STADA Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе 05:45, Политика Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе Sotheby's за $145,2 тыс. 05:34, Общество Минобрнауки разрешило творческим вузам проводить экзамены очно 04:56, Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт 04:27, Бизнес Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал 04:18, Политика
Газета
Изоляция прогулочного типа
Газета Спецвыпуск (0000) (2905)
0

Изоляция прогулочного типа

Московские власти с 1 июня смягчают ограничения для горожан и бизнеса
С 1 июня в Москве начнется второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Разрешат прогулки, но ужесточат правила ношения масок. Подробнее — в материале РБК
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве продлены до 14 июня. Срок действия пропусков будет пролонгирован автоматически. Но некоторые послабления все-таки появятся.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Прогулки и занятия спортом

  • С 1 июня все жители города, в том числе старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом.
  • Специальный пропуск для прогулок получать не нужно, но гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.
  • График прогулок будет установлен для жителей каждого дома и опубликован на mos.ru, в «Яндексе» и мобильных приложениях.
  • Рекомендовано ограничить радиус прогулки — 2 км от места проживания.
  • Выходить на улицу для занятий спортом можно ежедневно, но строго до 9:00.
  • Откроются городские парки (кроме «Зарядья»). Доступ туда может быть ограничен по решению администрации парка при большом скоплении людей.
  • Начнет работу городской велопрокат.
  • Можно выходить из дома только в маске. Перчатки необходимо использовать на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте.
  • Соблюдение социальной дистанции обязательно. Запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, аттракционами.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Запрещено использование общественного транспорта и автомобилей во время прогулок и занятий спортом на открытом воздухе (за исключением поездки к месту прогулки).
  • Запрещено выходить из дома тем, кто болеет COVID-19, имеет признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними, а также гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например вернувшимся из-за границы.
  • При прогулке необходимо иметь с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.) или их копии. Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться полицией.

Общество
Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19 Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Расширение возможностей торговли

С 1 июня будут открыты:

  • магазины непродовольственных товаров;
  • автосалоны;
  • химчистки и прачечные;
  • мастерские по ремонту обуви и одежды и предприятия для оказания других бытовых услуг;
  • ярмарки выходного дня.

В автосалонах, магазинах, сервисах и т.д. должны быть соблюдены правила социального дистанцирования, обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Как изменились из-за COVID-19 рестораны в разных странах. Фоторепортаж Один из ресторанов Амстердама тестирует индивидуальные «теплицы», которые могут помочь сохранить безопасную дистанцию между клиентами. Заведения общепита в Нидерландах могут открыться 1 июня В некоторых ресторанах владельцы сажают за столы игрушки и манекены, чтобы обеспечить дистанцию между клиентами. На фото: ресторан Maison Saigon в Бангкоке, Таиланд Дизайнер Кристоф Гернигон представил защитные колпаки из плексигласа для посетителей ресторанов. На фото: презентация в Кормей-ан-Паризи​ Ресторан Francini Cafe De Colombia в Вустере, Великобритания. Владельцы приготовились к открытию, установив очиститель воздуха и разделив столики шторками для душа Еще 7 фото
Фотогалерея

Оказание плановой медицинской помощи

  • В ближайшие недели около 5 тыс. коек в больницах, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.
  • Пациенты будут размещаться в отдельных палатах и сдавать обязательные анализы на наличие коронавируса.

Футурология
Как строить планы в эпоху неопределенности будущего: Павел Лукша Фото: из личного архива

Другое

  • В офисы разрешено вернуться работникам архитектурных и проектных бюро, «без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли». Однако рекомендовано сохранить удаленный режим работы, если это возможно.
  • Чемпионат РПЛ (Российская премьер-лига) будет возобновлен 21 июня. С 1 июня для тренировок спортсменов будут открыты стадионы и иные спортивные объекты.
Автор: Юлия Сапронова.
Теги: коронавирус , Москва , Собянин
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter