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Оздоровительные распродажи

Сети одежды и обуви ищут способ стимулировать спрос после снятия карантина
При открытии магазинов часть продавцов одежды и обуви, как выяснил РБК, готова перенести онлайн-распродажи в офлайн. Это поможет ретейлерам стимулировать покупателей, число которых не сразу вернется на прежний уровень
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Опрошенные РБК продавцы одежды и обуви сообщили о значительных объемах нераспроданных коллекций. Дополнительный объем остатков в сети Ostin, по оценке ее гендиректора Дениса Долматова, может составить 20–30% от всех закупок. У сети Street Beat остатки тоже значительны, так как магазины были закрыты в пик сезона для индустрии, констатирует, не уточняя цифр, представитель управляющей сетью Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Полсезона в самоизоляции

Российские продавцы одежды и обуви пропустили половину сезона весна—лето 2020 из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Поэтапное ослабление режима самоизоляции в регионах дало им возможность открыть пустовавшие с 26 марта магазины.

Сейчас с некоторыми ограничениями (например, без примерочных) ретейлеры могут работать в Белгородской, Калининградской, Волгоградской и Нижегородской областях. В Москве, Подмосковье и Петербурге по меньшей мере до 1 июня для непродовольственной розницы и торговых центров послаблений не будет.

Уже распродают остатки старых коллекций со скидками 50–70% такие нишевые бренды, как Ganni, Alexander Wang, Proenza Shoueler, указывает эксперт по ретейлу и товарам класса люкс Bain & Company Ирина Куликова.

До окончания весенне-летнего сезона, по информации Bain & Company, распродажи и скидки до 50% под видом специальных акций стартовали и у массовых брендов M&S, Topshop, French Connection, H&M и у некоторых марок в среднем ценовом сегменте, например Pinko (15%), Karen Millen (40%), Maje (20%). «Волна скидок, начавшаяся для этих брендов онлайн, перейдет и в магазины в момент их открытия», — убеждена Куликова.

Одним из эффектов пандемии будет снижение потока покупателей, что заставит игроков рынка более активно бороться за них, предоставляя дополнительные скидки, считает и Долматов из Ostin. Сама сеть будет ориентироваться на конкурентное окружение, но наиболее реалистичный размер дополнительных скидок, который назвал топ-менеджер, — 10–15%.

Сеть off-price магазинов Familia увеличила скидки как на остатки зимнего ассортимента, так и на весенне-летний товар. «Всем нужен кэш, и мы не исключение, — пояснила гендиректор Familia Светлана Можаева. — Нужно рассчитаться с поставщиками по докризисным поставкам, наполнить магазины осенне-зимним ассортиментом к осени, обеспечить возобновление работоспособности сети и ее развитие».

Выход из режима самоизоляции совпадет с периодом сезонной распродажи в Street Beat, соответственно, большая часть ассортимента будет со скидками до 50%, констатирует Семушина.

Кто из ретейлеров, наоборот, выступает против распродаж при открытии магазинов, как простой в апреле—мае сказывается на закупках осенне-зимней коллекции и какую часть онлайн-продажи занимают в запланированных оборотах — читайте в материале РБК Pro.

Автор: Анна Левинская.
Теги: одежда , обувь , продажи
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