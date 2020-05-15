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Северное слияние

С какой целью объединяются Архангельская область и Ненецкий автономный округ
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении запустить процесс объединения регионов. Зачем это чиновникам и что будет означать для экономик двух разных регионов, разбирался РБК
Александр Цыбульский
Александр Цыбульский (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Что случилось

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая запустили процесс объединения регионов. Как и сообщил накануне РБК, они подписали меморандум о намерении создать единый субъект Федерации. Предполагается, что референдум об объединении пройдет уже в этом году, рассказали источники РБК.

Политика
Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении Глава Архангельской области&nbsp;Александр Цыбульский (справа)

Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, а цена на нефть сейчас невысокая, пояснил один из источников РБК мотивы объединения. О том, что в Кремле рассматривают возможность объединения, РБК сообщил 2 апреля: в этот день на тот момент глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. А врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, пояснил тогда близкий к областным властям источник РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы губернаторов НАО и Архангельской области.

Зачем объединять регионы

Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым регионам-«матрешкам». НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Другие «матрешки» — это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.

Основные причины запускаемого процесса объединения политические, но существуют и экономические, утверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Во-первых, Ненецкий автономный округ — самый малочисленный российский регион, и его проблема заключается в том, что при невысокой численности населения в условиях арктической зоны сложно создавать полноценные органы власти. Когда регион обладает большей мощью в переговорных процессах, например, с инвесторами, то у него больше возможностей при решении социальных вопросов, так что, когда НАО и Архангельская область объединятся, это пойдет им на пользу, рассуждает Климанов.

«В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна», — пояснил эксперт.

По его словам, объединив НАО и Архангельскую область, можно упростить формирование адекватной системы управления Северным морским путем. «НАО — это десятая часть Севморпути, в то время как Архангельская область претендует на роль форпоста», — заключил собеседник РБК.

Политика
В Кремле обсудили объединение НАО и Архангельской области Александр Цыбульский

«Причина объединения двух регионов, на мой взгляд, прежняя — перераспределить часть финансовых потоков на Архангельскую область, вырвав регион из числа тяжелых дотационников. Его госдолг порядка 30 млрд руб., по соотношению объема госдолга к ВРП (валовый региональный продукт. — РБК) регион в седьмом десятке», — сообщила политолог Екатерина Курбангалеева. «Архангельску, думаю, также хотят поменять повестку: вместо протестного, раскачавшего систему Шиеса — объединение регионов», — отметила она.

Для Архангельской области объединение несет надежду на улучшение состояния, в то время как для НАО это больная тема, ведь для жителей округа автономность, самобытность и независимость — непреложные ценности, считает эксперт.

Как появляется новый субъект

Вопрос об объединении регионов и, соответственно, появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях. Если граждане поддерживают инициативу, то в Госдуму вносится конституционный законопроект об образовании нового региона. Вносить его должен президент. После принятия документа вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации.

В разные годы было объединено несколько российских регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем. В последний раз российские регионы объединялись в 2008 году: 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. Референдумы в обоих регионах прошли в марте 2007 года, более 90% принявших в них участие проголосовали за объединение.

Что будет с экономикой

  • Ненецкий АО — самый малочисленный регион России, его население, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет всего 44,1 тыс. человек. В Архангельской области проживают почти 1,1 млн человек.
  • НАО — один из 18 российских регионов, в которых фиксируется естественный прирост населения (коэффициент прироста, то есть положительная разница между количеством рожденных и умерших на 1 тыс. жителей, составляет 2,3 в первом квартале 2020 года). В Архангельской области численность населения сокращается — коэффициент естественной убыли составляет 5,7.
  • Бюджеты Архангельской области и НАО завершили 2019 год с профицитом. Согласно данным Минфина об исполнении бюджетов на 1 января 2020 года, доходы консолидированного бюджета Архангельской области составили около 107,9 млрд руб., причем четвертая часть из них пришлась на межбюджетные трансферты. Доходы НАО составили 24,5 млрд руб., а на дотации, субсидии и другие поступления из других бюджетов приходится лишь 14%.

Разница в доходах бюджетов не отражает почти 25-кратной разницы в численности населения, отмечает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства «Национальные кредитные рейтинги» Андрей Пискунов. «Основу экономики НАО составляют доходы от нефтегазовой отрасли, в которой высока доля вахтовой занятости. При этом численность постоянного населения НАО затрудняет содержание в округе полноценной административной и социальной системы», — поясняет собеседник РБК. Объединение бюджетов двух субъектов не ухудшит положение в НАО и одновременно повысит бюджетную обеспеченность Архангельской области, считает он. Передача же части административных функций от НАО на уровень объединенной области позволит более эффективно управлять территориями, ранее входившими в состав автономного округа, считает эксперт.

НАО — это северный регион с населением, живущим традиционным укладом, и добывающей промышленностью, представленной, в частности, предприятиями «Роснефти», напоминает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. «С точки зрения показателей экономики объединение выгоднее Архангельской области — ее подушевой ВРП составляет 465 тыс. руб., а НАО — 6,95 млн руб. Соответственно, вслед за подушевым ВРП вырастут и подушевые доходы бюджета объединенного региона», — пояснил он РБК.

  • НАО входит в тройку регионов с самыми высокими среднедушевыми доходами населения, в 2019 году, по данным Росстата, средний ежемесячный доход здесь составлял около 81 тыс. руб. В Архангельской области среднедушевой доход равен 35,6 тыс. руб., что примерно соответствует показателю в целом по стране (35,2 тыс.).

Архангельская область выиграет от объединения, но незначительно, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. «Если мы берем весь объем промышленного производства в области и округе суммарно, то до 40% промышленности — это НАО», — пояснила она РБК. Зубаревич напомнила, что Архангельская область после 2007 года забрала сначала весь налог на прибыль, потом стала чуть-чуть оставлять округу.

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НАО живет не столько за счет налога на прибыль, который в основном уходит в бюджет Архангельской области, сколько от налога на имущество и рентных платежей в рамках соглашения о разделе продукции, дающих право на пользование недрами. НАО «живет более-менее неплохо, правда, когда падают цены на нефть, у него тоже начинаются проблемы», подчеркивает Зубаревич. Поэтому с учетом сложившейся ситуации доходы НАО сильно просядут, предупреждает она.

НАО находится среди регионов с наименьшей долговой нагрузкой, она составляет всего 8% (по данным за 2019 год, рассчитывается как отношение регионального долга к собственным доходам субъекта без учета дотаций). В Архангельской области долговая нагрузка составляет 53% и за счет объединения она может снизиться, утверждает Паршин.

По его словам, собственные доходы объединенного региона могут составить около 80 млрд руб., а долг — 35 млрд руб., то есть примерно 43%. Объединенная Архангельская область может попасть в первую группу долговой устойчивости по классификации Минфина, отмечает аналитик АКРА. Кроме того, новый субъект сможет сэкономить на общегосударственных расходах, так как упразднение одного из регионов должно привести к сокращению расходов на госаппарат, а жители НАО смогут пользоваться инфраструктурой Архангельской области, указывает Паршин.

Что будет с северными надбавками

Объединение субъектов не скажется на росте благосостояния в Архангельской области, уверена Зубаревич: «Был ты относительно бедный, ну, станешь чуть-чуть побогаче». А вот для населения НАО объединение скорее несет негативный эффект, считает она. Вряд ли продолжится финансирование многих программ, которые оплачивались нефтяными деньгами. В частности, речь может идти о программе поддержки коренных и малочисленных народов Севера и финансировании социальной инфраструктуры.

Северные надбавки, действующие на всей территории НАО и части Архангельской области, вероятно, сохранят для отдельных территорий объединенного субъекта, полагает Пискунов: «Все-таки юг Архангельской области граничит с Вологодской и Кировской областями, а НАО уже за полярным кругом». Северные надбавки регулируются федеральным законодательством, в частности Трудовым кодексом, поэтому какие-то изменения возможны только в тех случаях, если независимые сейчас субъекты установили более высокие районные коэффициенты, чем предусмотрено федеральными нормативными актами, объясняет Паршин. В таком случае после объединения возникнет необходимость привести эти надбавки к единому знаменателю, то есть согласовать нормативные акты на уровне субъектов.

Что такое северные надбавки

Россиянам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, из-за сложных климатических и природных условий начисляются дополнительные деньги к зарплате в виде районных коэффициентов и процентных северных надбавок. Весь Ненецкий АО относится к районам Крайнего Севера, а в Архангельской области — это три района (Мезенский, Лешуконский, Пинежский), а также город Северодвинск. В НАО размер районного коэффициента составляет 1,8, а северная надбавка — 10% заработка в первые шесть месяцев работы с увеличением на 10% за каждые последующие полгода, максимальная надбавка достигает 80% заработка.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова, Анна Гальчева.
Теги: НАО , Архангельская область , Александр Цыбульский
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