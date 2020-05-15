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Свита не может без льгот
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Газета
Свита не может без льгот
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Свита не может без льгот

Игорь Сечин предложил снизить налоговую нагрузку на сложные газовые проекты
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству снизить налоги для сложных газовых запасов в стране. Это в том числе улучшит экономику гигантского Харампурского месторождения, которое «Роснефть» разрабатывает вместе с BP
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.

Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника и собеседник, знакомый с предложением компании.

Березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому промышленная добыча газа из этих залежей без льгот нерентабельна, следует из письма Сечина. Глава «Роснефти» предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21. Такая льгота еще с 2013 года действует для других трудноизвлекаемых запасов газа компании — так называемых туронских залежей, и было бы логично уравнять условия для похожих по характеристикам ресурсов, объясняет глава нефтяной компании.

Представитель «Роснефти» подтвердил предложение, подчеркнув, что речь идет не о каких-то эксклюзивных льготах для компании, а о равных условиях добычи трудноизвлекаемых запасов газа для всех участников рынка.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. Представители профильных ведомств — Минфина и Минэнерго — отказались от комментариев.

Что предлагает Сечин

Потенциальные ресурсы березовской свиты только в пределах участков «Роснефти» — 1,3 трлн куб. м газа, указано в документе. Компания уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях.

Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов «Роснефти» — Харампурское месторождение, которое компания разрабатывает вместе с BP (у британской компании 49% в проекте), следует из письма главы российской госкомпании в правительство. BP также является крупнейшим иностранным акционером «Роснефти» (владеет 19,75%).

РБК направил запрос представителю BP.

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Большая часть газа Харампура находится в туронских залежах, которые уже имеют льготу по НДПИ. Но два года назад «Роснефть» стала наращивать запасы газа из березовской свиты, на которую пока не распространяются льготы.

«Еще десять лет назад никто серьезно не мог ожидать выявления реальных промышленных залежей газа из нетрадиционных коллекторов березовской свиты Западной Сибири», — рассказывал «Интерфаксу» в октябре 2019 года главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев. Но в 2018 году, по его словам, компания применила «передовые технологии бурения, инновационные исследования керна и геологического моделирования». В результате в 2018 году компания поставила на баланс Харампурского месторождения первые 80 млрд куб. м такого газа, а по итогам 2019 года они выросли до 157 млрд куб м. Общие возможные запасы этого месторождения на конец 2019 года составили 735 млрд куб. м (3P по классификации PRMS).

В 2013 году, когда принимался закон, предусматривающий понижающие коэффициенты к НДПИ для сложных запасов, для березовской свиты такие коэффициенты не предусмотрели, напоминает представитель «Роснефти». Разработка этих запасов также требует сложных и дорогостоящих технических решений в процессе, а в закон они не попали, так как на тот момент не было проектов разработки таких залежей, объясняет он. Это сдерживает российские компании от инвестиций в добычу газа березовской свиты, заключает представитель «Роснефти».

Как это отразится на бюджете

Снижение ставки НДПИ для запасов березовской свиты позволит «Роснефти» сэкономить около 500 руб. на 1 тыс. куб. м при средней цене газа в России около 3,5 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м, говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Но объем пиковой годовой добычи из березовской свиты пока определить невозможно: коэффициент извлечения может быть низким, и не факт, что ресурсы превратятся в запасы, указывает он. Несмотря на льготы для туронских залежей, «Роснефть» с 2014 года добыла на Харампурском месторождении 0,6 млрд куб. м такого газа и готовится запустить месторождение в промышленную эксплуатацию только в 2021 году. На пике компания планирует добывать из турона 15,7 млрд куб. м, в этом случае экономия на НДПИ может составит около 7–8 млрд руб. в год, подсчитал эксперт.

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Но говорить об экономии на налогах в случае с березовской свитой не совсем правильно: без льгот проект вообще может не иметь смысла, считает Маринченко.
По оценкам Сечина, освоение только уже поставленных на баланс запасов этой свиты позволит бюджету получить более 30 млрд руб. налогов.

С одной стороны, поддержав предложение «Роснефти», государство действительно выиграет: компания пока не добывает этот газ и, соответственно, не платит НДПИ, а в случае производства начнет платить налог, хоть и по сниженной ставке, говорит заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

С другой стороны, объем инвестиций «Роснефти» ограничен, и в условиях сложной мировой конъюнктуры, возможно, государство предпочло бы, чтобы компания направила эти деньги на другие проекты, рассуждает он. Кроме того, поддержка газового бизнеса «Роснефти» вызовет недовольство «Газпрома», который пока является единственным экспортером и крупнейшим поставщиком газа на внутренний рынок, заключает эксперт.

Зачем «Роснефти» льготы для газа

«Роснефть» давно объявила о важности газового бизнеса и планах добывать 100 млрд куб. м газа в год уже к 2020 году (для сравнения: «Газпром» добывает 500 млрд куб. м газа в год), но затем сдвинула амбициозные цели по добыче на 2022 год. В 2019 году компания добывала 67 млрд куб. м газа.

Компания также пыталась добиться права экспортировать газ (сейчас это разрешено только «Газпрому»). Например, в 2016 году она подписала меморандум с BP о поставках 7–20 млрд куб. м газа в Европу, но договор компании не заключили.

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В долгосрочной перспективе газовый бизнес выглядит перспективнее нефтяного: мир, обеспокоенный климатическими проблемами, пытается перейти на более чистое топливо. По оценкам экспертов Энергетического центра бизнес-школы «Сколково», в радикальном сценарии ускоренного глобального перехода на безуглеродное топливо Россия снизит экспорт углеводородов к 2040 году на 15% в объемах и на 17% в деньгах в основном как раз за счет падения поставок нефти и нефтепродуктов. При этом даже в этом сценарии доля газа в экспорте, напротив, вырастет с 27% в 2015 году до 33–39% к 2040 году.

Перед «Роснефтью», как и перед нефтегазовым комплексом в целом, стоит задача долгосрочной диверсификации. Газ — одно из магистральных направлений, но не единственное, говорит Белогорьев. Есть нефтегазохимия, возобновляемые источники энергии, водородная энергетика и т.д. Кроме того, для газа более строгие требования к себестоимости, чем для нефти: и в мире, и в России достаточно относительно дешевых традиционных запасов, замечает он.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: налоговые льготы , Игорь Сечин , BP , «Роснефть»
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