Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
«Роснефть» и ЛУКОЙЛ сообщили о продолжении работы АЗС в обычном режиме Общество, 22:46 Режим всеобщей изоляции в Подмосковье вступил в силу с вечера воскресенья Общество, 22:34 Главный тренер хоккейного «Локомотива» заразился коронавирусом Спорт, 22:22 В Москве и МО жесткий карантин. Что можно и нельзя автомобилистам Авто, 22:19 Мосгордума начала заседание о наказании для нарушивших самоизоляцию Общество, 22:14 Сервисы доставки пояснили правила работы курьеров после новых ограничений Бизнес, 22:13 Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений Общество, 22:07 Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам Общество, 22:04 Вратарь «Ювентуса» вспомнил о наказании Роналду перед всей командой Спорт, 21:55 В Ленобласти оценили возможность введения самоизоляции для всех жителей Общество, 21:51 Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента Политика, 21:26 Кремль счел оправданным введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Общество, 21:11 В «Уфе» могут изменить зарплаты игроков в случае продления паузы в сезоне Спорт, 21:10 Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции Общество, 20:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ сообщили о продолжении работы АЗС в обычном режиме

Несмотря на введенные в Москве и Подмосковье ограничения, заправки будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили РБК в компаниях «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

«Розничная сеть «Роснефть» в Московском регионе будет работать в штатном режиме. Все АЗС Компании полностью обеспечены необходимым объемом моторного топлива. Количество персонала на заправочных станциях будет соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе», — говорится в сообщении «Роснефти», поступившем в РБК. В компании подчеркнули, что на АЗС будут проводиться дезинфекционные мероприятия, сотрудники будут проходить регулярный контроль здоровья и их обеспечат необходимыми средствами защиты.

«АЗС ЛУКОЙЛа обеспечены топливом в достаточной степени. В целях безопасности клиентов и персонала на станциях увеличено количество дезинфекционных мероприятий», — сообщили РБК в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

Массовые ограничения на перемещение граждан были введены в Москве и Подмосковье вечером 29 марта распоряжениями местных властей в связи с распространением коронавируса. Для всех жителей введен обязательный режим самоизоляции. Покидать дома возможно только в случае острой необходимости. Выйти на улицу можно будет в продуктовые магазины, аптеки, для того чтобы вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Для нарушителей может быть предусмотрено наказание.

Движение личного, служебного и общественного транспорта не ограничены.

По последним официальным данным, число заболевших коронавирусом в России превысило 1,5 тыс. человек. Наибольшее количество случаев зафиксировали в Москве (1014) и Московской области (112).

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Роснефть, ЛУКОЙЛ, АЗС, заправки
Материалы по теме
Кремль счел оправданным введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Общество
Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам
Общество
Режим всеобщей изоляции в Подмосковье вступил в силу с вечера воскресенья
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter