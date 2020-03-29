«Роснефть» и ЛУКОЙЛ сообщили о продолжении работы АЗС в обычном режиме

Несмотря на введенные в Москве и Подмосковье ограничения, заправки будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили РБК в компаниях «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

«Розничная сеть «Роснефть» в Московском регионе будет работать в штатном режиме. Все АЗС Компании полностью обеспечены необходимым объемом моторного топлива. Количество персонала на заправочных станциях будет соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе», — говорится в сообщении «Роснефти», поступившем в РБК. В компании подчеркнули, что на АЗС будут проводиться дезинфекционные мероприятия, сотрудники будут проходить регулярный контроль здоровья и их обеспечат необходимыми средствами защиты.

«АЗС ЛУКОЙЛа обеспечены топливом в достаточной степени. В целях безопасности клиентов и персонала на станциях увеличено количество дезинфекционных мероприятий», — сообщили РБК в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

Массовые ограничения на перемещение граждан были введены в Москве и Подмосковье вечером 29 марта распоряжениями местных властей в связи с распространением коронавируса. Для всех жителей введен обязательный режим самоизоляции. Покидать дома возможно только в случае острой необходимости. Выйти на улицу можно будет в продуктовые магазины, аптеки, для того чтобы вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Для нарушителей может быть предусмотрено наказание.

Движение личного, служебного и общественного транспорта не ограничены.