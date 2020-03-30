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«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

Роснефть ROSN ₽300,15 -0,88% Купить
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

«Выкупленные обыкновенные акции и GDR будут находиться на балансе группы «Роснефть» до завершения программы [приобретения акций]», — сказано в документе.

Ранее, 23 марта, на фоне текущей волатильности на рынках совет директоров компании принял решение изменить параметры программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также GDR, упроcтив процедуру выкупа бумаг, а также сняв ряд ограничений. «Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости компании», — заявили тогда в пресс-службе компании.

В августе 2018 года совет директоров компании одобрил параметры программы приобретения акций. В рамках данной программы максимальный объем акций и GDR, которые могут быть приобретены, составляет не более 340 млн штук. Программа рассчитана до 31 декабря 2020 года.

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций «Роснефти» составляет 10 598 177 817 штук номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Общее количество GDR «Роснефти» — 2 140 000 000 штук, одна глобальная депозитарная расписка равноценна одной обыкновенной именной акции компании.

Теги: buyback, «Роснефть», акции, GDR
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