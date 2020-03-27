Раздельный сбор не вписался в санитарные нормы

Как коронавирус помешал сортировке отходов в разных странах

В нескольких странах Европы из-за пандемии смягчили или отменили правила раздельного сбора мусора. В России раздельный сбор только начался, и бытовые отходы продолжают сортировать вручную

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В связи с пандемией COVID-19 в нескольких странах Европы, где ситуация наиболее тяжелая, а карантинные меры наиболее суровы, введены временные особые правила раздельного сбора отходов.

В России также действуют особые правила сбора отходов для людей, находящихся на карантине.

Европа приостановила раздельный сбор отходов

Италия, где число зараженных вирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более 74 тыс. человек, временно отказалась от раздельного сбора мусора. Об этом говорится на сайте итальянской ассоциации водоснабжающих, энергетических и экологических компаний Utilitalia. Вся страна находится на карантине, и бытовые отходы населения автоматически причисляются к классу медицинских, а значит, потенциально опасных, говорится в материалах ассоциации. Подобные отходы надо собирать в двойные мешки и тщательно завязывать, чтобы исключить любой контакт с животными. Пожилым людям, включая работников коммунальных служб, запрещено даже приближаться к таким мешкам.

В Германии, где коронавирусом заразились более 31 тыс. человек, на период пандемии смягчены правила раздельного сбора мусора. По сообщению портала «Энергия из отходов», местные власти выпустили рекомендации, согласно которым весь мусор, в том числе и вторсырье, следует выбрасывать в бак для неперерабатываемых отходов. Исключение — стеклянная тара, ее можно собирать отдельно. Мешки с мусором должны храниться как можно дольше дома. Затем отходы отвозят на мусоросжигающие заводы — при очень высоких температурах вирус COVID-19 должен уничтожаться. Сортируют отходы только в отдельных регионах и только здоровые люди.

Во Франции (более 22 тыс. зараженных) закрыты центры сортировки и переработки отходов; в Париже запрещено выбрасывать одежду в предназначенные для этого мусорные баки.

В Великобритании (около 8 тыс. человек заразились вирусом) в период пандемии отходы надо упаковывать в два мешка и выбрасывать не раньше чем через трое суток. Если у проживающих в помещении есть симптомы ОРВИ, мусор рекомендуют оставить дома до получения результатов теста на коронавирус.

Как долго вирус живет в отходах Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил РБК, что коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять-семь дней. Это касается пластиковых бутылок, алюминиевой тары и т.д. По его словам, медицинские маски и любые отходы, которых касался больной, лучше герметично запаковывать. «Учитывая, что в России небольшие объемы таких отходов, сжигать их бессмысленно. Поэтому, вероятно, следует увозить на специальные полигоны, где исключен их контакт с кем-либо», — добавил ученый.

Россия продолжает переход на разделение мусора

Россиянам, которые находятся на карантине, Роспотребнадзор рекомендует упаковывать отходы в два прочных пакета и выставлять за дверь. Выбрасывать их могут волонтеры или знакомые.

По словам председателя совета директоров группы компаний «Чистый город» (региональный оператор в пяти регионах на юге России) Полины Вергун, в связи с карантинными мерами объем отходов в жилом секторе растет. Если изоляция затянется на срок более месяца, объем отходов в жилом секторе может вырасти до 20% от норматива их вывоза. Ситуация с компаниями прямо противоположная: наблюдается значительное снижение объема заказов на вывоз отходов из-за перехода на дистанционный формат работы, а также из-за уменьшения клиентов в сфере торговли, обслуживания, общепита — предприятий, обычно генерирующих большие объемы отходов. «Региональные операторы оказываются в двойном финансовом провале: снижение платы от населения из-за временно нестабильного финансового положения и от юридических лиц ввиду уменьшения заказов», — отмечает она.

Доступ к системам раздельного сбора мусора в России сейчас имеют 27 млн горожан, или 18,5% ее населения, сообщала 12 марта Greenpeace. Наилучшая ситуация с обеспечением контейнерами по раздельному сбору отходов (для смешанных отходов и вторсырья) для населения — в крупных городах, включая Москву, где раздельный сбор мусора начался в январе 2020 года, Подмосковье и Татарстане.

Операторы продолжают вывозить отходы раздельно, сообщили РБК представители трех крупных компаний по обращению с отходами — «Хартии» Игоря Чайки, «Эколайна» (обе компании работают в Москве и других регионах) и «Чистого города» (оператор в Краснодарском крае и Ростовской области). «В связи с тем, что система раздельного сбора ни в одном регионе России полномасштабно не работает, на объем раздельно собираемых отходов ограничительные меры из-за вируса не повлияют», — сказала Вергун.

Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин напоминает, что отменить раздельный сбор отходов там, где он уже введен, сами региональные операторы не вправе. Сортировки отходов, в том числе ручные, продолжают работать до выхода распоряжения Роспотребнадзора о приостановке такой деятельности. По мнению Губайдуллина, в рамках борьбы с вирусом необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов по месту жительства.

«В период пандемии можно приравнивать коммунальные отходы от инфицированных лиц или лиц на карантине к медицинским. Их можно обрабатывать по технологиях СВЧ (волны сверхвысокой частоты. — РБК) или автоклавирования, особенно если они раздельно собраны», — считает руководитель направления по взаимодействию с госорганами ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша. Она считает, что здоровые люди во время самоизоляции способны продолжать собирать вторсырье: мыть пластиковую и стеклянную тару дома горячей водой, относить в контейнер.

Представитель Минприроды Наталья Хлопунова сказала РБК, что, несмотря на всю серьезность ситуации с вирусом, она не должна стать препятствием для планомерного перехода на раздельный сбор мусора. «Сейчас важно усилить контроль за качеством оказываемой услуги по сбору и регулярному вывозу отходов из жилого сектора и не допустить необоснованного накопления объемов на площадках», — отметила Хлопунова.