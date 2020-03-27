Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 78,61 76,08 EUR Нал. 86,73 84,08 USD Бирж. 77,47 -0,78 EUR Бирж. 85,41 +0,31 USD ЦБ. 78,72 +0,93 EUR ЦБ. 85,96 +1,82 EUR/USD 1,10 +0,01 BTC/USD Бирж. 6674,70 +44,70 IMOEX 2489,97 +1,52% RTSI 1017,03 +3,60% Brent 27,13 +0,04% DJIA 22552,17 +6,38% Nasdaq 7797,54 +5,60%
Раздельный сбор не вписался в санитарные нормы
Лента новостей
«Это до сих пор кажется сюром»: как коронавирус изменил работу виноделов 08:57, PRO Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в причинении ущерба на ₽9 млрд 08:56, Общество Овечкин выступил против продолжения регулярного чемпионата НХЛ 08:54, Спорт Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 08:44, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта 08:35, Общество В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом 08:33, Политика Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием 08:15, Спорт Минфин разрешил проводить неконкурентные госзакупки на нерабочей неделе 08:09, Экономика Уроки СССР: как бороться с дефицитом товаров во время пандемии 08:03, PRO Минздрав оценил риск смертности при заболевании коронавирусной инфекцией 08:00, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:40, Общество Глава Хакасии сообщил о карантине после перелета с заболевшей COVID-19 07:36, Политика СМИ узнали о переходе Кокорина в «Локомотив» и его зарплате в клубе 07:34, Спорт Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии 07:18, Политика СМИ узнали о рекомендации не задерживать мелких нарушителей из-за вируса 07:09, Общество В Минтруде назвали условия оплаты в нерабочую неделю 07:05, Экономика Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики 07:00, Экономика Путин заявил о долге Росгвардии уважать права и свободы граждан 06:27, Общество Зеленский заявил о планах отменить на Украине VIP-палаты для чиновников 06:02, Политика Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит 05:59, Финансы Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек 05:37, Общество Меркель сообщила о нехватке личных контактов во время карантина 05:27, Политика ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы 04:59, Финансы Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус 04:56, Общество В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге 04:32, Общество Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина 04:13, Общество Бывший игрок «Аякса» вышел из комы спустя почти три года 03:35, Спорт В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса 02:59, Политика
Газета
Раздельный сбор не вписался в санитарные нормы
Газета № 038 (3205) (2703)
0
Раздельный сбор не вписался в санитарные нормы
Как коронавирус помешал сортировке отходов в разных странах
В нескольких странах Европы из-за пандемии смягчили или отменили правила раздельного сбора мусора. В России раздельный сбор только начался, и бытовые отходы продолжают сортировать вручную
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В связи с пандемией COVID-19 в нескольких странах Европы, где ситуация наиболее тяжелая, а карантинные меры наиболее суровы, введены временные особые правила раздельного сбора отходов.

В России также действуют особые правила сбора отходов для людей, находящихся на карантине.

Европа приостановила раздельный сбор отходов

Италия, где число зараженных вирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более 74 тыс. человек, временно отказалась от раздельного сбора мусора. Об этом говорится на сайте итальянской ассоциации водоснабжающих, энергетических и экологических компаний Utilitalia. Вся страна находится на карантине, и бытовые отходы населения автоматически причисляются к классу медицинских, а значит, потенциально опасных, говорится в материалах ассоциации. Подобные отходы надо собирать в двойные мешки и тщательно завязывать, чтобы исключить любой контакт с животными. Пожилым людям, включая работников коммунальных служб, запрещено даже приближаться к таким мешкам.

Бизнес
Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей

В Германии, где коронавирусом заразились более 31 тыс. человек, на период пандемии смягчены правила раздельного сбора мусора. По сообщению портала «Энергия из отходов», местные власти выпустили рекомендации, согласно которым весь мусор, в том числе и вторсырье, следует выбрасывать в бак для неперерабатываемых отходов. Исключение — стеклянная тара, ее можно собирать отдельно. Мешки с мусором должны храниться как можно дольше дома. Затем отходы отвозят на мусоросжигающие заводы — при очень высоких температурах вирус COVID-19 должен уничтожаться. Сортируют отходы только в отдельных регионах и только здоровые люди.

Во Франции (более 22 тыс. зараженных) закрыты центры сортировки и переработки отходов; в Париже запрещено выбрасывать одежду в предназначенные для этого мусорные баки.

В Великобритании (около 8 тыс. человек заразились вирусом) в период пандемии отходы надо упаковывать в два мешка и выбрасывать не раньше чем через трое суток. Если у проживающих в помещении есть симптомы ОРВИ, мусор рекомендуют оставить дома до получения результатов теста на коронавирус.

Как долго вирус живет в отходах

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил РБК, что коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять-семь дней. Это касается пластиковых бутылок, алюминиевой тары и т.д. По его словам, медицинские маски и любые отходы, которых касался больной, лучше герметично запаковывать. «Учитывая, что в России небольшие объемы таких отходов, сжигать их бессмысленно. Поэтому, вероятно, следует увозить на специальные полигоны, где исключен их контакт с кем-либо», — добавил ученый.

Россия продолжает переход на разделение мусора

Россиянам, которые находятся на карантине, Роспотребнадзор рекомендует упаковывать отходы в два прочных пакета и выставлять за дверь. Выбрасывать их могут волонтеры или знакомые.

По словам председателя совета директоров группы компаний «Чистый город» (региональный оператор в пяти регионах на юге России) Полины Вергун, в связи с карантинными мерами объем отходов в жилом секторе растет. Если изоляция затянется на срок более месяца, объем отходов в жилом секторе может вырасти до 20% от норматива их вывоза. Ситуация с компаниями прямо противоположная: наблюдается значительное снижение объема заказов на вывоз отходов из-за перехода на дистанционный формат работы, а также из-за уменьшения клиентов в сфере торговли, обслуживания, общепита — предприятий, обычно генерирующих большие объемы отходов. «Региональные операторы оказываются в двойном финансовом провале: снижение платы от населения из-за временно нестабильного финансового положения и от юридических лиц ввиду уменьшения заказов», — отмечает она.

Бизнес
Мусорная госкомпания предложила помочь отрасли обнулением НДС

Доступ к системам раздельного сбора мусора в России сейчас имеют 27 млн горожан, или 18,5% ее населения, сообщала 12 марта Greenpeace. Наилучшая ситуация с обеспечением контейнерами по раздельному сбору отходов (для смешанных отходов и вторсырья) для населения — в крупных городах, включая Москву, где раздельный сбор мусора начался в январе 2020 года, Подмосковье и Татарстане.

Операторы продолжают вывозить отходы раздельно, сообщили РБК представители трех крупных компаний по обращению с отходами — «Хартии» Игоря Чайки, «Эколайна» (обе компании работают в Москве и других регионах) и «Чистого города» (оператор в Краснодарском крае и Ростовской области). «В связи с тем, что система раздельного сбора ни в одном регионе России полномасштабно не работает, на объем раздельно собираемых отходов ограничительные меры из-за вируса не повлияют», — сказала Вергун.

Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин напоминает, что отменить раздельный сбор отходов там, где он уже введен, сами региональные операторы не вправе. Сортировки отходов, в том числе ручные, продолжают работать до выхода распоряжения Роспотребнадзора о приостановке такой деятельности. По мнению Губайдуллина, в рамках борьбы с вирусом необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов по месту жительства.

«В период пандемии можно приравнивать коммунальные отходы от инфицированных лиц или лиц на карантине к медицинским. Их можно обрабатывать по технологиях СВЧ (волны сверхвысокой частоты. — РБК) или автоклавирования, особенно если они раздельно собраны», — считает руководитель направления по взаимодействию с госорганами ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша. Она считает, что здоровые люди во время самоизоляции способны продолжать собирать вторсырье: мыть пластиковую и стеклянную тару дома горячей водой, относить в контейнер.

Представитель Минприроды Наталья Хлопунова сказала РБК, что, несмотря на всю серьезность ситуации с вирусом, она не должна стать препятствием для планомерного перехода на раздельный сбор мусора. «Сейчас важно усилить контроль за качеством оказываемой услуги по сбору и регулярному вывозу отходов из жилого сектора и не допустить необоснованного накопления объемов на площадках», — отметила Хлопунова.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: коронавирус , сбор отходов
Материалы по теме
Операторы по вывозу мусора попросили Путина отсрочить выплату налогов Бизнес
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter