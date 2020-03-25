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Туву завалило мусорной реформой
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Газета
Туву завалило мусорной реформой
Газета № 036 (3203) (2503) Бизнес,
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Туву завалило мусорной реформой
Впервые в российском регионе остановлен вывоз бытовых отходов
Тувинский региональный оператор по вывозу отходов первым в России приостановил работу из-за недополученных доходов. В столице республики произошел мусорный коллапс. Компания пожаловалась президенту и попросила субсидию
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти. Это первый случай остановки с начала мусорной реформы, которая стартовала в России в январе 2019 года.

Через три дня после этого, 20 марта, власти столицы Тувы Кызыла ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса. «По мнению членов городской комиссии, обстановка с бытовыми отходами, которые не вывозятся явно больше трех дней, создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическому ситуацию и угрожает здоровью и жизни населения. Режим ЧС дает возможность муниципалитету начать принимать меры для ликвидации свалок», — говорится на сайте мэрии Кызыла.

Почему в Туве возник мусорный коллапс

«СТ-ТБО» — небольшая компания, зарегистрированная как ООО, — ее уставный капитал, по данным СПАРК, составляет 40 тыс. руб. 100% компании принадлежит Вадиму Симонавичюсу. Гендиректор «СТ-ТБО» Сергей Шапкин 23 марта написал письмо (есть в распоряжении РБК) президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко, министрам природных ресурсов и финансов Дмитрию Кобылкину и Антону Силуанову, в котором объяснил причины остановки деятельности компании и попросил поддержки федеральных властей для возобновлении ее работы.

  • В своем письме Шапкин сообщает о недополученных доходах оператора за вывоз отходов в 5,7 млн руб. в 2018 году и 47,5 млн руб. в 2019-м (в сумме — 53,2 млн руб.). Дебиторская задолженность компании на 20 марта 2020 года составила 30,8 млн руб., 26 млн руб. из которых — неоплата вывоза отходов населением.
  • «Российский экологический оператор» (РЭО), который отвечает за реализацию мусорной реформы в России, провел анализ работы «СТ-ТБО» и направил 31 декабря 2019 года главе Тувы Шолбану Кара-оолу обращение о принятии мер по стабилизации деятельности регионального оператора, в частности о выделении субсидии по возмещению недополученных доходов, пишет Шапкин.
  • Но власти Тувы игнорируют предложение выделить «СТ-ТБО» субсидию и «незаконно» выплачивают ее местному МУП «Благоустройство», заявил РБК исполнительный директор «СТ-ТБО» Владимир Попов. А из-за того, что власти республики распространяли информацию о скорой смене регионального оператора, собираемость платежей за вывоз мусора упала до 23% от плановой, что несет угрозу банкротства, пояснил он.
  • Норматив по накоплению отходов, прописанный в территориальной схеме Тувы, составляет 1,4 куб. м в год на человека в многоквартирном доме, а тариф за их вывоз в 2020 году снизился с 67,68 до 65,61 руб. в месяц на человека. «По действующему нормативу мы получаем деньги за вывоз одного контейнера мусора один-два раза в неделю, а вывозим по шесть раз в неделю по шесть контейнеров. Причина в том, что норматив рассчитан неправильно, а также в том, что в квартирах живут не только те, кто там прописан и платит за мусор», — считает Попов. Шапкин указывает в письме на нарушения в принятии территориальной схемы по обращению с отходами Тувы: нормативы приняты без замеров, а региональное законодательство по обращению с отходами противоречит федеральному.

В письме Путину и Мишустину Шапкин предупреждает, что «СТ-ТБО» вернется к работе только после полного возмещения недополученных доходов и убытков, то есть после выплаты субсидии на 53 млн руб. «Деятельность органов исполнительной власти Республики Тыва направлена не на организацию новой системы по обращению с отходами, а на препятствие осуществлению деятельности регионального оператора», — заключает глава компании.

Минприроды России поручило профильным ведомствам Тувы направить куратору мусорной реформы «Российскому экологическом оператору» (РЭО) информацию о сроках внесения изменений в территориальную схему региона. Они также должны представить данные организаций, которые планируется привлечь для обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как реагируют чиновники

Министерство строительство и ЖКХ Тувы неоднократно подавало в суд на «СТ-ТБО», чтобы лишить его статуса регионального оператора по обращению с отходами. Но Арбитражный суд республики в апреле 2019 года встал на сторону компании. Рассмотрение кассационной жалобы на это решение состоится в конце апреля 2020 года.

И.о. министра строительства и ЖКХ Тувы Мерген Хомушку не ответил на запрос РБК. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент такого письма не получал.

В пресс-службе российского правительства переадресовали вопросы в Минприроды. По поручению Дмитрия Кобылкина РЭО создал оперативный штаб для экстренного реагирования, соообщила РБК представитель Минприроды Наталья Хлопунова. «Территория на крайний случай [c вывозом отходов] имеет законное право взять ситуацию под контроль и назначить временного исполнителя услуги по вывозу отходов. Губернаторы должны быть во всеоружии», — добавила она.

Начиная с осени 2019 года ситуация в Туве с вывозом отходов находилась на постоянном контроле РЭО, в регион неоднократно направлялись письма о необходимости принять срочные меры и решить выявленные проблемы, заявил представитель госкомпании. Никакой информации о резком ухудшении ситуации в последние две недели не поступало, добавил он. «Начиная с 21 марта вывоз отходов осуществляется посредством собственных сил муниципальных образований Тувы», — отметил он. «В ближайшие дни на временной основе будут назначены операторы по вывозу мусора из числа муниципальных предприятий. Такая мера необходима до завершения конкурсных процедур по выбору нового регионального оператора [в Туве]», — сообщил представитель РЭО.

Власти Тувы обязались на еженедельной основе информировать РЭО о ситуации с вывозом ТКО письменно с приложением фото- и видеоматериалов. Также власти должны направить в РЭО информацию о дополнительной потребности в приобретении контейнеров и сведения о существующих полигонах, уточнила Хлопунова РБК.

В каких других регионах есть риск мусорного коллапса

В ноябре 2019 года Минприроды сообщило, что угроза мусорного коллапса из-за некачественной работы региональных операторов наблюдается в 16 регионах. В список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская и Новосибирская области, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Томская и Челябинская области.

В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал принять меры для стабилизации ситуации и не допустить банкротств мусорных операторов из-за неплатежей. На совещаниях у Кобылкина в феврале 2020 года власти проблемных регионов докладывали, что наиболее острыми темами, связанными с мусорной реформой, являются низкий тариф и невысокая собираемость платежей.

Еще осенью 2019 года РЭО предупреждал о риске банкротства 10% региональных операторов, или 21 компании, из-за тяжелого финансового состояния. «В конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов. После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11», — сказал гендиректор «Российского экологического оператора» Илья Гудков в интервью РБК в феврале 2020 года.

«Пристальное внимание уделяется группе риска. Сегодня это 17 регоператоров, испытывающих финансовые трудности в десяти субъектах РФ. Все, кто ранее находился в этой группе, своевременно получили практические рекомендации от РЭО. Новые участники списка также получают оперативную поддержку», — добавила Хлопунова.

«Приостановка деятельности региональных операторов связана с двумя основными причинами: тарифная политика, которая загоняет их в угол, и низкая собираемость платежей. Если сегодня на федеральном уровне не принять неотложных мер, то уже в ближайшие месяцы мы будем наблюдать не единичные случаи ЧС, а массовые», — заявил РБК председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун.

Ассоциация «Чистая страна», которая объединяет региональных операторов по вывозу отходов и производителей специализированного оборудования, накануне попросила Путина отсрочить выплаты налогов. Письмо подписали более 40 организаций из 30 регионов. В нем говорится, что из-за распространения коронавируса, волатильности на рынках и ожиданий граждан насчет инфляции компании беспокоятся, что у населения снизится покупательная способность, а с ними и собираемость платежей. «Если не принять никаких мер, то некоторые региональные операторы могут прекратить работу. Это в свою очередь приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионах в связи со сбоями в вывозе отходов», — отметил руководитель ассоциации Руслан Губайдуллин.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: вывоз мусора , Тува , приостановка деятельности
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