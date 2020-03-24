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Россия скинула сверх ожиданий
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Газета
Россия скинула сверх ожиданий
Газета № 035 (3202) (2403) Бизнес,
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Россия скинула сверх ожиданий
Москва и Минск договорились о цене на нефть
Россия предоставит скидку Белоруссии на нефть $16 за тонну — это даже больше, чем до сих пор просил Минск. Москва могла согласиться на условия Белоруссии на фоне обострившейся конкуренции на нефтяном рынке
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.

В этом случае Россия будет поставлять нефть Белоруссии даже на более выгодных условиях, чем до сих пор просил Минск. Ранее Белоруссия настаивала на обнулении премий для российских нефтяных компаний, составлявших $11,7–12 за тонну, говорили РБК два чиновника, близких к обеим сторонам переговоров.

В случае поставки 18 млн т нефти (столько ежегодно Белоруссия закупала у России в последнее время) при скидке $15,7 за тонну суммарная скидка за год могла бы достичь около $283 млн. Но в этом году экспорт будет ниже: Белоруссия приняла решение о диверсификации поставок и теперь будет закупать «альтернативную нефть» — минимум два танкера в месяц (в средний танкер помещается около 0,16 млн т нефти), максимум не определен. Об этом 11 марта сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти, в субботу, 21 марта, сообщила пресс-служба российского правительства. Ранее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне «полностью пошли» на предложения Белоруссии по поставкам нефти.

Кто оплатит скидку Белоруссии

Из общего размера скидки $15,7 за тонну российские нефтяники снизят цену только на $10,7, кто компенсирует остальную часть скидки ($5 за тонну) — пока предмет обсуждения, рассказал РБК собеседник в одной нефтяной компании. Об этом же со ссылкой на источник сообщило в понедельник, 23 марта, и «РИА Новости».

Дополнительную скидку мог бы компенсировать российский бюджет, но об окончательных параметрах говорить рано, добавил источник «РИА Новости». Замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что пока компенсация Белоруссии скидки из бюджета не обсуждается (цитата по «Интерфаксу»).

Крупнейший поставщик нефти в Белоруссию «Роснефть» (в 2019 году поставила 8,8 млн т) сообщила 23 марта, что договорилась о поставках в Белоруссию нефти с премией $5 за тонну. С учетом того что российские нефтяные компании до последнего времени поставляли Минску нефть с премией примерно $12, «Роснефть» согласилась ее снизить лишь на $7 за тонну.

Представитель «Роснефти» отказался от дополнительных комментариев, также поступили представители «Газпром нефти» и «Белнефтехима». Представители ЛУКОЙЛа, «Зарубежнефти» и «Сургутнефтегаза» не ответили на запросы РБК.

Почему Россия согласилась на условия Минска

Reuters отмечает, что компромисс с Белоруссией стал возможен на фоне подготовки России к прекращению действия соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, которое истекает 31 марта. Когда в начале марта стало известно, что соглашение ОПЕК+ больше не будет продлеваться, нефтяные цены рухнули больше чем на 30%, а цена российской Urals 18 марта оказалась ниже $19 за баррель. Белорусский премьер Сергей Румас говорил, что договоренности были достигнуты после того, как Белоруссия передала России новые предложения, сформированные после падения цен на нефть.

Российские нефтяники включили премию в цену для Белоруссии еще в 2011 году. Тогда Россия обнулила пошлины на поставки сырья в эту страну в рамках Таможенного союза, поэтому нефтяники смогли сделать Белоруссии скидку на размер пошлины (при экспорте нефти ее платят поставщики), но также установили небольшую надбавку к цене. Это было выгодно всем: при экспортной пошлине $67 за тонну (в марте 2020 года) и премии порядка $12 за тонну в пользу российских нефтяников нефть все равно обходилась Белоруссии дешевле примерно на $55 за тонну.

Но в 2020 году из-за постепенного снижения экспортной пошлины при пропорциональном росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России (предусмотрено налоговым маневром) скидка для Белоруссии сократилась на 35%. В итоге за 2019–2020 годы стоимость нефти для Белоруссии, по оценкам Минска, должна была вырасти примерно на $800 млн. На фоне налогового маневра Белоруссия и просила российских нефтяников обнулить свои премии.

При падении цен на нефть экспортная пошлина, а с ней и возможная максимальная скидка для Белоруссии сокращается. При $20 за баррель Urals она составит всего $12,8 за тонну, а при $15 и вовсе обнулится, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Этот фактор мог усилить переговорную позицию Белоруссии, но, вероятно, стороны достигли договоренностей прежде всего из-за обострившейся конкуренции на нефтяном рынке, считает аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. Цена на нефть обвалилась, и страны-производители пытаются выдавить друг друга с рынков, Саудовская Аравия предлагает огромные скидки на свою нефть, напоминает аналитик. Вероятно, Россия решила, что безопаснее будет договориться с Белоруссией о поставках до 1 апреля, когда истекает срок действия сделки ОПЕК+ и саудиты могут нарастить поставки дешевой нефти, заключает Танурков.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: цена на нефть , Белоруссия
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