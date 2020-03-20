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В МВД рассказали о росте раскрываемости сбыта наркотиков
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Газета
В МВД рассказали о росте раскрываемости сбыта наркотиков
Газета № 033 (3200) (2003) Общество,
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В МВД рассказали о росте раскрываемости сбыта наркотиков
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Полиция стала раскрывать больше тяжких наркопреступлений, связанных в том числе со сбытом, хотя в целом наркопреступность немного снизилась, сообщили в МВД. Это объясняют тем, что приоритетом являются более опасные преступления
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За последние годы выросла доля тяжких и особо тяжких деяний в общем количестве выявленных наркотических преступлений. Об этом говорится в ответе МВД на запрос РБК по поводу статистики наркотической преступности. Если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году — уже 75,3%, заявили в ведомстве.

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Количество расследованных фактов сбыта наркотиков с 2016 года выросло на 11,2%, с 27,4 тыс. до 30,4 тыс., при том что в целом количество наркопреступлений немного снизилось (на 5,5%, с 201,2 тыс. до 190,2 тыс.), указали в МВД.

Эти цифры «свидетельствуют о том, что деятельность правоохранительных органов в настоящее время направлена на пресечение более опасных наркопреступлений, связанных не с потреблением наркотиков, а с их незаконным распространением», — заявили в министерстве.

К тяжким (наказание до десяти лет колонии) и особо тяжким (более десяти лет) наркопреступлениям относятся не только производство и сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК), их контрабанда (ст. 229.1 УК) или организация притонов (ст. 232 УК). Это и хранение либо приобретение наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК) в крупном или особо крупном размере. За него предусмотрено до десяти или до 15 лет колонии соответственно.

Крупный размер — это от 25 г до 10 кг гашиша, от 100 г до 100 кг марихуаны, от 3 до 600 г МДМА, от 2,5 г до 1 кг героина, от 0,25 до 10 г дезоморфина.

Хранение или покупка наркотиков в значительном размере (2–25 г гашиша, 6–100 г марихуаны, 0,5–2,5 г героина) — это преступление небольшой тяжести, за него предусмотрено не более трех лет колонии. Эксперты Института проблем правоприменения в 2017 году подсчитали, что чаще всего в уголовных делах фигурируют массы наркотиков, близкие к нижнему порогу значительного или крупного размера.

Также в числе нетяжких наркопреступлений такие сравнительно редкие составы, как незаконная выдача рецептов на наркотические лекарства (ст. 233 УК), нарушение правил оборота веществ (ст. 228.2), применение допинга к спортсмену или склонение к этому (ст. 230.1 и 230.2 УК) или культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества (ст. 231 УК).

Число расследованных наркопреступлений в 2019 году снизилось относительно 2016 года на 14,9% (с 120,7 тыс. до 102,8 тыс.). Это более резкое снижение, чем в случае числа зарегистрированных деяний (5,5%). Число преступлений, дела о которых были в 2019 году расследованы и направлены в суды, — это 43% от количества преступлений, дела о которых были в производстве в течение года, указали в МВД. В 2016 году эта доля составляла 47,4%.

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За три года число людей, привлеченных к ответственности за наркопреступления, сократилось на 21,1%, указали в министерстве.

РБК ранее пришел к выводу, что за последние три года в России выросло среднее число эпизодов наркопреступлений на каждого обвиняемого (с 1,9 до 2,2, если считать исходя из числа зарегистрированных преступлений, и с 1,09 до 1,16 исходя из числа дел, доведенных до суда).

Число лиц, приведенное в этой статистике, — это число фигурантов только расследованных и доведенных до суда преступлений, разъяснили в МВД. Соотношение количества расследованных эпизодов и числа обвиняемых в последние годы практически не изменилось, рост с 1,09 до 1,16 существенным назвать нельзя, настаивают в ведомстве.

В отдельных регионах «определенное влияние на развитие разнонаправленной динамики по количеству зарегистрированных наркопреступлений и привлеченных к уголовной ответственности лиц оказал рост числа уголовных дел, возбужденных из административных протоколов и отказных материалов в отношении неустановленных сбытчиков наркотических средств», констатируют в МВД. Речь идет о том, что полиция вынуждена в обязательном порядке возбуждать дела о сбыте наркотиков в случаях, когда установить сбытчика, как правило, невозможно: при задержании человека в состоянии наркотического опьянения, при расследовании смерти от наркотиков и так далее.

«Как правило, такие дела не имеют в дальнейшем перспективы их окончания и направления в суд, что влияет на рост приостановленных уголовных дел и снижение раскрываемости наркопреступлений в целом», — сетуют в МВД.

Там напомнили о проекте поправок в УПК, который в марте был внесен в Госдуму: предлагается исключить практику возбуждать дела о сбыте при отсутствии каких-либо сведений об обстоятельствах передачи наркотика.

Данные о том, что в отдельных регионах в последние годы наблюдался рост или снижение наркопреступности на десятки процентов, а в ряде субъектов на каждого обвиняемого приходилось в среднем по 4–6 эпизодов наркопреступлений (в Псковской области, Чувашии, Коми, Новгородской и Тверской областях), в МВД не прокомментировали.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: наркотики , МВД
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