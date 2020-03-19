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Пандемия потребовала силовых решений
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Газета
Пандемия потребовала силовых решений
Газета № 032 (3199) (1903)
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Пандемия потребовала силовых решений
Сотрудникам ФСБ, прокуратуры и полиции рекомендовали не выезжать за границу
ФСБ, Генпрокуратура, ФСО, СКР, МВД и МЧС официально уведомили сотрудников о «необходимости воздержаться» от выездов из России из-за коронавируса. Директивы носят рекомендательный характер, но фактически означают запрет на поездки
Фото: Дмитриенко Мария / ТАСС

Распоряжения руководства об отмене заграничных поездок — как личных, так и служебных, — были доведены до сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры, ФСО, СКР, МВД и МЧС на прошлой и на этой неделе, рассказали РБК несколько источников в этих структурах.

Так, в среду, 11 марта, заместитель генпрокурора Геннадий Лопатин подписал распоряжение с рекомендациями по профилактике коронавируса. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к Генеральной прокуратуре. В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом, приводящим к тяжелым последствиям, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России по соблюдению мер предосторожности».

В письме работникам надзорного ведомства даются следующие рекомендации: ежедневно измерять температуру, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, избегать посещения зоопарков и рынков, где продаются животные и морепродукты. Также работникам прокуратуры необходимо воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

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Письмо было разослано начальникам главных управлений и отделов Генеральной прокуратуры, а также приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам и ректору ведомственного университета.

В подписанном 16 марта распоряжении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР) говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудникам СК в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо воздержаться от выезда за пределы России.

Бастрыкин обязал ректоров образовательных учреждений, находящихся в ведении Следственного комитета, издать правовые акты, рекомендующие воздержаться от выездов за рубеж воспитанников и обучающихся. Также в документе отмечено, что направление сотрудников комитета в служебные командировки за пределы России допускается в исключительных случаях, связанных с необходимостью процессуальных проверок и выполнения следственных действий. Такие командировки подписывать необходимо у председателя СКР, говорится в распоряжении.

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Аналогичные распоряжения выпущены в ФСБ, ФСО, МВД и МЧС. Об этом РБК сообщили источники в этих ведомствах. «Руководство силовых структур рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, — говорит источник в ФСО. — Но, по сути, это запретительная мера, так как у сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, зачастую загранпаспорта хранятся в сейфах руководителей подразделений, а сотрудники без доступа должны в рапорте на отпуск указывать место, где они его проведут».

В сложившейся ситуации руководители подразделений будут рассматривать каждое обращение об отъезде отдельно, говорит источник. «Обычно идут навстречу, если речь идет о выезде за пределы России из-за болезни или смерти близких родственников», — отметил он.

РБК направил запросы в пресс-службы силовых структур.

14 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рекомендация федеральным органам исполнительной власти отменить служебные загранкомандировки и поездки в личных целях теперь распространяется на всех россиян.

«Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — выступил 17 марта с заявлением МИД.

За последние сутки новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 были выявлены в 15 российских регионах. Общее число заболевших в России на 18 марта составляет 147 человек (+33 за последние сутки).

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: силовые структуры , выезд за границу , запрет , коронавирус
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