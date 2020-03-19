Вирус занимает стройплощадку

Как запрет на въезд иностранцев отразится на сроках возведения недвижимости

Запрет на въезд иностранцев, введенный правительством, может серьезно затронуть строительную отрасль и привести к нехватке специалистов на стройках. Но застройщики рассчитывают, что сроки сдачи объектов не изменятся

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Иностранные работники, так же как и другие иностранцы, не смогут въехать в Россию с 18 марта по 1 мая — такие ограничения введены распоряжением правительства от 16 марта. Со среды, 18 марта, также приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию для работы и разрешений на работу. Срок действия ограничений на выдачу таких разрешений в распоряжении правительства не установлен.

В сфере строительства в России в 2018 году было занято 6,4 млн человек, следует из данных Росстата (итоги за 2019 год пока не подведены). Строительная сфера — основная, где задействованы приезжающие иностранцы (без учета тех, кто постоянно проживает в стране), свидетельствуют данные выборочного наблюдения труда мигрантов, проведенного Росстатом в 2019 году: из 3,2 млн таких сотрудников на стройку приходится больше половины — 1,8 млн иностранных рабочих.

Больше всего рабочих строительных специальностей приехали в Россию из Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии, следует из показателей Росстата. Данные могут быть не совсем точными, поскольку подобное обследование рабочей силы проводится раз в пять лет в форме опроса домохозяйств, затем данные экстраполируются на всю Россию, указывает заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

О большой популярности именно этой сферы у зарубежных работников свидетельствует и то, что для строительных организаций установлена самая большая квота по доле иностранцев, которые могут работать в компании, — 80%.

Можно ли заменить иностранных строителей

По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству «Опоры России» Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли. «На российский стройках доля нерезидентов составляет 70–80%. Речь идет про рабочие профессии — монолитчики, кровельщики и так далее. Эти рабочие на стройке постоянно сменяются — одни уезжают, другие приезжают», — уточняет Котровский. Рабочие, которые 1,5 месяца не смогут въехать в Россию, могут отправится на стройки в другие места, поэтому ситуация с нехваткой рабочей силы может растянуться на более длинный срок.

Застройщики в своих финансовых моделях учитывали именно иностранную рабочую силу, привлечение граждан России на конкретные работы стоит дороже, отмечает Котровский. «За счет взносов в фонд соцстрахования и Пенсионный фонд вместо оплаты патента российские рабочие обойдутся для застройщика на 20–25%, а иногда и на 30% дороже», — говорит Котровский.

Генеральный директор УК «Развитие» Игорь Козельцев согласен, что замена нерезидентов на российских рабочих отразится на маржинальности подрядных компаний и/или себестоимости строительства. «Рабочая сила внутри страны стоит существенно дороже. При этом, к сожалению, опыт строительства объектов к Олимпиаде в Сочи демонстрирует скорее негативный эффект от использования рабочей силы в основном внутри страны как в части выработки, так и в части сроков и качества», — говорит Козельцев.

Котровский добавляет, что проблема состоит в том, что в России отсутствует необходимое количество специалистов рабочих специальностей, которые быстро смогут выйти на стройку.

О нехватке кадров говорит и топ-менеджер генподрядной компании, которая занимается возведением крупных коммерческих и инфраструктурных объектов. «Доля иностранных рабочих на наших стройках 60–70%, это как граждане СНГ, так и, например, граждане Турции. Мы строим сложные инфраструктурные объекты, и быстро найти замену специалистам, которые должны были приехать в ближайшие месяцы, практически невозможно», — говорит собеседник РБК. Он уточняет, что в ближайшие 1,5 месяца компания ждала приезда новых рабочих из-за рубежа, но, несмотря на то, что введен запрет на въезд, компания пока не планирует корректировать договорные обязательства о сроках реализации объектов с заказчиками.

Ольга Чудиновских полагает, что глобальных последствий для строительной отрасли запрет не принесет, поскольку он носит временный характер. «Острота момента будет преодолена, и все вернется на круги своя. Будем надеяться, что обойдемся теми людьми, которые уже здесь находятся и работают», — считает Чудиновских.

Будут ли задержки с введением объектов

«Думаю, запрет въезда рабочих и в целом ситуация, безусловно, приведут к задержкам по строительству», — уверен Котровский.

Но представители ряда девелоперских компаний настроены оптимистичнее. По словам совладельца группы МИЦ Андрея Рябинского, на стройках компании работают иностранные рабочие, но временный запрет на въезд не приведет к большим трудностям. «Мы полностью перешли на работы с подрядчиками по тендеру», — говорит Рябинский: во время объявления тендера на него претендует большое количество подрядчиков, и если один подрядчик не сможет исполнять свои обязательства, можно найти другого.

В Setl Group также отмечают, что в штате группы нет иностранных рабочих: они числятся только в подрядных организациях, задействованных в проектах компании. По словам совладельца Setl Group Ильи Еременко, нынешний запрет не повлияет на сроки сдачи объектов. В пресс-службе группы «Эталон» рассказали РБК, что строящиеся объекты группы сейчас укомплектованы рабочей силой и в группе рассчитывают выполнить все обязательства перед дольщиками в полном объеме и точно в срок.

В группе ПИК сообщили, что заводы и стройки компании продолжают работать в штатном режиме, не уточнив долю нерезидентов среди работников на стройках. В ГК «Гранель», MR Group, «Группе ЛСР» не ответили на вопросы РБК.

О какой поддержке просит бизнес

Сейчас Фонд защиты дольщиков может приступить к процедуре банкротства застройщика, если срок ввода жилого комплекса задерживается более чем на 180 дней. В нынешних условиях, по словам Котровского, Минстрой и Фонд защиты дольщиков должны учитывать возникшие риски при рассмотрении возможной процедуры банкротства застройщиков. РБК направил запрос в Минстрой.

«Необходимо рассмотреть случай форс-мажора, если стройки компаний, работающих в рамках ФЗ-214, не будут укладываться в ранее заявленные графики строительства в связи с больничными или карантином», — считает президент ГК «ФСК» Владимир Воронин. Он выступает и против повышения ключевой ставки ЦБ, поскольку «это убьет спрос на недвижимость со стороны населения» из-за повышения ставок по ипотеке. «Поддержка бизнесу в условиях пандемии и карантина необходима. В Китае на фоне эпидемии обнулили налоги, чтобы поддержать бизнес, и это дает эффект», — добавляет Воронин.

Если в течение несколько месяцев кризис, связанный с пандемией коронавируса, не будет преодолен, при падающем покупательском спросе господдержкой может стать сохранение ставок по кредитованию застройщиков и поддержка банков, работающих с эскроу-счетами, указывает гендиректор VSN Invest Денис Волкович.