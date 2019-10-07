Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

Наибольшая доля иностранцев среди общего числа сотрудников разрешена в строительстве, там этот показатель составляет 80%. Однако соответствующая норма не распространяется на Москву, Дагестан, Бурятию и Амурскую область

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Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на 2019 год. Так, в сферах прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов зафиксирована на уровне в 26% от общей численности сотрудников, в выращивании овощей — 50%, в строительстве — 80%. При этом норма по строительству не распространяется на территорию Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области.

Мигранты не смогут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках, а также прочей торговлей вне магазинов, палаток и рынков — в соответствующих категориях установленная правительством допустимая доля иностранцев равна 0%.

«Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке», — говорится в сообщении на сайте правительства.