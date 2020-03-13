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Газета
Вирус опустошает резервы
Газета № 028 (3195) (1303)
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Вирус опустошает резервы
Эксперты НКР оценили ситуацию в бюджетах регионов на фоне обвала цен на нефть и пандемии
Правительству придется увеличить дотации регионам, а самим субъектам нарастить долги, чтобы выдержать удар по доходам из-за обвала цен на нефть и коронавируса, считают в НКР. 62 региона полностью потратят резервы до конца года
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Свыше 70% регионов России в текущем году могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы из-за падения доходов бюджетов и необходимости увеличить расходы на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в докладе «Время копить, время тратить. Две трети российских регионов могут остаться без резервов в 2020 году» (есть у РБК).

Стресс-факторами для региональных бюджетов могут стать ослабление активности в мировой экономике из-за пандемии коронавируса и текущее падение цен на нефть, указывают в НКР. «Российская экономика и региональные бюджеты могут ощутить негативное влияние уже по итогам первого квартала 2020 года, причем негативное влияние на налоговые доходы может оказаться пролонгированным и продлиться вплоть до второго полугодия», — отмечается в докладе. С учетом этих факторов наиболее вероятным сценарием НКР считает «нулевой рост доходной части бюджетов и индексацию расходов на 10%».

«Сокращение ликвидных резервов до нуля в 2020 году будет зафиксировано в 62 субъектах РФ. В рамках такого сценария потребности регионов в долговом финансировании бюджетных дефицитов составят порядка 500 млрд руб.», — указывают эксперты. Впрочем, в НКР допускают, что фактическая сумма заимствований может быть существенно выше в случае сохранения низких цен на нефть до конца года.

  • По расчетам НКР, в трех субъектах — Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области — ликвидные ресурсы уже полностью исчерпаны.
  • В общей сложности на счетах и депозитах у регионов на 1 января 2020 года было 1,7 трлн руб., но, если не учитывать Москву, сумма снижается до 730 млрд руб. За год — с начала 2019 года — резервы сократились на 6%.

Регионам потребуются дотации

В НКР считают, что бюджеты регионов в этом году будут зависеть от дотаций федерального центра гораздо больше, чем раньше. В прошлом году количество регионов с дефицитными бюджетами выросло более чем вдвое (с 15 до 35).

Основной причиной замедления роста бюджетных доходов стало торможение поступлений налога на прибыль, пишут аналитики агентства: отрицательная динамика зафиксирована в 27 регионах, тогда как в 2018 году их было 17. В среднем по стране темп прироста поступлений от налога на прибыль снизился с 23% в 2018 году до 8% в 2019 году.

В 2020 году федеральный бюджет предусматривает 717 млрд руб. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов (в прошлом году — 675 млрд руб.). Самые большие суммы получат Дагестан (10% от общего объема дотаций на выравнивание), Якутия (7%) и Камчатский край (6%), уточняет НКР. Ранее сообщалось, что на обеспечение сбалансированности бюджетов предполагается выделить еще 39 млрд руб. Эта сумма может существенно вырасти, если Минфин сохранит намерение сдерживать рост долговой нагрузки регионов, отмечается в докладе.

Как могут вырасти дотации, пока спрогнозировать нельзя, так как неизвестно, «насколько просядет доходная часть бюджета», уточнил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. «По итогам данных за первый квартал можно будет попробовать оценить, но реальный масштаб бедствия будет ясен только по итогам второго квартала, так как обрушение рынков и рубля отразится на налоговых доходах с задержкой в несколько месяцев», — пояснил он РБК.

По его словам, регионы, вероятно, будут обращаться в Минфин в сентябре-октябре, «когда станет ясно, сколько им не хватает, чтобы закрыть год».

В текущей конъюнктуре значительного роста трансфертов из федерального бюджета ожидать не приходится, так как низкая цена на нефть означает снижение и доходов федерального бюджета, предупреждает директор группы региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова. Трансферты даже могут сократиться, но не драматично, поскольку за счет них софинансируются нацпроекты. Это целевые виды трансфертов — субсидии и иные межбюджетные трансферты, а не дотации, которые не имеют целевого характера, пояснила эксперт.

Ранее в пресс-службе Минфина РБК поясняли, что вопросы выделения регионам дополнительной дотации на сбалансированность бюджетов рассматриваются, как правило, по итогам исполнения бюджетов за девять месяцев текущего финансового года.

Долгам прогнозируют рост

В прошлом году просроченную кредиторскую задолженность увеличили 16 российских регионов, следует из данных НКР. Лидерами прироста стали Магаданская область, у которой просрочка составила 3,6 млрд руб. (рост более чем на 1000%), Мордовия (2,2 млрд, 188%) и Ингушетия (3,5 млрд, 150%).

Самая высокая долговая нагрузка, выраженная в соотношении госдолга и собственных доходов бюджета региона (без трансфертов из федерального бюджета), по данным на начало года зафиксирована в Мордовии (211%) и Хакасии (98%). За ними идут Псковская (92%), Костромская (90%) и Орловская области (89,5%), следует из данных Минфина.

В НКР подчеркивают, что, если низкие цены на нефть, перебои в мировой торговле и транспортно-логистических цепочках сохранятся после первого квартала, российские экспортеры могут сократить налоговые отчисления из-за спада производства и прибыли. «Тогда во втором полугодии в отсутствие дополнительных федеральных дотаций власти регионов, особенно зависимых от экспортеров-налогоплательщиков, будут вынуждены обратиться к долговому финансированию», — говорится в докладе.

Ранее НКР уже прогнозировало рост долгов регионов в 2020 году из-за снижения цен на нефть и ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусом. Совокупный долг регионов может вырасти примерно на 220 млрд руб., подсчитывали аналитики АКРА. Наращивая долг, регионы будут нарушать соглашения с Минфином, а если рост долга будет значительным, то это может изменить оценку их долговой устойчивости и, следовательно, повлиять на степень самостоятельности бюджетной политики, напоминает Анисимова. «Региональные власти к этому очень чувствительны. Поэтому регионы будут пытаться максимально отсрочить значительное наращение долга — сокращать расходы, наращивать кредиторскую задолженность, а увеличивать долг — в последнюю очередь», — предрекает она.

В целом в АКРА согласны с тем, что до конца года многие регионы израсходуют свои резервы, но пока не ожидают чрезмерного роста долговой нагрузки, заключила Анисимова.

Вирус и обвал рынка

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

После того как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне коронавируса и развала соглашения ОПЕК+, цены на нефть упали. Позднее Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт начали «ценовую войну» в борьбе за долю рынка, снизив цены для клиентов, что привело к еще большему обрушению котировок. 12 марта цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $32,9 за баррель по состоянию на 16:48 мск. Курс доллара 12 марта впервые с февраля 2016 года превысил 75 руб., евро преодолел отметку 84 руб.

Автор: Анна Гальчева.
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