Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году

Почему 2019 год был удачным для региональных бюджетов

В 2019 году долг в абсолютном выражении сократился или остался неизменным у 73 субъектов федерации, говорится в комментарии НКР. Выросла по сравнению с 2018 годом долговая нагрузка у Московской области (с 28 до 34% от собственных доходов), Тамбовской области (с 72 до 79%), Калмыкии (с 69 до 79%), Ингушетии (с 55 до 62%), Хакасии (с 90 до 98%) и нескольких других регионов, следует из расчетов агентства.

В прошлом году регионы финансировали бюджетные дефициты за счет накопленных в 2018 году резервов. В 2018 году конъюнктурный рост доходов, преимущественно от сырьевого сектора, обеспечил рекордный совокупный профицит региональных бюджетов — 510 млрд руб. Но в 2019 году количество дефицитных регионов увеличилось с 15 до 35.

Как пояснял ранее Минфин, в конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты регионов были перечислены значительные объемы нецелевой финансовой поддержки, в том числе для опережающей компенсации исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения. Также в 2018 году регионы получили значительные объемы разовых конъюнктурных доходов, в частности по налогу на прибыль организаций. Накопленные остатки активно расходовались в 2019 году, что позволило субъектам не залезать в новые долги.

В этом году налоговые доходы регионов вряд ли будут расти теми же темпами, как в два прошлых года, поэтому балансировать бюджеты, не допуская роста долга, регионам будет сложнее, отмечает директор группы региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова. Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб. «Но большинство регионов подходит к планированию бюджета консервативно, поэтому мы не ожидаем, что эти суммы будут исполнены в полном объеме», — уточнила Анисимова.

У каких субъектов самые большие долги

Наименьшую долговую нагрузку по итогам 2019 года имеют Севастополь и Сахалинская область (у них не было долга вообще), Москва (1,2% к собственным доходам), Тюменская область (1,5%), Ленинградская область (2,2%), следует из данных Минфина.

Самые большие долги по отношению к собственным доходам бюджета накопили Мордовия (211%), Хакасия (98%), Псковская область (92%), Костромская область (90%).

Еще в 33 регионах соотношение задолженности к собственным доходам составляет от 50 до 90%.

По закону объем госдолга субъекта не должен превышать утвержденный законом о бюджете объем собственных доходов региона (то есть общих доходов без учета дотаций и субсидий из федерального центра). Для регионов, в бюджетах которых доля дотаций в течение двух из трех последних отчетных лет превышала 40% объема собственных доходов консолидированного бюджета, действуют более строгие условия: госдолг не может превышать 50% собственных доходов.

В 2019 году, согласно данным Минфина, совокупные дотации из федерального бюджета регионам составили 921,6 млрд руб., а общая сумма трансфертов из федерального бюджета составила почти 2,5 трлн руб. (это еще и субсидии, и субвенции). Наиболее зависимыми от федеральных дотаций по итогам 2019 года являются Тыва, Дагестан, Чечня.

Согласно классификации Минфина на 1 августа 2019 года, в группу субъектов с низким уровнем долговой устойчивости входят пять регионов: Еврейская автономная область, Орловская и Псковская области, Марий Эл и Мордовия. Большинство регионов — 43 — относятся к группе со средней долговой устойчивостью, 37 обладают высоким уровнем долговой устойчивости.

В чем проблема финансирования нацпроектов

Пока региональная долговая нагрузка довольно комфортна, идет ее плановое снижение, говорит управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Однако если тенденция к сокращению темпов поступления в бюджеты налога на прибыль продолжится, то у регионов останется два варианта: ждать дотаций из федерального бюджета или занимать на рынке.

2020 год — второй год реализации нацпроектов. «Кто и как их будет оплачивать в условиях падающих рынков — вопрос», — подчеркнул Пискунов. Он напомнил, что в 2020 году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 717 млрд руб. Кроме того, на обеспечение сбалансированности бюджетов в текущем году выделят еще 39 млрд руб. Эта сумма может существенно увеличиться, если Минфин по-прежнему намерен сдерживать рост долговой нагрузки регионов, полагает эксперт.

Стоимость реализации всех нацпроектов оценивается примерно в 26 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Планируется, что 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн будут отвечать региональные власти. В федеральном бюджете на 2020 год на нацпроекты предусмотрено порядка 2 трлн руб. В 2019 году расходы консолидированных бюджетов субъектов на нацпроекты предполагались на уровне 1,3 трлн руб., сообщал ранее Минфин. При этом расходы собственных ресурсов регионов на реализацию нацпроектов были несколько выше федеральных трансфертов на эти цели. В Минфине объясняли это тем, что нацпроекты включают в себя реализацию мероприятий, которые были начаты в регионах еще до проектной программы.

В идеале все расходы, «спущенные» из федерального центра в регионы, должны софинансироваться из федерального бюджета, говорит руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Если все будет сделано так, долговая нагрузка серьезно вырасти не должна», — сказала она РБК. Более предметно можно будет прогнозировать, когда правительство опубликует проект поправок к федеральному бюджету на этот год.

В случае с первыми майскими указами 2012 года регионы, не получив достаточной поддержки, были вынуждены перераспределять свои доходы и залезать в долги, напоминает Суслина. «Мы не знаем, насколько сильно федеральный центр будет помогать регионам. И тогда действительно регионы, которые достаточно ограничены в возможностях займа, просто уйдут в большие дефициты», — полагает экономист.

В 2019 году дотации регионам снизились, в то время как субсидии и иные межбюджетные трансферты выросли в общей сумме примерно на 400 млрд руб., напоминает Анисимова. Такой рост она связывает с реализацией национальных проектов. «Мы полагаем, что трансферты на реализацию нацпроектов могут продолжить расти и в этом году. А учитывая невысокий процент софинансирования со стороны регионов, резкого роста долговой нагрузки по этой причине произойти не должно», — отмечает она.