Многодетные пошли по схеме

«Дом.РФ» пожаловался ЦБ на недобросовестность участников ипотечной программы

Оператор программы по софинансированию ипотеки для многодетных семей считает, что сотни заявлений на господдержку могут быть «недобросовестными». Отказать в их одобрении закон не позволяет, но депутаты готовы «перекрыть лазейку»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Более тысячи заявлений на вычет 450 тыс. руб. по ипотеке для многодетных семей могли быть поданы с целью «недобросовестного» получения государственной поддержки, сообщил институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» в письме в Банк России, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Речь идет о программе, анонсированной президентом Владимиром Путиным в феврале 2019 года. Она стартовала 25 сентября и действует для семей, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок. Таким семьям государство выделяет 450 тыс. руб. на погашение тела долга или процентов.

Оператором программы является «Дом.РФ», он принимает заявления от кредиторов на погашение 450 тыс. руб. по ипотечному займу и, если собраны все необходимые документы, выделяет собственные средства. Затраты «Дом.РФ» компенсируются из бюджета. Программа оказалась востребованной: на 15 января «Дом.РФ» одобрил 28,5 тыс. заявлений от многодетных семей и выплатил средства в 93% случаев (12,15 млрд руб.).

К господдержке подключились кооперативы

На 6 февраля «Дом.РФ» получил уже более 43 тыс. заявлений от кредиторов на погашение части ипотечных займов. В постановлении правительства, которым регулируется действие программы, нет требований к кредитору, самим заемщикам нужно предоставить, помимо прочего, кредитный договор и документ о приобретении недвижимости.

Как следует из письма «Дом.РФ» в Центральный банк, в программе участвуют кредитно-потребительские кооперативы (КПК), от них поступило 1189 заявлений. 522 заявления от КПК на 233 млн руб. одобрено. 1007 заявлений кооперативов касаются договоров займа со своими клиентами, заключенных в период с 25 сентября, то есть после старта госпрограммы, а в 500 заявлениях размер выданного займа равен 450 тыс. руб.

В письме ЦБ «Дом.РФ» упоминает случай с КПК «Финансинвест Фэмили», которая выдала клиенту заем на 150 тыс. руб. на 280 месяцев под 17% годовых. Причем условия договора подразумевали единовременную уплату всей суммы процентов (301 тыс. руб.) по истечении 90 дней пользования деньгами. РБК не удалось связаться с «Финансинвест Фэмили».

«В рассматриваемых случаях присутствуют признаки совершения КПК недобросовестных действий по получению средств господдержки», — отмечается в письме. «Дом.РФ» попросил ЦБ проверить деятельность 87 КПК, выдававших займы в среднем на 450 тыс. руб. В письме в Минфин, направленном 11 февраля (РБК также ознакомился с ним), «Дом.РФ» указывает, что получены уже 1276 заявлений от КПК и удовлетворены 636 на 285 млн руб. Там же говорится, что КПК «соблюдают требования, установленные условиями реализации программы», в связи с этим «возможности для принятия отрицательных решений отсутствуют».

По документам КПК обеспечивают «полное соответствие требованиям постановления», а «прямого запрета, ограничения в части кредитора нет, поэтому «Дом.РФ» не может не выплатить 450 тыс. руб., если документально все подтверждено», сказал РБК источник на финансовом рынке. В случае ошибок через несколько дней после отказа в перечислении средств эти же документы возвращаются с устраненными замечаниями, добавляет он. По его словам, «в таких сделках договоры ипотечного займа заключаются на приобретение земельных участков». «Дом.РФ» попросил Минфин разъяснить «возможность принятия отрицательных решений по заявлениям КПК о выплате средств господдержки», говорится в письме.

«Дом.РФ» руководствуется законодательными нормами при перечислении кредитным организациям средств господдержки, которые получают граждане. Задача компании — обеспечить обязательное получение в полном объеме мер господдержки гражданами, имеющими право на нее. Если же «Дом.РФ» видит, что при подаче заявки кредитной организацией присутствуют мошеннические схемы, то необходимо обратиться в правоохранительные органы», — сообщила РБК пресс-служба Минфина.

РБК направил запросы в саморегулируемые организации на рынке КПК — НОКК и «Кооперативные финансы». В пресс-службе ЦБ отказались от комментариев, «Дом.РФ» не ответил на запрос.

Фиктивные договоры или работа на селе

«Если будет установлено, что кредитные организации в действительности не гасят эти ипотечные кредиты, тогда можно говорить о том, что они каким-то образом пользуются фактически бюджетными средствами, что может квалифицироваться как мошенничество», — считает адвокат PB Legal по уголовным делам Анна Глущенко.

«Подобные истории разыгрывают с материнским капиталом, когда заемщики заключают фиктивные договоры по покупке квартиры в ипотеку. Затем государство выделяет материнский капитал, а заемщик якобы рассчитывается. Это классическое мошенничество», — сказал РБК партнер адвокатской фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Даже если заемщик не знал, что подписывает договор купли-продажи жилья или заключает кредитный договор, ответственность на него тоже распространяется, поскольку предполагается, что человек должен читать и осознавать, что он подписывает», — добавил он.

«Мы оставили КПК возможность [участвовать], так как они работали на селе в основном и поддерживали индивидуальное жилищное строительство, но если это так, то мы перекроем лазейку», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Постановление изначально было подготовлено лояльно к кредиторам, так как в регионах большая часть программ организуется с участием фондов и всевозможных некредитных организаций», — добавил источник РБК на финансовом рынке.