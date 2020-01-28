Хуснуллин стал главой набсовета «Дом.РФ»

Вице-премьер Марат Хуснуллин избран председателем наблюдательного совета «Дом.РФ», следует из материалов на портале раскрытия информации.

«Избрать председателем наблюдательного совета АО «Дом.РФ» Хуснуллина Марата Шакирзяновича», — говорится в сообщении.

Хуснуллину 53 года, до прихода на госслужбу он занимался бизнесом. В 1999 году он стал депутатом госсовета Татарстана, позже работал заместителем генидректора «Татэнерго», а в 2001 году был назначен министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В 2010 году Хуснуллин перешел на работу в мэрию Москвы, где стал заместителем мэра по градостроительной политике и строительству. В январе 2020 года он вошел в правительство Михаила Мишустина в качестве вице-премьера.

Кроме того, сменился гендиректор «Дом.РФ» — вместо Александра Плутника им стал бывший вице-премьер Виталий Мутко.