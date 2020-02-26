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«Дом.РФ» назвал разницу в предпочтениях мужчин и женщин по ипотеке

В «Дом.РФ» подвели статистику по получателям ипотечных кредитов. В целом доли мужчин и женщин среди заемщиков примерно равные, но в отдельных категориях доминируют мужчины
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Мужчины чаще, чем женщины, являются основными заемщиками по ипотеке, к этому выводу пришли эксперты «Дом.РФ», материалы есть в распоряжении РБК. По некоторым категориям процент мужчин-заемщиков превышает 80%.

Как следует из данных банка, в целом среди заемщиков 51% мужчин и 49% женщин. Однако в разбивке по категориям банковских продуктов в большинстве случаев среди клиентов больше мужчин. Так, мужчины чаще, чем женщины, оформляют ипотечные кредиты на приобретение квартиры на этапе строительства — 76% против 24%. Большая часть ипотечных кредитов в рамках семейной ипотеки тоже приходится на мужчин — 79%. Больше всего мужчин в программах военной ипотеки (86%) и семейной ипотеке для военнослужащих (93%).

Вместе с тем женщины чаще берут ипотеку на этапе строительства — 51% против 49% у мужчин — и на готовое жилье (55% против 45%).

По подсчетам экспертов, несовершеннолетние дети есть у 72% заемщиков в возрасте от 26 до 45 лет, у 33%молодых семей (до 26 лет) и 19% семей в возрасте от 46 лет.

«По статистике, семьи с детьми более часто приобретают в ипотеку квартиры с дополнительной комнатой для ребенка. Такие семьи в 38% случаях покупают трехкомнатные квартиры, а семьи без детей делают это в 2,7 раза реже — только 14 покупателей из 100, в 41% случаев — двухкомнатную квартиру, а бездетные семьи — в 38% случаях. Однушки холостяки и семьи без детей покупают в два раза чаще, чем семьи с детьми, 48% и 24% соответственно», — сообщили в банке.

Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке
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Глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК, сообщил, что для снижения ставок по ипотечным кредитам правительство предлагает ЦБ снизить требования к банкам по резервированию и оценке рисков по этой категории кредитов.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что ипотека остается очень дорогой и снижение ставки до 9% не может помочь россиянам улучшить жилищные условия. Целевой ставкой для кабмина является 8%.

Авторы: Надежда Федорова, Георгий Тадтаев
Теги: ипотека
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