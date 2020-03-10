Шесть штатов на пару

Чем закончится очередной «супервторник» для фаворитов Демократической партии

В США на этой неделе — второй подряд «супервторник». В ранге фаворита на этот раз бывший вице-президент Джо Байден, а не Берни Сандерс, как всего неделей раньше

Берни Сандерс и Джо Байден (Фото: Mario Tama / Getty Images)

10 марта в Америке пройдет второй подряд «супервторник» — в шести штатах состоятся предварительные выборы, на которых будут соперничать кандидаты от Демократической партии, претендующие на право выдвинуться в президенты. Победивший демократ в ноябре бросит вызов Дональду Трампу.

В общей сложности кандидаты поборются за голоса 352 делегатов, то есть почти за 10% из 3979 представителей штатов и территорий США, которые примут участие в партийном съезде в середине июля. На съезде делегаты формально изберут кандидата в президенты, голосуя в соответствии с результатами первичных выборов в их округах. Больше всего делегатов во вторник будет разыграно в штатах Мичиган и Вашингтон — 125 и 98 соответственно.

Непредсказуемый Мичиган Мичиган — первый из так называемых колеблющихся штатов, который примет у себя демократические праймериз. С 1972 по 1988 год Мичиган голосовал на президентских выборах за кандидата от Республиканской партии, но с 1992 по 2012 год — за демократа. В 2016-м конец этому тренду положил Дональд Трамп, с минимальным перевесом победивший Хиллари Клинтон (47,5 против 47,3). В 2016 году Клинтон уступила и на праймериз демократов в Мичигане — победа на них досталась баллотирующемуся и сейчас Берни Сандерсу.

Между кем развернется основная борьба

Голосование во вторник станет испытанием для бывшего вице-президента США Джо Байдена, который благодаря первому «супервторнику» смог выбиться в фавориты праймериз. Старт первичных выборов выдался для него неудачным, но он смог переломить тренд по итогам двух последних этапов голосования — праймериз в Южной Каролине и «супервторника» 3 марта. В результате сейчас он обходит по количеству делегатов своего главного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Перед предыдущим «супервторником» от участия в кампании отказались экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Миллиардер Майкл Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен снялись уже по итогам первого «массового» дня голосования. Буттиджич, Клобушар и Блумберг поддержали на выборах Байдена, а Уоррен пока не сообщила, кому отдаст голоса своего электората.

Таким образом, на дистанции остались трое демократов — Сандерс, Байден и Тулси Габбард, представляющая в палате представителей штат Гаваи. Но на ее счету всего два делегата, и навязать борьбу фаворитам она уже не сможет, и главная битва развернется между Байденом и Сандерсом. «Байден — ставленник партийной элиты, а Сандерс — кандидат, который аккумулировал в себе более радикальные левые идеи и вызывает симпатии тех, кто хочет радикальных изменений в стране», — сказал в разговоре с РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Байден подходит к вторничным праймериз в статусе фаворита. В Вашингтоне Байдена и Сандерса поддерживает равная доля избирателей — 42%, следует из опросов, средние результаты которых приводит аналитический портал FiveThirtyEight. В Мичигане Байдену симпатиризуют 46%, Сандерсу — 29,3%. Поражение Сандерса в Вашингтоне и Мичигане, где он одержал победу над Хиллари Клинтон в 2016 году, станет свидетельством развала его избирательной коалиции, пишет Politico. Впрочем, несмотря на результаты социологических опросов, работающие в Вашингтоне политтехнологи в частных беседах признают, что Сандерс должен победить в обоих штатах, отмечает издание. Без победы в Мичигане и Вашингтоне Сандерсу сложно будет восстановить свой статус фаворита праймериз демократов в целом, считает аналитик FiveThirtyEight Натаниэль Ракич.

Почему улучшились результаты Байдена

В преддверии второго «супервторника» Сандерс повысил градус критики в адрес Байдена. Выступая в городе Дирборне (штат Мичиган), он напомнил о поддержке Байденом войны в Ираке и «катастрофических торговых соглашениях», например Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA). «Моя администрация будет нацелена на то, чтобы представлять интересы семей рабочего класса в этой стране», — пообещал Сандерс. «Для нас очень важно уверенно выступить в Мичигане, потому что проблемы, с которыми сталкиваются его жители, актуальны и для страны в целом», — сказала член палаты представителей от Мичигана Рашида Тлаиб, поддерживающая Сандерса.

Решение Клобушар и Буттиджича сняться с первичных выборов объединило вокруг Байдена электорат, который оппонирует Сандерсу, сказал РБК профессор политических наук в Университете Огайо Пол Бек. «Байден является более привлекательным кандидатом для пожилых демократов и тех сторонников партии, которые солидарны со статус-кво», — пояснил эксперт. Кроме того, Байден популярнее Сандерса среди чернокожих избирателей как в крупных северных штатах, так и на юге страны. «На первых праймериз Байдену мешало то, что многие считали его шансы выиграть нереалистичными, а поэтому не хотели выбрасывать свои голоса на ветер. После его побед ситуация может поменяться, и стоит ожидать роста поддержки Байдена», — прогнозирует Бек.

Впрочем, Сандерса пока не следует списывать со счетов, убежден Гарбузов. «На его стороне молодежь, а также та часть избирателей, которая недовольна партийными элитами», — сказал он. По мнению Гарбузова, обещания Сандерса изменить США довольно утопичны и труднореализуемы, но они тем не менее позволяют ему мобилизовать свой ключевой электорат. «Этот электорат — те люди, которые готовы к масштабным переменам, их доля стремительно растет, и им нравится радикализм Сандерса», — отметил эксперт.

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