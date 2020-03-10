Фонды встали на защиту семей

СПЧ получил запрос на проверку касающихся детей поправок к Конституции

Благотворительные фонды считают, что поправка в Конституцию о детях может привести к практике размещения сирот в интернатах, а не в семьях. Формулировка отвечает интересам детей, уверен сопредседатель группы по подготовке поправок

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Благотворительные фонды обратились к председателю Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерию Фадееву и члену СПЧ Александру Асмолову с просьбой оценить существующую в нынешней редакции поправку в Конституцию, которая касается защиты семьи и детства.

Письмо подписали руководители 27 благотворительных и общественных фондов, среди них президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова, директор фонда помощи хосписам «Вера» Анна Скоробогатова и другие.

В поправке в Конституцию, которую внес в начале марта ко второму чтению в Госдуме президент Владимир Путин, указано, что дети — «важнейшее достояние России», а «государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».

Серьезную обеспокоенность благотворителей также вызывает формулировка о попечительстве. «Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — следует из текста нынешней поправки.

Государство не родитель

С точки зрения представителей фондов, государство не может принять на себя обязанности родителя, так как оно как система не способно удовлетворить эмоциональные и психологические потребности ребенка. Кроме того, говорится в письме, родительские обязанности предполагают уголовную ответственность за ненадлежащее их исполнение, что невозможно распространить на действия государства.

Также руководители детских фондов опасаются, что нынешняя формулировка распространит практику размещения детей в интернатах разных типов, «потому что только в такой форме государство может исполнять обязанности родителя».

«Совершена попытка объединить две противоречащие друг другу идеи: о приоритете семейного воспитания и императив о передаче государству обязанностей родителей. В результате данное предложение стало внутренне противоречивым и не сможет быть реализовано на практике», — указано в письме.

Претензию фондов вызвала также формулировка о «духовном, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии детей, воспитании в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», так как последняя ее часть, по мнению благотворителей, сводит «все многообразие человеческой личности к трем качествам». Авторы письма также выразили недоумение, кого именно считать «старшими», а также почему «это ценность или цель исключительно для детей». Вместе с тем пассаж об уважении старших может конфликтовать с необходимостью защищаться от их насилия, говорится в письме.

Некорректной назвали общественники и формулировку о детях как достоянии России. «Достояние» с позиции гражданского законодательства трактуется как «вещь», «имущество», «собственность», говорится в письме, тем не менее «дети не могут быть собственностью государства или кого-то еще».

«Мы надеемся, что мы будем услышаны и хотя бы что-то из предложенного будет принято во внимание и скорректировано. Потенциально существующая поправка опасна возвращением к модели «дети сидят по детским домам и всем все нравится», — сказала РБК Альшанская, которая входит в рабочую группу.

По ее словам, если поправка будет принята в существующем виде, благотворители должны будут заниматься разъяснительной работой. «Предстоит говорить о том, что государственное устройство ребенка должно быть статусом ниже семейного, возможно, впоследствии прописать законодательно норму, что государство может имеет лишь частичные родительские обязанности, но не все», — уточнила она.

Что предложили благотворители

В целом поддерживая инициативу по включению в Конституцию нормы о защите детей, руководители фондов предлагают собственную формулировку:

«Государство защищает право каждого ребенка на жизнь, здоровье, развитие, образование, право жить и воспитываться в семье. Государство обеспечивает приоритет семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей».

В Основном законе, по версии авторов, государству отводится роль защитника прав ребенка, определяется приоритет семейного воспитания, а также сохранено «важнейшее право и потребность каждого ребенка — жить и воспитываться в семье».

Что ответили благотворительным фондам

В ответе на письмо руководителей фондов из управления президента по работе с обращениями граждан и организаций говорится, что предлагаемые изменения в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование, после чего будет принято окончательное решение. «Вы можете реализовать свое право на участие в управлении делами государства, выразив свое мнение относительно поправок в Конституцию в ходе общественного голосования», — говорится там.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев не стал комментировать РБК письмо, так как оно еще к нему не приходило. Член СПЧ Александр Асмолов раскритиковал предложение парламентариев: «Предложенные поправки обезличивают ребенка, превращают его в вещь. Это приводит к тому, что государство устанавливает фактически новый вариант крепостного права на жизнь детей и берет на себя обязанность решать, что хорошо для ребенка, а что плохо». Он также отметил, что поддерживает формулировку благотворителей.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас в разговоре с РБК назвал предложение фондов несвоевременным. «Все эти вопросы стоило обсуждать в рабочей группе. Формулировка продумана и отвечает интересам детей», — заявил он РБК.