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Поправки в пользу бедных
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Газета
Поправки в пользу бедных
Газета № 022 (3189) (0403) Экономика,
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Поправки в пользу бедных
Счетная палата посчитала нереальными планы правительства по увеличению доходов населения
Счетная палата заявила о рисках недостижения прогноза по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может быть недостаточно для вывода из бедности почти 1 млн россиян
Фото: Felipe Dana / AP

Одной меры недостаточно

Новых социальных инициатив, выдвинутых Владимиром Путиным, может оказаться недостаточно, чтобы вывести из бедности почти 1 млн россиян в 2020 году. Прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% за этот период (вместо прежнего показателя 11,7%) завышен, указывает Счетная палата в заключении на проект поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, внесенных правительством в целях финансирования мер из президентского послания Федеральному собранию.

Влияние этих мер на снижение уровня бедности, под которым понимается доля россиян с доходами ниже федерального прожиточного минимума (сейчас — 11,185 тыс. руб.), «может быть переоценено», поскольку «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», утверждают государственные аудиторы.

Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. Кроме того, продолжает она, поддержку наиболее нуждающимся семьям окажут вступившие в силу с 2020 года новые правила выплаты пособия на первенца (срок его получения продлевается до достижения ребенком трех лет). В совокупности это способно сократить число россиян с доходами ниже прожиточного минимума на 1,5 п.п., однако уровень бедности по итогам 2019 года будет выше ожиданий правительства; текущих темпов роста экономики России недостаточно для выхода на прогнозный показатель 10,8%, заключила эксперт.

Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2019 года уровень бедности незначительно сократится — с 12,6 до 12,5% в 2018 году. Снижение показателя на 0,1 п.п. равнозначно выходу из бедности около 100 тыс. россиян, оценивает ведомство.

Пока по итогам девяти месяцев 2019 года уровень бедности в России вырос. По данным Росстата, значение показателя за январь—сентябрь составляет 13,1% (19,2 млн россиян) против 13,0% (19,1 млн) за аналогичный период в 2018 году.

Как поясняет Овчарова, все изменения в программе материнского капитала, а именно его предоставление при рождении первого ребенка и увеличение размера до 616 тыс. руб. на двух детей, «никак не могут повлиять на бедность». Ведь любые схемы обналичивания средств маткапитала являются незаконными, то есть семьи с доходами ниже прожиточного минимума не смогут получить обещанную сумму наличными, что могло бы поддержать их денежный доход. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий (например, на погашение ипотеки), образование детей, а также на формирование накопительной части пенсии матери.

Серьезного перераспределения по доходам не будет

Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения «исторически устойчивых» параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты. Аналогичные замечания Счетная палата делала в 2018 и 2019 годах при рассмотрении макропрогнозов.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

На денежные доходы от 27 тыс. до 45 тыс. руб. в месяц живет 23,7% населения, следует из данных Росстата о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов за 2018 год (в 2017 году — 23,3%, в 2016-м — 22,8%). Денежный доход менее 27 тыс. руб. в месяц в 2018 году имели 54,5% россиян (в 2017 году — 56,5%, в 2016-м — 58,2%).

В январе 2020 года Владимир Путин заявил, что судьба России зависит от того, сможет ли страна преодолеть растущую убыль населения (в 2019 году она составила 316 тыс. человек, а общая численность населения сократилась второй год подряд). Прямой угрозой демографическому будущему, по мнению Путина, являются низкие доходы значительной части россиян. Для стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми глава государства предложил пакет социальных мер, среди которых расширение и продление программы маткапитала, новое адресное пособие на детей от трех до семи лет, а также предоставление бесплатного горячего питания в начальной школе.

Реализация мер социального пакета из послания президента, как предполагается, позволит повысить уровень доходов населения — в 2020 году реальные располагаемые денежные доходы, согласно прогнозу правительства, вырастут на 1,9% вместо ожидаемых ранее 1,5%. По итогам 2019 года этот показатель вырос только на 0,8%.

Инициативы президента должны ускорить рост экономики в 2020 году на 0,2 п.п., до 1,9%, в основном за счет повышения потребительского спроса (прогноз оборота розничной торговли повышен на 0,7 п.п., до 1,3%, платных услуг населению — на 0,5 п.п., до 1%). Однако Счетная палата отмечает, что правительственный прогноз не учитывает отрицательную динамику цен на нефть в связи с распространением коронавирусной инфекции. Дополнительного обоснования требует резкое ускорение темпа прироста ВВП с 1,9% в 2020 году до 3,1% в 2021-м на фоне сохранения гипотезы о невысоких темпах роста мировой экономики, подчеркивают аудиторы.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: бедность , Владимир Путин , Счетная палата
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