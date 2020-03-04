Владимир Чирахов перерос «Детский мир»

В крупнейшей сети магазинов игрушек и товаров для новорожденных меняется топ-менеджмент

После семи лет работы Владимир Чирахов решил досрочно уйти с поста гендиректора «Детского мира». Топ-менеджер, сделавший компанию главным игроком в детской рознице, может перейти в АФК «Система», утверждают источники РБК

Владимир Чирахов (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Совет директоров крупнейшего российского ретейлера детских товаров — группы «Детский мир» — рассмотрит вопрос о досрочной отставке генерального директора Владимира Чирахова, сообщила компания. Вопрос о прекращении его полномочий включен в повестку заседания, которое состоится 10 марта 2020 года. Уйти с должности Чирахов может в апреле. Как уточнил представитель группы, топ-менеджер уходит по собственному желанию, его контракт должен был закончиться в октябре 2021 года.

Новым гендиректором «Детского мира» (контракт на три года) может стать замгендиректора компании по коммерческой деятельности Мария Давыдова: вопрос о ее назначении также в повестке заседания совета директоров. Чирахов же назван кандидатом на пост председателя совета директоров головного ПАО «Детский мир».

Как Чирахов менял «Детский мир»

Чирахов работает в «Детском мире» с 2012 года, он пришел в компанию на должность директора по коммерческой деятельности из конкурирующего детского ретейлера «Кораблик». ИД Retailer в отраслевом рейтинге по итогам 2009–2011 годов называл «Кораблик» наиболее эффективной компанией в детском рознице: его выручка в 2011 году составила почти 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 332 млн руб. «Детский мир» тогда шестой год подряд терпел убытки.

Чирахов, по его словам, принял предложение возглавить «Детский мир» из-за желания работать «в легендарной компании» и из-за «амбициозности задач», которые перед ним ставили акционеры: вывести компанию на безубыточный уровень и добиться ее эффективности.

За собой из «Кораблика» он привел 70 менеджеров. Преобразования в «Детском мире» команда начала с сокращения расходов на персонал: только за первые четыре месяца количество офисных сотрудников уменьшилось на 20%, около 200 человек покинули компанию, постепенно снизилось и число работников в магазинах. «Детский мир» сфокусировался на проработке отношений с поставщиками, ремонте старых точек и открытии новых магазинов, одновременно занимаясь сокращением долговой нагрузки и работой над онлайн-магазином. Первый год после назначения Чирахова компания закончила с чистой прибылью по US GAAP: 456 млн руб. против чистого убытка 217 млн руб. в 2011-м.

За семь лет работы Чирахова «Детский мир» почти в четыре раза нарастил долю рынка в детской рознице — с 7 до 26%, следует из презентации ретейлера по итогам 2019 года. Группа теперь работает не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии, в 2020 году вышла в Киргизию.

Без «Детского мира» на Лубянке Менеджменту под управлением Владимира Чирахова не удалось вернуть магазин «Детский мир» в историческое здание на Лубянке. В 2009 году АФК «Система» продала за символические 60 руб. свою девелоперскую «дочку» «Система-галс», занимавшуюся реконструкцией центрального магазина, и само здание банку ВТБ в рамках реструктуризации долга более чем на $1,3 млрд. «Детский мир» хотел стать якорным арендатором в обновленном универмаге, но в в 2015 году эти площади занял британский магазин игрушек Hamleys World.

Аналитики «ВТБ Капитала» связывают «выдающиеся» изменения в «Детском мире» с операционными улучшениями на фоне низкой базы и слабой офлайн-конкуренции. Компания проделала огромную работу над эффективностью, наладив бизнес-процессы, в особенности в части ассортимента и портфеля собственных торговых марок, констатирует гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, указывая также на работу по омниканальной модели (интеграция онлайн- и офлайн-каналов) и гибкий подход к формату магазинов: «Детский мир» начал открывать магазины на меньших площадях, что позволило активно наращивать сеть в регионах.

«Детский мир» смог удержать фокус в сегменте детского питания и не уступает в конкуренции в этой категории продовольственной рознице, отмечает Бурмистров. По его оценке, на детское питание приходится не менее 15% от выручки. По данным самого «Детского мира», около 31% выручки дает категория товаров для новорожденных, куда входит и детское питание. «Детский мир» стал открывать и магазины товаров для животных «Зоозавр» (десять точек) и онлайн-магазин.

Выход на биржу «Детский мир» в 2017-м под руководством Чирахова провел IPO на Московской бирже. Компания разместила акции по цене 85 руб. за бумагу и привлекла 18,4 млрд руб., капитализация составила 62,8 млрд руб. В ноябре 2019 года акционеры «Детского мира» АФК «Система» и Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) продали за 15,9 млрд руб. инвесторам еще 23,7% акций ретейлера. Сейчас бумаги «Детского мира» торгуются по 112,6 руб. за акцию (по состоянию на 18:30 мск 3 марта), а капитализация достигла 83,2 млрд руб. (+32% к уровню IPO). У крупнейшего акционера «Детского мира», АФК «Система», после продаж осталось 33,4% акций, у РКИФ — 9%, в свободном обращении — 57,6%. Чирахов стал акционером «Детского мира» в 2015 году — за достижение целевых показателей он получил бонус в 7,98 млн акций (1,08%), позднее нарастил долю до 1,7%.

Карьерные перспективы Чирахова

Ранее несколько источников РБК утверждали, что после ухода из «Детского мира» Чирахов может возглавить АФК «Система». Его кандидатура на пост президента корпорации рассматривалась еще весной 2018 года, когда в отставку уходил Михаил Шамолин, рассказывал один из собеседников РБК, близкий к «Системе». Но в марте 2018 года «Систему» возглавил Андрей Дубовсков из МТС.

Отвечая РБК, возможна ли замена президента АФК «Система», основной владелец компании Владимир Евтушенков сказал: «Не знаю». На вопрос, рассматривает ли он кандидатуру Чирахова на пост президента «Системы», Евтушенков по существу не ответил. Источник, близкий к «Системе», сообщил, что «никаких решений по данному вопросу не принималось». Другой собеседник РБК ранее говорил, что Чирахов вряд ли покинет «Детский мир» до тех пор, пока основной акционер не продаст свою долю в ретейлере. До мая 2020 года у «Системы» действует ограничение на отчуждение оставшихся акций «Детского мира» (33,4%).

Хотя Чирахов «перерос» должность в «Детском мире», отпустить его было бы большим упущением со стороны «Системы», считает Бурмистров. Это был бы большой риск, можно попробовать защититься соглашениями о неконкуренции, но он как управленец очень ценен и будет востребован, уверен эксперт. Сам Чирахов отказался комментировать свои дальнейшие планы.

Вызовы для «Детского мира»

Мария Давыдова, которая может сменить Чирахова на посту гендиректора «Детского мира», пришла в компанию в 2013 году. Ранее она работала коммерческим директором по направлению «эксклюзивные контракты и собственные торговые марки» крупной дистрибьюторской компании НТС «Градиент» и коммерческим директором по направлению «товары для дома и отдыха» в «Enter Связной». Давыдова — человек из команды Чирахова, поэтому значительных изменений в стратегии компании не ожидается, отмечают в своем бюллетене аналитики Альфа-банка.

В дальнейшем перед «Детским миром» будет несколько рыночных вызовов, как стратегических, так и концептуальных, указывает Бурмистров. Дети переключаются с игрушек на гаджеты все быстрее, и, возможно, компании нужно будет задуматься над собственными разработками игровых платформ, мобильных игр и т.д., рассуждает Бурмистров. Кроме того, по его мнению, ретейлер все больше будет конкурировать не с офлайн-, а онлайн-игроками: уже сегодня конкурент «Детского мира» не сети «Кораблик» и «Дочки-сыночки», а Wildberries, уверен он.