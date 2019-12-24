«Детский мир» выйдет на рынок Киргизии

Крупнейший российский ретейлер детских товаров, «Детский мир» выходит на третий для себя зарубежный рынок — в Киргизскую Республику, сообщил РБК представитель компании. Первый магазин будет открыт в 2020 году, точное количество точек, запланированных к открытию в будущем году, и инвестиции на новом рынке компания не раскрывает.

ГК «Детский мир» уже работает в Казахстане (в республике по состоянию на декабрь было открыто 37 магазинов) и в 2019-м открыла первые точки в Белоруссии (сейчас их восемь).

«Результаты белоруской сети оказались выше наших плановых показателей, и мы ожидаем, что достигнем операционной безубыточности уже в этом году. При этом сеть «Детский мир» в Казахстане продолжает активно развиваться, показывая сопоставимый рост продаж выше 34%. На фоне этих высоких результатов мы приняли решение продолжить территориальную экспансию в страны СНГ», — пояснил гендиректор ПАО «Детский мир» Владимир Чирахов.

Через пресс-службу компании он передал, что Киргизия привлекательна для компании с точки зрения зрения низкого уровня конкуренции, благоприятной демографической и экономической обстановки в стране.

По данным на конец сентября 2019 года, «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». Совокупная торговая площадь магазинов группы — 794 тыс. кв. м. Выручка компании за первые десять месяцев текущего года выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA — на 18,5%, до 9,5 млрд руб., прибыль — на 20%, до 4 млрд руб.