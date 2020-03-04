ЦИК придет со щитом

Утверждены слоган и логотип общероссийского голосования по изменению Конституции

ЦИК России предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, разработанные агентством «ИМА-консалтинг». Логотип — раскрытая Конституция, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) предварительно утвердил логотип и слоган информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Два источника в ЦИК и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили РБК, что будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

Источник РБК в «ИМА-консалтинге» подтвердил, что агентство действительно разработало дизайн для кампании общероссийского голосования. По его словам, проект «ИМА-консалтинга» уже получил одобрение в ЦИК. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

РБК не нашел в открытом доступе контракт на разработку дизайна кампании.

РБК направил запросы в пресс-службы ЦИК и «ИМА-консалтинга».

«ИМА-консалтинг» также подготовил презентацию информационно-разъяснительной кампании для Центризбиркома. Два источника, знакомых с ходом подготовки документа, рассказали РБК, что логотип там описывается следующим образом: «В основе логотипа — стилизованное изображение Конституции России, выполненное в виде раскрытой книги, на страницах которой — национальный флаг страны, ее главный символ. Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона».

В презентации говорится, что динамичная форма логотипа «олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию». Лаконичные формы логотипа указывают на официальный статус голосования, призывают к ответственному и осознанному подходу к мероприятию, а «стилизованное изображение Конституции обращено к нам таким образом, что напоминает щит, который оберегает страну, каждого гражданина, права и интересы россиян», пересказывает содержание презентации один из собеседников РБК.

Отдельного описания, по словам второго источника, удостоен изображенный на Конституции герб. «Это узнаваемый и понятный символ, который вызывает у граждан страны чувство спокойствия, защищенности и уверенности в будущем. Использование герба Российской Федерации подчеркивает официальный статус мероприятия и вызывает желание принять участие в столь важном для страны голосовании», — рассказывает знакомый с ходом подготовки презентации источник РБК.

Агентство «ИМА-консалтинг» также занималось разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года, выиграв творческий конкурс ЦИК. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн руб. К работе также привлекали агентство «Михайлов и партнеры», занявшее по итогам конкурса второе место, контракт с ним составил «немножко больше», чем с «ИМА-консалтингом», говорила на заседании ЦИК, посвященном утверждению логотипа выборов, глава комиссии Элла Памфилова.

Президентский законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении, второе назначено на 10 марта.

В середине февраля администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором региональным чиновникам назвали желательные показатели по итогам голосования по изменению Конституции — явка 60%, результат «за» — 70%, рассказывали участники мероприятия РБК. Для повышения явки регионам рекомендовали создать в день голосования атмосферу праздника.