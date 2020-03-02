ИТ-компании пожаловались на потерю иммунитета

Три вопроса о планах ФАС расширить антимонопольное регулирование

ИТ-компании просят Минкомсвязь не поддерживать инициативу ФАС о расширении действия антимонопольного законодательства на интеллектуальную собственность. Это приведет к сокращению числа игроков рынка и инноваций, предупреждают они

Фото: Павел Головкин / ТАСС

Представители крупнейших российских ИТ-компаний обратились в Минкомсвязь с просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности. Соответствующее совместное письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт». Эти организации объединяют более 300 ведущих отечественных ИТ-компаний. Копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители АПКИТ и АРПП. Представитель Минкомсвязи сообщил, что министерство получило письмо, но не стал комментировать его содержание.

Согласно поправкам в закон «О защите конкуренции», подготовленным ФАС и в середине февраля размещенным на портале Regulation.gov.ru, ведомство предложило лишить разработчиков ПО так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.

Зачем вводить такое регулирование и почему участники ИТ-рынка против — в материале РБК.

Что предлагает ФАС

Сейчас закон «О защите конкуренции» предусматривает, что результаты интеллектуальной деятельности, к которым относится в том числе программное обеспечение, не регулируются антимонопольным законодательством. То есть на разработчиков софта не распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке, участие в антиконкурентных соглашениях. Разработчик вправе устанавливать произвольную цену на свои продукты, которая может различаться для разных покупателей и разных регионов, что и представляет собой так называемый иммунитет для интеллектуальной собственности.

«[Наличие иммунитета] создает необоснованные преимущества правообладателям, злоупотребляющим своими правами, в ущерб развитию конкуренции на товарных рынках России, не позволяет применять механизмы антимонопольного реагирования в тех случаях, когда в зарубежных странах именно они являются эффективными инструментами обеспечения баланса охраняемых ценностей конкуренции и интеллектуальной собственности», — говорится в материалах ФАС, размещенных на Regulation.gov.ru. Поэтому ведомство предложило отказать в «иммунитете» в отношении компьютерных программ и баз данных. Кроме того, оно предложило ввести новые ограничения, среди которых — запрет для разработчиков, занимающих доминирующее положение, навязывать невыгодные условия договора или давать необоснованный отказ от заключения соглашения, если они влияют на конкуренцию на рынке.

Как пояснил РБК начальник правового управления ФАС Артем Молчанов, во всем мире возрастает роль интеллектуальной собственности. «Результаты интеллектуальной деятельности обеспечивают конкурентные преимущества их правообладателей, формируют новые рынки и отрасли экономики, способствуют технологическому прогрессу. [Они] могут быть использованы не только в целях инновационного развития, но и в целях монополизации товарных рынков и ограничения конкуренции», — отметил он.

Кроме того, тот факт, что в Гражданском кодексе существует прямое исключение применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям с использованием результатов интеллектуальной деятельности, противоречит международному праву, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе, указал представитель ФАС. «Это создает риски монополизации рынков, преимущества иностранным правообладателям и дискриминирует российских правообладателей», — подчеркнул он.

Почему разработчики против

В совместном письме профильные ассоциации заявили, что считают законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам», поскольку сейчас они могут выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы. Если же законопроект ФАС будет принят, такие действия разработчиков будут автоматически считаться противозаконными, независимо от наличия или отсутствия вреда.

Глава АПКИТ Николай Комлев объяснил, что сегодня между разработчиком софта и каждым конкретным заказчиком создается длинная цепочка из интеграторов, которая может быть нарушена из-за вмешательства ФАС. «Сложные продукты для цифровизации бизнеса, как правило, требуют внедрения, кастомизации (индивидуализации под конкретного заказчика. — РБК), поддержки от квалифицированных интеграторов, хорошо разбирающихся и в софте, и в предметной области, в бизнес-процессах клиентов», — отметил он. В зависимости от количества участников цепочки конечная цена для каждого заказчика может варьироваться.

На российском рынке работают десятки тысяч компаний-интеграторов, специализирующихся на обслуживании миллионов отечественных организаций силами сотен тысяч специалистов, отметил руководитель отдела продвижения экономических программ 1C Алексей Харитонов. «Это те самые квалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места, терять стране которые нецелесообразно, — утверждает Харитонов. — Пострадают и уровень, и скорость развития цифровой экономики, и собственно рыночность экономики, которую должен бы защищать и развивать ФАС».

Николай Комлев допустил, что если интеллектуальная собственность подпадет под регулирование ФАС, то для конечных частных потребителей цены могут стать немного ниже, но оговорился, что такое снижение «будет кратковременным и сменится ростом либо продукт просто уйдет с рынка». Для разработчиков это однозначно повлечет сокращение доходов и возможностей для инвестиции в разработку нового ПО, предупредил глава АПКИТ.

Кроме того, авторов письма министру смущает введение отдельных антимонопольных мер для разработчиков софта. По словам гендиректора компании «Новые Облачные Технологии» (производитель пакета «МойОфис») Дмитрия Комиссарова, разработчиков ПО необоснованно отделяют от общего бизнеса и предлагают применять к ним существенно более жесткие меры, нежели к другим игрокам российского рынка. «Вместо создания условий для качественного роста ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком», — заключает он.

По словам Артема Молчанова, концепция законопроекта неоднократно обсуждалась с представителями различных ассоциаций и бизнес-сообщества и в текущей версии учтены замечания о возможности широкого применения антимонопольных правил: законопроект не направлен на регулирование отношений с интеллектуальной собственностью как таковой, он предусматривает конкретные запреты на монополизацию указанных рынков.

Как ФАС пыталась регулировать интеллектуальную собственность

Лишить разработчиков исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности ФАС пытается уже не первый год. В марте 2018 года служба представила проект пятого антимонопольного пакета, в котором предложила запретить владельцам прав на результаты интеллектуальной деятельности злоупотреблять доминирующим положением (устанавливать монопольно высокую цену на товар, необоснованно отказываться от заключения договора на его поставку и пр.) и создавать картели.

ФАС хотела получить право при одобрении ходатайства предписывать сторонам предоставлять или передавать другим лицам права на результаты интеллектуальной деятельности, а также право обращаться в суд с иском о разрешении использовать на территории России разработку компании, нарушившей предписание. В документе было предусмотрено право ФАС обратиться в суд с требованием о запрете оборота товаров, производимых или реализуемых нарушителем.

Однако участники рынка раскритиковали предложения ФАС. Например, в отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей указывалось, что одобрение пакета приведет к демотивации создателей интеллектуальных продуктов, снижению инвестиций в инновации, утечке за рубеж патентов и изобретений, «нанесению вреда инновационному развитию экономики».

По словам Молчанова, пятый антимонопольный пакет внесен в правительство, планируется внесение документа в Госдуму. Как пояснил один из соавторов документа — директор Института права и развития ВШЭ — «Сколково» Алексей Иванов, регулирование интеллектуальной собственности намеренно вывели из пятого антимонопольного пакета в отдельный документ, поскольку оно замедляло принятие остальных инициатив. «На этапе обсуждения его «утопили» крупные заинтересованные компании, у которых были претензии в основном к регулированию интеллектуальной собственности. В результате принятие пакета отложили. Сейчас же эту инициативу решили продвигать отдельно», — заявил он РБК.