Антивирусный гид

Насколько реально вернуть деньги за уже оплаченную поездку в Италию

При отказе от поездки в Италию в выгодном положении будет тот, кто воспользовался услугами турфирмы, — ему обязаны вернуть полную стоимость отмененного тура. У самостоятельного путешественника шансы вернуть деньги минимальны

Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press

МИД России в среду, 26 февраля, призвал россиян временно отказаться от поездок в Италию. В тот же день Роспотребнадзор констатировал, что в Италии инфекцией COVID-19 заболели 283 человека и было зафиксировано семь летальных исходов. В четверг, 27 февраля, Ростуризм рекомендовал турфирмам приостановить продажу туров в Италию. На тот момент число подтвержденных случаев заболевания в Италии достигло, по информации Всемирной организации здравоохранения, уже 400, количество летальных исходов выросло до 12.

Куда еще попросили не ездить Одновременно с Италией МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок еще в две страны — Южную Корею и Иран, где также был зафиксирован резкий рост числа заболевших. В Южной Корее, по данным ВОЗ на 27 февраля, было подтверждено 1766 случаев заражения вирусом (13 летальных), в Иране — 141 (22 летальных). Ростуризм дал указание операторам прекратить продавать туда туры, а Минтранс остановил авиасообщение: в качестве исключения с 28 февраля летать в Иран могут только «Аэрофлот» и Mahan Аir, а в Южную Корею с 1 марта — только регулярные рейсы «Аэрофлота» и Korean Air. Чартеры авиакомпаний «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» будут только вывозить граждан. В отличие от Италии Южная Корея — не массовое туристическое направление, но россияне едут туда с деловыми визитами, по работе, учебе и с другими целями. За прошлый год, по данным ФСБ, туда приехали 323 тыс. россиян, из них только половина (167 тыс.) — туристы. По данным Национальной организации туризма Кореи, за 11 месяцев 2019 года страну посетили 316,5 тыс. россиян. Турпоток в Иран и вовсе незначительный: за 2019 год туда, по данным ФСБ, с целью туризма приехали всего 2,7 тыс. россиян. Всего же в Иране за прошлый год побывали с разными целями 22,9 тыс. россиян.

Что делать тем, кто запланировал поездку в страны, куда российские власти рекомендовали не ездить, но решил от нее отказаться, объясняет РБК.

Если поездку подготовила турфирма

Согласно ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», если Ростуризм информирует, что в той или иной стране существует угроза безопасности туристов, клиент может расторгнуть договор с туроператором или его агентом и вернуть полную стоимость купленного тура. Если поездка уже началась, то клиент турфирмы вправе получить деньги за еще не оказанные услуги.

За тур, купленный у туроператора или турагента, предусмотрен возврат 100% денежных средств, подтверждает пресс-служба Роспотребнадзора. Представитель ведомства добавляет: если в турпакет включена авиаперевозка, туроператор обязан вернуть и стоимость билета.

Важное уточнение: в ст. 14 отраслевого закона говорится, что стороны могут расторгнуть договор в судебном порядке. Туроператоры, как правило, не заинтересованы в судебных разбирательствах с клиентами, указывает руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова. Для расторжения договора во внесудебном порядке турист должен написать заявление в турфирму, где приобрел тур, но это не значит, что он сразу вернет деньги за поездку, предупреждает она. По ее словам, у туроператора есть десять дней на то, чтобы рассмотреть заявление.

На практике туроператоры в таких ситуациях действуют по трем схемам: возвращают деньги за несостоявшуюся поездку, предлагают отложить поездку на более поздние даты (например, после отзыва рекомендаций властей не посещать страну) или выбрать другое направление. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин рекомендует рассмотреть второе предложение и перебронировать тур на более поздний срок, зафиксировав это в гарантийных письмах, или зарезервировать средства в счет будущих поездок.

Как россияне ездят в Италию Италия — одно из самых популярных выездных направлений у россиян. В первом квартале 2019 года эту страну с туристическими целями посетили 200,4 тыс. человек, следует из данных погранслужбы ФСБ. Статистическая служба Италии предоставляет данные только за 2018 год: в первом квартале позапрошлого года в отелях и других объектах размещения остановились почти 312 тыс. россиян. На итальянском направлении доминируют самостоятельные путешественники. На воспользовавшихся услугами турфирм приходится не более 15–20% от всего российского турпотока в Италию, полагает гендиректор туроператора «Ванд» Татьяна Ванд. Топ-менеджер крупного туроператора считает, что услугами турфирм пользуются примерно 30–40% всех приезжающих в Италию, в отдельных регионах (Венеция, Рим, Милан) доля самостоятельных путешественников может превышать 80%.

Если поездка подготовлена самостоятельно

МИД и Роспотребнадзор информируют граждан о наличии угрозы безопасности в той или иной стране, но не запрещают им поездки. Воздушный кодекс РФ устанавливает ограниченное количество случаев, когда пассажир может без финансовых потерь вернуть билеты, объясняют в Роспотребнадзоре. Если речь идет о невозвратных тарифах, то обстоятельства, связанные с чрезвычайными ситуациями в стране прибытия, не отнесены к числу тех, которые признаются вынужденным отказом, констатирует представитель ведомства.

Ответственная авиакомпания в такой ситуации должна прислушаться к рекомендации компетентных органов и при желании пассажира сдать билет вернуть его стоимость без каких-либо штрафных санкций, возражает Янин из КонфОП, но соглашается, что прямого указания на то, что перевозчик в этой ситуации обязан вернуть деньги, в законодательстве нет. Вероятность для пассажира столкнуться с отказом в возврате — примерно 50%, оценивает он. Как правило, авиакомпании в таких «политизированных» ситуациях не идут на прямую конфронтацию с пассажирами и предлагают им перебронировать билеты на более поздние даты или получить деньги. На возврат средств может потребоваться месяц или больше, предупреждает эксперт.

В случае если пассажир покупал билет не в самой авиакомпании, а через агрегаторы или специализированные сервисы, вероятность получить отказ повышается, указывает Янин. По его словам, если сервис не очень известный и не дорожит своей репутацией, он может отказать туристу в возмещении, даже если еще не перечислил деньги авиакомпании и не понес фактических расходов.

В пресс-службе билетного агрегатора Aviasales сообщили, что сами не занимаются возвратами билетов (это делают продавцы авиабилетов), а условия возврата определяют сами авиакомпании. В большинстве случаев возвраты осуществляются по тарифам билета и условиям продавца, особых изменений в связи с коронавирусом в политике возвратов пока нет, добавил представитель Aviasales.

Регулярные рейсы в Италию сейчас есть у «Аэрофлота», «Победы», «России», S7, Utair и «Уральских авиалиний», а также итальянской Alitalia. Из этих перевозчиков лишь Utair пообещала вернуть полную стоимость билетов пассажирам рейсов из Москвы в Милан и из Милана в Москву, которые они купили до 26 февраля включительно, в том числе по невозвратным тарифам. Пассажиры S7 смогут вернуть билеты в Италию только в соответствии с их тарифом, поскольку официальной информации от российских властей по ограничению полетов в Италию не поступало и, соответственно, специальных условий по возврату этих билетов не предусмотрено, уточнили в авиакомпании. Вместе с тем билеты в Южную Корею, с которой перекрыто авиасообщение, пассажиры S7 смогут вернуть с полным возвратом стоимости. В других авиакомпаниях на запросы РБК не ответили.

Турист может попытаться вернуть деньги за оплаченную бронь в отеле, обратившись в сервис, через который было совершено бронирование, либо напрямую в отель, считает Янин. По его словам, были случаи, когда иностранные компании возвращали туристам деньги за несостоявшееся проживание, но случаев возврата денег за бронирование через Booking.com эксперт не припоминает. В Booking.com на запрос РБК не ответили.

Если в поездке турист подхватил вирус

В случае если турист, находящийся за рубежом, заболел коронавирусом, он, скорее всего, сможет рассчитывать на лечение по страховке. Стандартные полисы страхования для выезжающих за рубеж у опрошенных РБК страховых компаний — «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», «Согласие», ERV, «Сбербанк страхование» — покрывают расходы на лечение коронавируса COVID-19.

С точки зрения страхования коронавирус ничем не отличается от других вирусных инфекций, поясняет руководитель блока медицинского страхования «Росгосстраха» Галина Таланова. Если застрахованный заразился в поездке, то ему возмещаются расходы, связанные с оказанием амбулаторной и стационарной помощи, и необходимые медико-транспортные расходы, уточнили в компании ERV. Помимо этого, если застрахованный в ERV из-за заболевания коронавирусом пропустил свой самолет, компания возместит ему расходы на билеты в Россию. В «Согласии» уточнили, что в случае поступления счетов из зарубежного медучреждения, куда помещен их клиент, компания урегулирует страховой случай в рамках лимитов по полису страхования выезжающих за рубеж — €30–100 тыс. Отдельных страховок от коронавируса нет, уточнили страховщики. Риск отмены поездки стандартная страховка «Сбербанк страхования», которая покрывает заболевание коронавирусом, не покрывает, подчеркнули в компании, но, если застрахованный не может вернуться в страну, где он проживает, из-за эпидемии коронавируса, страховая оплатит покупку нового билета.