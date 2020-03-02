Перепродажа с ломовой наценкой

Депутат Луговой обнаружил новые странности в сделках «дочек» РЖД

Депутат Андрей Луговой, обвинявший «дочку» РЖД в продаже лома по заниженным ценам, обнаружил, что другая структура монополии закупала это сырье, наоборот, значительно дороже. В компании утверждают, что цена покупки была рыночной

Андрей Луговой (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился в Министерство внутренних дел по поводу сделок о покупке РЖД металлолома у компании «Транслом». Последняя, по версии депутата, пользуясь исключительным положением, продает его монополии вдвое дороже, чем покупает у нее же.

Луговой попросил начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко проверить ценообразование этих сделок и их соответствие действующему законодательству, а гендиректора РЖД Олега Белозерова — проанализировать цены закупки и продажи лома разными подразделениями монополии. Об этом говорится в письмах Лугового в МВД и РЖД от 4 февраля, их копии есть у РБК. Подлинность документов РБК подтвердил и депутат.

РБК направил запросы в МВД и «Транслом».

Какие претензии выдвигает депутат

Луговой обращает внимание МВД на три конкурса по закупке металлолома в 2018–2019 годах, организованных «дочкой» РЖД — Вагонной ремонтной компанией (ВРК-1), в общей сложности более чем на 113 млн руб. — на 76,5 млн руб., 18,5 млн и 18,4 млн руб.

Победитель и единственный участник тендера — «Транслом» — официально указан только в одной из закупок (на 18,5 млн руб.), следует из данных сайта госзакупок. Но, по информации Лугового, эта же компания выиграла и два других конкурса.

Как следует из аукционной документации одного из тендеров, металлолом обошелся ВРК-1 в среднем в 17 тыс. руб. за тонну. По договору же о поставке лома «Транслому», который компания заключила с РЖД в 2016 году (есть у РБК), предусмотрено формульное ценообразование. Согласно этой формуле, в 2018 году средневзвешенная цена продажи лома, по подсчетам Лугового, составляла 8–9 тыс. руб. за тонну (столько за сырье должны были получить РЖД). Поэтому депутат предположил, что «Транслом» мог покупать лом в одном подразделении РЖД и перепродавать другому в два раза дороже.

Цена 17 тыс. руб. за тонну в 2018 году соответствовала рынку, парирует руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Вопрос к тому, как была составлена формула в договоре РЖД и «Транслома». Возможно, она не учитывала дефицита на рынке», — отмечает эксперт. В 2017–2018 годах из-за дефицита на рынке цена лома в России выросла на 52%, до 17,7 тыс. руб. По его словам, «Транслом», покупая неразделанный лом, может выставлять наценку за его сортировку, но не более 30%.

Как ценообразование объясняют в РЖД

Представитель РЖД заявил, что цена в договорах формировалась исходя из рыночных цен металлолома, размещенных в публичном доступе с учетом условий расчетов и доставки.

В компании поясняют, что ВРК-1 покупала лом черных металлов «в соответствии с действующим законодательством» для максимальной загрузки литейных мощностей своего подразделения. «Специфика литейного производства ВРК-1 заключается в использовании узкой номенклатуры качественных видов лома. Лом, который образуется на других предприятиях РЖД, смешанный, несортированный, и разделение его на нужные номенклатуры на территории данных предприятий технически невозможно и не производится», — объяснил представитель монополии, отвечая на вопрос РБК, почему одна «дочка» покупает лом у «Транслома», а другая продает его этой же компании.

На что еще жаловался Луговой

В январе 2020 года стало известно, что бывший на тот момент зампредом правительства Дмитрий Козак поручил ведомствам провести проверку нескольких сделок между РЖД и «Трансломом» на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Речь шла о трех договорах Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) с «Трансломом» на выполнение работ по «разделке» более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка. Проверка началась тоже после жалобы Лугового, который тогда заявил, что в результате этих сделок недополученный доход ФПК с одного разделанного вагона составит почти 1 млн руб., то есть около 2 млрд руб. от трех договоров. О результатах проверки не сообщалось, РБК направил запрос в правительство.