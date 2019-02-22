Трубники попросили Минпромторг запретить экспорт лома из-за его дефицита

Производители труб попросили Минпромторг ввести временный запрет на экспорт лома, ссылаясь на его дефицит в России. По мнению сборщиков лома, это ограничение лишит их отрасль $1,3 млрд валютной выручки в год и нарушит правила ВТО

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Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) в конце декабря 2018 года попросил Минпромторг ограничить экспорт лома ​из-за нехватки его на внутреннем рынке. Об это РБК сообщил представитель ФРТП.

Этот дефицит, по данным фонда, образовался в том числе из-за развития в России электросталеплавильных производств, в которых лом используется для выпуска стали. Директор ФРТП Игорь Малышев сказал РБК, что речь идет о введении временных ограничений на экспорт — на шесть месяцев.

Согласно правилам Евразийского экономического союза (ЕЭС) в исключительных случаях, например из-за общего или местного дефицита товара, государство-участник может ввести запрет на экспорт, уведомив об этом комиссию ЕЭС. Если комиссия отклонит предложение, то запрет будет действовать не более полугода.

В ФРТП считают причины для временного ограничения экспорта достаточными. Представитель фонда отметил, что электросталеплавильные мощности в 2010–2016 годах увеличились с 27,5млн до 36,7 млн т в год, а их загрузка в 2018 году составила всего 65%, в том числе из-за нехватки лома. Из-за дефицита на рынке средняя цена лома за 2017–2018 годы выросла на 52%, что повысило себестоимость производства труб нефтяного сортамента (OCTG) на 13%. Дефицит также привел к росту импорта лома c 0,2 млн т в 2015 году до 1 млн т в 2018 году, добавил представитель ФРТП. Представитель Минпромторга не ответил на запрос РБК.