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Козак поручил проверить сделки по продаже вагонов РЖД на металлолом

Вице-премьер поручил проверить сделки между «Трансломом» и РЖД на утилизацию вагонов. Государство могло недополучить 2 млрд руб., утверждает обративший внимание властей на эти соглашения депутат Андрей Луговой
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Поручение Козака

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС провести проверку нескольких сделок между РЖД и ООО «Транслом» на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн рублей. О результатах проверки Козак поручил доложить в правительство до 10 февраля — говорится в поручении вице-премьера от 27 декабря. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве. Представитель Козака от комментариев отказался.

В Минпромторге подтвердили РБК наличие поручения ФАС в «отношении проведения проверок определенных сделок» между ОАО «РЖД» и ООО «Транслом». «Минпромторг, как соисполнитель по данному поручению, готов оказать ФАС поддержку в проведении проверки в пределах своей компетенции, а также внимательно ознакомиться с ее результатами», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

РБК направил запросы в ФАС и Минэкономразвития.

Две тысячи вагонов и «ущерб» на 2 млрд руб.

В середине декабря стало известно о том, что «Федеральная пассажирская компания» (ФПК; «дочка» РЖД) заключила три договора с компанией «Транслом» на выполнение работ по «разделке» более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка. Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря 2022 года. Но 17 декабря депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой написал Козаку обращение с просьбой проверить эти сделки. Также он обратился к начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Андрею Курносенко, и гендиректору РЖД Олегу Белозерову. Копии писем есть у РБК, их подлинность подтвердил Луговой.

Депутат считает, что в результате этих сделок недополученный доход ФПК с одного разделанного вагона составит почти миллион рублей. «Как следует из опубликованной информации, количество вагонов более 2 тыс. штук. Если считать, что их ровно 2 тыс., то получается себестоимость одного купленного вагона 55 тыс. руб.», — отмечает депутат и приводит другие расчеты.

Пассажирский железнодорожный вагон весит около 48 т (из которых 6 т — четыре колесные пары, 29,5 т — металлическая часть, 0,25 т — алюминий, столько же нержавеющей стали и 0,05 т меди). Если продавать вагон целиком как лом, то с учетом сегодняшних цен стоимость продажи составит 383,5 тыс. руб. В случае реализации разделанного лома конечному потребителю — металлургическим комбинатам, стоимость будет равна 442,5 тыс. руб., говорит Луговой.

Стоимость колесных пар в плохом состоянии составляет не менее 120 тыс. руб. за одну, отметил депутат. В среднем, стоимость лома цветных металлов с одного вагона составит 52,5 тыс. руб.

Таким образом, с одного вагона ФПК может выручить не менее 916 тыс. руб. В данном расчете не учтена стоимость сцепки, пружин, балок, рессор, которые также будут реализованы как изделия б/у по цене дороже, чем лом, отмечает Луговой.

РБК направил запросы в компании «Транслом» и РЖД, и в пресс-центр МВД.

Чем известен «Транслом»

«Транслом» до октября 2016-го принадлежал РЖД, затем перешел под контроль компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего бизнес-партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. «Транслом» реализует лом РЖД и Минобороны.

Источники РБК и «Коммерсанта» говорили, что «Транслом» входит в периметр бизнес-интересов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Последний в 2004–2005 годах был вице-президентом и главой департамента управления имуществом РЖД, где занимался, в частности, металлоломом. Ему принадлежит 50% компании НСК, специализирующейся на производстве драгоценных и цветных металлов и обработке лома всех видов. Представитель Ротенбергов и гендиректор «Транслома» Сергей Астахов отрицали, что компания имеет отношение к этим бизнесменам.

Авторы: Инна Сидоркова, Светлана Бурмистрова
При участии: Дмитрий Серков
Теги: ОАО «РЖД», утилизация, вагоны, Дмитрий Козак
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