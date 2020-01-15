Козак поручил проверить сделки по продаже вагонов РЖД на металлолом

Две тысячи вагонов и «ущерб» на 2 млрд руб.

В середине декабря стало известно о том, что «Федеральная пассажирская компания» (ФПК; «дочка» РЖД) заключила три договора с компанией «Транслом» на выполнение работ по «разделке» более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка. Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря 2022 года. Но 17 декабря депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой написал Козаку обращение с просьбой проверить эти сделки. Также он обратился к начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Андрею Курносенко, и гендиректору РЖД Олегу Белозерову. Копии писем есть у РБК, их подлинность подтвердил Луговой.

Депутат считает, что в результате этих сделок недополученный доход ФПК с одного разделанного вагона составит почти миллион рублей. «Как следует из опубликованной информации, количество вагонов более 2 тыс. штук. Если считать, что их ровно 2 тыс., то получается себестоимость одного купленного вагона 55 тыс. руб.», — отмечает депутат и приводит другие расчеты.

Пассажирский железнодорожный вагон весит около 48 т (из которых 6 т — четыре колесные пары, 29,5 т — металлическая часть, 0,25 т — алюминий, столько же нержавеющей стали и 0,05 т меди). Если продавать вагон целиком как лом, то с учетом сегодняшних цен стоимость продажи составит 383,5 тыс. руб. В случае реализации разделанного лома конечному потребителю — металлургическим комбинатам, стоимость будет равна 442,5 тыс. руб., говорит Луговой.

Стоимость колесных пар в плохом состоянии составляет не менее 120 тыс. руб. за одну, отметил депутат. В среднем, стоимость лома цветных металлов с одного вагона составит 52,5 тыс. руб.

Таким образом, с одного вагона ФПК может выручить не менее 916 тыс. руб. В данном расчете не учтена стоимость сцепки, пружин, балок, рессор, которые также будут реализованы как изделия б/у по цене дороже, чем лом, отмечает Луговой.

РБК направил запросы в компании «Транслом» и РЖД, и в пресс-центр МВД.