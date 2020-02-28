«Антиотмывочные» комиссии просят не переводить на всех

За что банки раскритиковали думский законопроект о заградительных тарифах

Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов». Желание избавить бизнес от высоких комиссий обернется ущербом для всех клиентов, уверены они. Часть аргументов банкиров спорна, говорят эксперты

Михаил Мишустин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о заградительных тарифах — повышенных комиссиях, которые банки вводят, для того чтобы сделать невыгодными для клиентов сомнительные операции. Об этом сообщили РБК два источника на банковском рынке. Письма с критикой направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ЦБ, Росфинмониторинг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку.

В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением. Начальник правового управления АБР Сергей Клименко подтвердил факт отправки писем и их содержание.

Обращение банков получено и направлено на рассмотрение в Росфинмониторинг, Минфин и Минэкономразвития, которые отвечают за подготовку позиции кабмина по законопроекту, сообщил РБК представитель аппарата правительства. Минфин получил письмо, вопрос прорабатывается, сообщила пресс-служба министерства.

Что должен поменять законопроект

Основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») разрешает банкам приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов, а также расторгать договоры обслуживания. Кредитные организации применяют и экономические методы: например, взимают повышенные комиссии по операциям с повышенным уровнем риска.

Осенью прошлого года Федеральная антимонопольная служба раскритиковала использование банками таких заградительных тарифов. Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что кредитные организации «прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ». На «дискриминационные условия» обслуживания бизнеса также обратили внимание в Госдуме. Депутат Владислав Резник жаловался в ФАС на слишком высокие комиссии за переводы со счетов юрлиц в пользу физлиц, а позднее вместе с другими депутатами подготовил законопроект о запрете заградтарифов.

Документ был внесен в Госдуму в январе, его рассмотрение намечено на апрель, следует из карточки законопроекта. Как отмечается в проекте, дополнительные или повышенные комиссии за переводы не должны использоваться банками для борьбы с отмыванием или обналичиванием. Депутаты настаивают, что размер комиссий нельзя устанавливать в зависимости от суммы или назначения переводов. Кроме того, банкам хотят запретить взимать комиссию за закрытие счета по желанию клиента.

Обналичивание ушло из банков По данным ЦБ, в 2019 году объем обналичивания денег в банковском секторе России сократился в 1,9 раза, до 95 млрд руб. За тот же период объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза, до 721 млрд руб. Объемы вывода денежных средств за рубеж составили 64 млрд руб., хотя снизились не так заметно — всего на 2% по сравнению с 2018 годом, но показатель остается «рекордно низким», говорил Дмитрий Скобелкин, зампред ЦБ. Банк России признавал, что операции по отмыванию и обналичиванию стали чаще проводиться через автосалоны, турфирмы и вещевые рынки.

Как на проблему смотрят банки

Тарифная политика на рынке сбалансирована и не ущемляет интересы добросовестных клиентов, говорится в письме Ассоциации банков России. Участники рынка указывают, что большинство из них не взимают с юрлиц плату за переводы физлицам, если речь идет о зарплате, дивидендах или социальных платежах. По иным переводам в пользу граждан применяется дифференцированная шкала комиссий: повышенные тарифы возникают, если суммы переводов компании не соизмеряются с масштабами ее бизнеса, например при транзакциях в пользу физлиц на уровне 6–8 млн руб. в месяц.

«Непродуманное, чрезмерно «плоское» регулирование тарифов, может привести к отрыву тарифов от сути операций и, значит, к менее справедливому распределению экономической нагрузки на клиентов банков», — подчеркивают авторы письма.

Формулировки законопроекта очень далеки от реальной банковской практики, поясняет Сергей Клименко. По его словам, депутаты предлагают фактически стереть разницу между стандартными операциями вроде перевода физлицу зарплаты и любыми другими переводами в пользу физлиц, которые могут быть сомнительными. «Формулировка в документе звучит «по аналогичным операциям». Соответственно, банк должен будет ввести какие-то комиссии и за переводы зарплаты, которые сейчас не используются», — говорит собеседник РБК.

Ассоциация также приводит статистику, как часто клиенты кредитных организаций обоснованно жалуются на заградительные тарифы. Опрос банков показал, что обращения подаются менее чем в 4,5% случаев применения «антиотмывочных» мер. Кредитные организации также обращают внимание, что клиенты, к которым применялись заградительные тарифы, крайне редко обжалуют подобные решения в суде и почти не выигрывают: доля выигранных клиентами споров по этому вопросу за последние три года не превышает 8%.

«Условно 100 клиентам мы заблокировали операции, из них 96 не спорят и соглашаются с тем, что их поймали на такой операции. Максимум 10% из тех, кто жалуется, идут в суд, и еще 10% от этой доли получают положительное решение. То есть из 100 клиентов только один доказывает в суде, что к нему тариф применен неверно. Государство включило банки в периметр противодействия незаконным операциям, и недопущение обналичивания происходит в том числе благодаря применению повышенных тарифов», — утверждает Клименко.

Смогут ли банки заблокировать законопроект

«Росфинмониторинг поддержал этот проект. Федеральная антимонопольная служба поддерживает его. Центральный банк говорит, что достаточно его рекомендаций, но мы посмотрим, откажутся ли банки от этой практики. У меня нет задачи «провести» законопроект, у меня есть задача решить проблему», — заявил РБК Владислав Резник. Незначительная доля жалоб объясняется тем, что «законопослушные люди просто понимают бесполезность своих обращений», утверждает он.

Источник РБК в Росфинмониторинге подтвердил, что взгляд ведомства на проблему вряд ли изменится: «Позиция банков нуждается в дополнительном обосновании. Мы исходим из того, что такие серьезные вещи должны быть урегулированы в законе». В Банке России и ФАС не ответили на запрос РБК.

19 февраля ЦБ выпустил методические рекомендации, которые касаются применения банками повышенных комиссий за переводы. Регулятор перечислил операции, которые не должны попадать под действие заградтарифов. Среди них — выплата зарплат и приравненных к ней платежей, алиментов, пенсий или иных социальных выплат, а также дивидендов. Дмитрий Скобелкин признавал, что снижение объемов обналичивания в банковской системе произошло благодаря тарифным мерам.

Законность заградительных тарифов нельзя обосновывать их эффективностью и объемом оспоренных случаев их применения, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. По его словам, 115-ФЗ уже дает банкам законные инструменты для предотвращения недобросовестных действий клиентов.

Аргументация банков выглядит слабой, соглашается партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт: «Тот факт, что лицо, в отношении которого банк принимает решение об использовании заградтарифов, не жалуется на них, еще не делает это лицо виновным в совершении операций, направленных на отмывание и легализацию средств».

Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов солидарен с банкирами: «Клиенты мыслят так: если операция не очень хорошая и ты пойдешь жаловаться, то мало ли что при этом всплывет».

В то же время, по словам Сотова, идея депутатов устранить различие банковских тарифов «мало относится к реальной жизни». «Если этот законопроект поддержит ЦБ, у него есть высокие шансы пройти. Правда, я не исключаю, что после некоторого времени, когда станет понятно, что он создает больше проблем, чем решает, его могут отыграть назад. Я придерживаюсь старого армейского принципа: работает — не трогай», — заключает эксперт.