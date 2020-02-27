США и Британия распробовали Urals

ФТС представила данные об экспорте российской нефти в 2019 году

Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию в прошлом году, следует из данных ФТС. Это произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Венесуэлы и Ирана

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран. Экспорт в Китай, Нидерланды и Германию в денежном выражении изменился незначительно.

Ранее Министерство экономического развития уже отмечало, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году. Существенный вклад в это внесли закупки со стороны Турции (из-за возобновления американских санкций в отношении Ирана) и США (за счет ограничения поставок из Венесуэлы). Минэкономразвития ссылалось на данные ФТС за январь—ноябрь 2019 года. РБК изучил данные за полный год.

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США на фоне американских санкций против Венесуэлы, писал РБК. В феврале 2020 года США ввели санкции против трейдинговой «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading за ее сделки с Венесуэлой. Но сама «Роснефть» обеспечивает значительную часть американского импорта нефти из России: по данным инвестбанка Caracas Capital, в декабре 2019 года в США пришло 37 судов с российской нефтью, восемь из которых привезли товар «Роснефти». В «Роснефти» эти данные не комментировали.

США стали покупать больше нефти в России

По итогам 2019 года экспорт сырой нефти из России в Соединенные Штаты, по данным ФТС, составил почти $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году.

В физическом выражении объем экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн т).

Данные Министерства торговли США показывают еще большие объемы нефтяных поставок из России: 51,5 млн барр. (более 7 млн т) в прошлом году таможенной стоимостью $3,4 млрд.

Российская и иностранная таможенная статистика, в частности, могут различаться, поскольку ФТС в составе экспорта учитывает только поставки непосредственно в США, а США включают в статистику импорта всю российскую нефть по происхождению, даже если она поставлена через третьи страны.

Цены на российскую нефть в 2019 году значительно упали, поэтому физический экспорт вырос сильнее стоимостного. По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals в 2019 году составила $63,6 за баррель (при $70 годом ранее). США в 2019 году покупали российскую нефть по средней цене $62,8 за баррель, тогда как в 2018 году — по $70,5 за баррель, следует из данных ФТС.

Великобритания тоже

Еще одним импортером, значительно нарастившим покупку российской нефти в прошлом году, стала Великобритания.

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).

По данным Управления национальной статистики Великобритании, импорт нефти из России вырос менее значительно — на 57%, с £0,99 млрд до £1,55 млрд (или примерно с $1,3 млрд до $2 млрд по среднегодовым курсам).

Российская нефть частично заместила нефть из Алжира и Нигерии — импорт из этих стран в Великобританию снизился соответственно на 13 и 48%.

В целом, если посмотреть на статистику ФТС по поставкам нефти из России за рубеж, в 2018 году США замыкали двадцатку крупнейших покупателей российского сырья, а по итогам прошлого года поднялись на 12-ю строчку. Великобритания, в свою очередь, вошла в двадцатку крупнейших покупателей российской нефти и заняла 18-ю позицию.

Общий объем экспорта сырой нефти из России, по данным ФТС, составил в 2019 году $121 млрд. Самые крупные покупатели — Китай, Нидерланды (там находится крупнейший транзитный порт — в Роттердаме) и Германия. На США пришлось 1,8% российских продаж нефти в прошлом году, на Великобританию — 0,9%, а на Турцию — 3%.

Поставки в Турцию выросли в четыре раза

Самую внушительную динамику среди покупателей российской нефти по итогам прошлого года продемонстрировала Турция.

Экспорт сырой нефти в Турцию вырос в 2019 году почти в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 млн до 8,2 млн т) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с $1 млрд до $3,7 млрд).

Средняя экспортная цена российской нефти для Турции снизилась с $68,2 до $62 за баррель.

Вместе с тем поставки нефтепродуктов (в отличие от сырой нефти) выросли только в направлении Соединенных Штатов: в 1,5 раза в физическом объеме и на 10% в стоимостном выражении. Россия традиционно была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США (но не нефти), а осенью она резко нарастила объемы. В ноябре российские компании экспортировали в США 17 млн барр. нефтепродуктов, поставив исторический рекорд и обеспечив 25% всего американского импорта нефтепродуктов.

Физический экспорт российских нефтепродуктов как в Турцию, так и в Великобританию сократился в 1,3 раза, в стоимостном выражении — в 1,4 раза.

Цена как основной фактор

В том, что США и Британия стали покупать больше российской нефти, нет никакой политической подоплеки, утверждает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Это «только экономика», страны выбирают, у кого закупать нефть, исключительно с точки зрения выгоды, сказал он РБК.

«Нефть продается трейдерами, прямых контрактов очень мало. Поэтому в первую очередь все решает цена. Если она привлекательнее, чем у других продавцов, то, соответственно, покупатели предпочитают российскую нефть», — пояснил Полищук. В 2019 году российская нефть для ряда стран была экономически более выгодна, учитывая транспортные расходы и структуру выпуска нефтепродуктов.

При этом аналитик допускает, что санкции против Венесуэлы были одной из причин, чтобы США стали искать дополнительные объемы нефти, «и российская нефть оказалась более интересна» в этих условиях.

Россия в 2019 году стала бенефициаром американских санкций против Венесуэлы и Ирана, говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. При этом он сомневается, что тренд будет долгосрочным: «США политически убирают конкурирующую нефть не для того, чтобы мы этим фактором наслаждались».

По словам Симонова, нефть марки Urals успешно заменила американским НПЗ сернистую и тяжелую нефть из Венесуэлы. При том что Штаты наращивают поставки собственной нефти на экспорт, независимые НПЗ не хотят перерабатывать эту качественную сланцевую нефть, так как маржинальность от переработки тяжелого сырья больше. Что касается роста экспорта в Турцию, на него повлияли американские санкции в отношении Ирана, согласен эксперт.