Госзащита не прошла госаудит

Счетная палата поставила под сомнение эффективность бюджетных расходов на адвокатов по назначению

Качество помощи адвокатов по назначению никак не оценивается и зачастую может не удовлетворять требованиям Конституции, полагают в Счетной палате. Адвокатское сообщество с такой оценкой не согласилось, назвав ее некомпетентной

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Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», что ставит под вопрос эффективность бюджетных расходов на их вознаграждения. Такой вывод содержится в отчете (есть у РБК) аудитора Счетной палаты Татьяны Блиновой.

Государственные аудиторы анализировали показатели, связанные с работой защитников, участвовавших в уголовных процессах по назначению суда с 2016 года по декабрь 2019-го. Государство, беря на себя оплату труда адвокатов, «ожидает от них оказания квалифицированной юридической помощи на высоком профессиональном уровне», однако на практике так выходит не всегда, полагают в Счетной палате.

Право каждого на квалифицированную юридическую и адвокатскую помощь, которая в том числе может предоставляться бесплатно, закреплено в Конституции и УПК. Если у обвиняемого нет материальной возможности пригласить адвоката по своему выбору, защитник назначается дознавателем, следователем или судьей, распределением поручений на защиту занимается местная адвокатская палата. Работа такого защитника оплачивается из федерального бюджета.

Почему аудиторы недовольны работой адвокатов по назначению

По данным Федеральной палаты адвокатов (ФПА), на которые ссылается Счетная палата, с 2016 по 2018 год число адвокатов в России выросло с 74,7 тыс. до 82,1 тыс., при этом число защитников, участвующих в судах по назначению, снизилось — с 39,6 тыс. до 33,3 тыс., что может быть связано в том числе с сокращением количества дел, поступающих в суды.

В 2018 году каждое второе уголовное дело и каждый седьмой уголовный материал (например, ходатайство о мере пресечения) рассматривались с привлечением адвоката по назначению суда, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. В среднем на защиту одного подсудимого по уголовному делу адвокат по назначению тратил четыре дня.

В среднем подсудимый с госадвокатом обходился государству в 3,7 тыс. руб. В зависимости от региона адвокат по назначению в 2018 году зарабатывал в месяц от 26,2 тыс. до 69,2 тыс. руб., что зачастую больше среднего заработка. Так, в Оренбургской области зарплата адвокатов по назначению превышает среднюю в 2,87 раза.

«Анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией», — сказано в отчете аудитора.

Так, в течение трех лет адвокатские палаты получили 38,9 тыс. жалоб на адвокатов, из которых 8,7 тыс. (или 22%) были удовлетворены. То есть ежегодно от 13,7 до 18,7% адвокатов становились объектами жалоб, а 3,3–4% несли потом дисциплинарное наказание. Эти данные касаются всех адвокатов в целом; данные, касающиеся защитников по назначению, не приводятся. Так или иначе анализ показал «высокий процент обжалуемых действий адвокатов и привлечения их к ответственности, что может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой адвокатами квалифицированной юридической помощи», указывает Блинова. По ее мнению, это обусловлено в том числе отсутствием критериев оценки деятельности адвоката.

Другой показатель, на который Счетная палата обращает внимание, — количество судебных заседаний, отложенных из-за неявки защитника по неуважительным причинам, его опоздания или несвоевременного уведомления о невозможности явиться. По данным судебного департамента, в 2018 году по подобным причинам было отложено более полутора тысяч судебных заседаний, и это одна из основных причин их переноса.

Среди проблем, связанных с эффективностью работы госзащитников, Счетная палата отмечает следующую: такие адвокаты могут не использовать отдельные полномочия и «не реализуют все средства и способы защиты, не запрещенные УПК». При этом перечень документов, которые адвокат должен был бы представить, чтобы доказать полноценность помощи, сейчас не утвержден.

Критерием оценки работы адвоката по назначению может быть его активность, считает адвокат, глава «Команды 29» Иван Павлов: «Например, как часто он подает ходатайства и т.д., что может свидетельствовать о его вовлеченности в процесс. Я, например, занимаясь делом Оксаны Севастиди, столкнулся с тем, что ее госзащитник даже не потрудился обжаловать приговор, когда это необходимо было сделать. За что, кстати, он был привлечен к дисциплинарному наказанию».

Также стоит обращать внимание на то, сколько у защитника по назначению дел в производстве единовременно, полагает Павлов: «Плохо, как правило, работают те адвокаты, которые набирают как можно больше дел ради размеров вознаграждения, берут количеством. Ведь независимо от того, как долго длилось судебное заседание (допустим, полчаса), защитник по назначению получает вознаграждение за целый день. В итоге ему неважно, чем закончится процесс, важно принять участие в как можно большем количестве заседаний». «По опыту, для качественной работы у адвоката единовременно в производстве должно быть не больше пяти дел, — продолжает он. — Мне кажется, нужно перевести расчет вознаграждения защитников по назначению на систему почасовой оплаты. Работу с процессуальными документами нужно оценивать отдельно, возможно, ввести коэффициент или градацию сложности дел».

Чем объясняются расхождения в оценке расходов на госадвокатов

Другая проблема, согласно заключению аудитора, связана с тем, что управления судебного департамента допускают задержки при начислении вознаграждений адвокатам и это «может негативно влиять на квалифицированное оказание юридической помощи».

Госорганы, судебная и адвокатская системы не располагают «полными и достоверными данными о деятельности и суммах выплат адвокатам», — сказано в отчете. Так, в 2016–2018 годах и первом полугодии 2019 года управления судебного департамента потратили на работу адвокатов по назначению более 10,3 млрд руб. (в том числе в уголовных процессах — более 9,5 млрд), и это более 89% от всей суммы понесенных государством судебных издержек, следует из данных судебного департамента.

Суммы дохода адвокатов по назначению, приведенные ФПА, и суммы вознаграждений, фактически перечисленные адвокатам, по данным Федерального казначейства, не совпадают, отметили в Счетной палате. Так, в 2018 году, по данным системы «Электронный бюджет», государство перечислило на оплату вознаграждений адвокатам по назначению более 6 млрд руб. По данным ФПА, защитники получили только 4,3 млрд руб. При этом адвокатам Дагестана государство начислило в 2,2 раза больше денег, чем они заработали по данным ФПА, что связано с тем, что почти половина средств (45%) была переведена не на счета адвокатских образований, а на личные счета защитников.

Такая схема приводит к занижению налогооблагаемой базы, указывают в Счетной палате. В целом по стране за 3,5 года занижение составило 423,3 млн руб., то есть в бюджет не поступил налог на доходы физлиц и пенсионные платежи на сумму порядка 59,3 млн руб., отметила Блинова.

Какие недочеты обнаружило в отчете адвокатское сообщество

ФПА получила отчет Блиновой, а также письмо главы Счетной палаты Алексея Кудрина в конце января, сообщил РБК президент палаты Юрий Пилипенко. «Мы не со всем согласны в этих письмах; полагаем, что местами Счетная палата некомпетентна в своих суждениях. Мы спокойно в рабочем порядке на их вопросы ответили», — сказал Пилипенко.

«Счетная палата не может оценивать качество оказанной юридической помощи. Не потому, что она плохая, а потому, что у нее нет инструментария — да и ни у кого нет. Это глобальная тема, которой может быть посвящена не одна диссертация, до сих пор никто так и не смог дать исчерпывающий ответ, что такое «качественная юридическая помощь», — утверждает глава ФПА.

В отчете Счетной палаты говорится, что порядка 2,7 тыс. адвокатов получили вознаграждения от государства на свои личные счета, что является нарушением. «По нашей информации, такая ситуация была до июня 2018 года; если [сейчас] есть отдельные случаи, то это, скорее всего, эксцесс. До середины 2018 года невозможно было открыть в банке специальный счет адвокатского кабинета; адвокаты либо должны были регистрироваться как предприниматели, либо открывать счета как физлица. Таковы были особенности банковского законодательства. Многие адвокаты открывали счета как физлица, так как их деятельность не является предпринимательской. В 2018 году Совет ФПА опубликовал решение о недопустимости этого, и по состоянию на 2019 год этой проблемы уже не было, она решена. Но почему-то Счетная палата пишет об этой проблеме, как о существующей», — отметил также Пилипенко.

При этом «предположение о том, что адвокаты не платили НДФЛ, голословно — ни нам, ни Счетной палате об этом ничего не известно», — добавил он. Президент ФПА также обратил внимание на то, что в материалах Счетной палаты употребляется термин «государственный адвокат», которого нет в законодательстве и который является, по его мнению, некорректным: «Уважающий себя контрольный орган не имеет права вводить в оборот такой фантомный термин».